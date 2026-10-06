Premier League - Jornada 6 10 oct 2026 - 12:30 Old Trafford

El Manchester United vs Tottenham Hotspur comenzará el 10 de octubre de 2026 a las 12:30 EST y 16:30 GMT.

United y Spurs necesitan que sus temporadas arranquen de una vez

Manchester United y Tottenham Hotspur probablemente necesitaban un largo parón de la Premier League para reflexionar sobre lo que no ha funcionado hasta ahora. En resumen, casi todo. ¿Será Old Trafford un tónico muy necesario para el Manchester United?

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Manchester United, irregular, pero sobre todo mal

Desde la victoria por 5-2 ante el Ipswich, el United no ha ganado en sus últimos cuatro partidos nacionales, una racha que incluye una derrota en la EFL Cup ante el Brighton. La derrota en casa ante un Manchester City con 10 hombres no sentó nada bien entre los aficionados, y los empates a domicilio ante Everton y Fulham han aumentado la frustración de la hinchada. El empate de Matheus Cunha en el minuto 89 rescató un punto ante el Fulham, pero deja al United atascado en la 12ª posición.

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¿Le sienta bien a Spurs jugar fuera de casa?

La temporada del Tottenham ha comenzado como terminó la campaña 2025-26. El conjunto londinense no ha ganado en sus primeros cinco partidos y no ha marcado en cuatro de ellos. Sus dos únicos puntos hasta ahora han llegado con empates 0-0, lo que subraya sus problemas de cara a gol. Los primeros goles de la temporada solo sirvieron para maquillar su más reciente derrota en casa por 2-3 ante el Aston Villa.

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Datos clave y noticias de lesiones

Marcus Rashford, Kobbie Mainoo, Benjamin Sesko y Noussair Mazraoui se perdieron todos los compromisos internacionales por problemas físicos y son duda aquí para los locales.

Xavi Simons y Wilson Odobert son bajas de larga duración para los visitantes, mientras que Dejan Kulusevski está cerca de regresar.

El Tottenham ha ganado cuatro de los últimos seis enfrentamientos entre ambos equipos.

Posibles onces

United (4-2-3-1): Lammens; Dalot, Maguire, Martinez, Shaw; Tielemans, Santos; Mbuemo, Fernandes, Rashford; Cunha.

Spurs (4-2-3-1): Kinsky; Porro, Van Hecke, Van de Ven, Robertson; Bentancur, Tonali; Savio, Fernandes, Marmoush; Solanke.

Noticias de los equipos y plantillas

Carrick afronta una importante crisis de lesiones en Old Trafford, con Amad Diallo, Matthijs de Ligt, Tom Heaton, Manuel Ugarte, Karl Darlow, Kobbie Mainoo, Marcus Rashford, Benjamin Sesko, Patrick Dorgu y Noussair Mazraoui, todos fuera. No hay suspensiones reportadas, aunque la magnitud de las ausencias deja a la plantilla del United muy mermada de cara al partido. El fichaje veraniego Carlos Baleba ha regresado recientemente a la acción en un amistoso a puerta cerrada tras un problema de tobillo, lo que ofrece algo de ánimo en medio de la preocupación por las lesiones.

De Zerbi también está sin piezas clave, con Wilson Odobert, Xavi Simons, Mykhaylo Mudryk, Pedro Porro, Jan Paul van Hecke y Micky van de Ven, todos no disponibles por lesión. No hay suspensiones registradas para los visitantes, pero las ausencias añaden más dificultad a un inicio de temporada ya complicado. Se añadirán actualizaciones sobre ambas plantillas más cerca del saque inicial.

Forma

El United ha sumado dos puntos en sus últimos tres partidos de la Premier League, empatando 1-1 con el Fulham en el más reciente y firmando antes un 2-2 ante el Everton. Entre esos resultados encajó una derrota en casa por 1-0 ante el Manchester City, y también perdió 2-3 contra el Brighton en la Carabao Cup. Su único punto brillante en esos cinco partidos fue una victoria por 4-0 en la Champions League sobre el Sabah FK, lo que le deja con un triunfo, dos empates y dos derrotas en ese tramo.

El balance reciente del Tottenham es desolador. El equipo de De Zerbi ha perdido tres de sus últimos cinco partidos, incluidas derrotas ante el Aston Villa, el Liverpool en la Carabao Cup y el Newcastle United. Empató 0-0 tanto con el Everton como con el Nottingham Forest en la Premier League, sin marcar en tres de esos cinco encuentros. El Spurs ha encajado ocho goles en esos cinco partidos y solo ha marcado cuatro.

Historial de enfrentamientos

El enfrentamiento más reciente entre estos equipos terminó con una victoria por 2-0 del Manchester United en Old Trafford en febrero de 2026. En los últimos cinco duelos, el Tottenham ha ganado dos, el United uno, y un partido acabó en empate, y ambos equipos también se enfrentaron en la final de la Europa League en mayo de 2025, que el Spurs ganó por 1-0. El balance del United en casa en este cruce ofrece algo de aliento, pero el Tottenham ha demostrado que puede causar problemas en varias competiciones.

Clasificación

En la clasificación de la Premier League, el Manchester United es 12º, mientras que el Tottenham es colista, en la 20ª posición, lo que convierte este encuentro en un partido de urgencia, aunque con necesidades distintas, para ambos equipos.