Premier League - Jornada 6 10 oct 2026 - 12:30 Old Trafford

El Manchester United vs Tottenham Hotspur comenzará el 10 de octubre de 2026 a las 12:30 EST y 16:30 GMT.

United y Spurs necesitan poner en marcha sus temporadas

Manchester United y Tottenham Hotspur probablemente necesitaban un largo parón de la Premier League para reflexionar sobre lo que no ha funcionado hasta ahora. En resumen, casi todo. ¿Será Old Trafford el tónico que tanto necesitan los Diablos Rojos?

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Manchester United, irregular, pero sobre todo mal

Desde una victoria por 5-2 contra Ipswich, el United no ha ganado en cuatro partidos nacionales, una secuencia que incluye una derrota en la EFL Cup ante Brighton. La derrota en casa contra un Manchester City con 10 hombres no sentó bien entre los aficionados, y los empates fuera de casa ante Everton y Fulham han añadido más frustración entre la hinchada. El gol del empate de Matheus Cunha en el minuto 89 rescató un punto contra el Fulham, pero deja al United estancado en la 12.ª plaza.

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¿Spurs, contento de jugar fuera de casa?

La temporada del Tottenham ha empezado como terminó la campaña 2025-26. El conjunto londinense no ha ganado ninguno de sus primeros cinco partidos y no ha logrado marcar en cuatro de ellos. Sus únicos dos puntos hasta ahora han llegado en empates 0-0, lo que pone de relieve sus problemas de cara a gol. Sus primeros goles de la temporada solo sirvieron para maquillar su más reciente derrota en casa por 2-3 ante Aston Villa.

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Estadísticas clave y noticias de lesiones

Marcus Rashford, Kobbie Mainoo, Benjamin Sesko y Noussair Mazraoui se perdieron todos los compromisos internacionales por problemas físicos y son duda aquí para los locales.

Xavi Simons y Wilson Odobert son bajas de larga duración para los visitantes, mientras que Dejan Kulusevski está cerca de reaparecer.

El Spurs ha ganado cuatro de los últimos seis enfrentamientos entre estos equipos.

Posibles onces

United (4231): Lammens; Dalot, Maguire, Martinez, Shaw; Tielemans, Santos; Mbuemo, Fernandes, Rashford; Cunha.

Spurs (4231): Kinsky; Porro, Van Hecke, Van de Ven, Robertson; Bentancur, Tonali; Savio, Fernandes, Marmoush; Solanke.

Noticias de los equipos y plantillas

Carrick afronta una importante crisis de lesiones en Old Trafford, con Amad Diallo, Matthijs de Ligt, Tom Heaton, Manuel Ugarte, Karl Darlow, Kobbie Mainoo, Marcus Rashford, Benjamin Sesko, Patrick Dorgu y Noussair Mazraoui, todos ellos de baja. No se han reportado sanciones, aunque la magnitud de las ausencias deja a la plantilla del United muy mermada de cara al partido. El fichaje veraniego Carlos Baleba ha vuelto recientemente a la acción en un amistoso a puerta cerrada tras un problema de tobillo, lo que ofrece algo de ánimo en medio de la preocupación por las lesiones.

De Zerbi también no cuenta con jugadores clave, ya que Wilson Odobert, Xavi Simons, Mykhaylo Mudryk, Pedro Porro, Jan Paul van Hecke y Micky van de Ven están todos no disponibles por lesión. No hay suspensiones registradas para los visitantes, pero las ausencias añaden aún más dificultad a un inicio de temporada ya problemático. Se añadirán actualizaciones sobre ambas plantillas más cerca del comienzo del partido.

Forma

El United ha sumado dos puntos en sus últimos tres partidos de la Premier League, empatando 1-1 con Fulham en el más reciente y firmando antes un 2-2 con Everton. Entre esos resultados sufrió una derrota en casa por 1-0 ante Manchester City, y también perdió 2-3 contra Brighton en la Carabao Cup. Su único punto brillante en cinco partidos fue una victoria por 4-0 en la Champions League sobre Sabah FK, lo que le deja con una victoria, dos empates y dos derrotas en ese tramo.

El balance reciente del Tottenham invita al pesimismo. El equipo de De Zerbi ha perdido tres de sus últimos cinco partidos, incluidas derrotas ante Aston Villa, Liverpool en la Carabao Cup y Newcastle United. Empató 0-0 tanto con Everton como con Nottingham Forest en la Premier League, sin marcar en tres de esos cinco encuentros. El Spurs ha encajado ocho goles en esos cinco partidos y solo ha marcado cuatro.

Historial de enfrentamientos

El enfrentamiento más reciente entre estos equipos terminó con una victoria por 2-0 del Manchester United en Old Trafford en febrero de 2026. En los últimos cinco duelos, Tottenham ha ganado dos, el United uno, y uno de los partidos terminó en empate, además de medirse en la final de la Europa League en mayo de 2025, que el Spurs ganó por 1-0. El balance del United en casa en este duelo ofrece algo de aliento, pero Tottenham ha demostrado que puede causar problemas en varias competiciones.

Clasificación

En la clasificación de la Premier League, el Manchester United es 12.º mientras que el Tottenham es colista, en la 20.ª posición, lo que convierte este partido en un duelo con objetivos distintos, pero urgentes, para ambos equipos.