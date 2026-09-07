Manchester United vs Sabah FK: detalles del partido

Liga de Campeones - Jornada 1 10 sept 2026 - 15:00 Old Trafford

Manchester United y Sabah FK comenzarán el 10 de septiembre de 2026 a las 19:00 GMT (15:00 EST / 20:00 BST / 21:00 SAST).

La campaña europea arranca en Mánchester

El Manchester United vuelve a casa para recibir al conjunto azerbaiyano Sabah FK en Old Trafford en la jornada 1 de la fase de liga de la Liga de Campeones de la UEFA. Tras un trabajado empate liguero el fin de semana, el equipo de Michael Carrick buscará aprovechar su ventaja como local para tomar pronto el control de la clasificación del grupo. Para el debutante europeo Sabah FK, viajar para medirse al gigante inglés supone un momento histórico y una prueba inmensa para su resistencia continental.

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La lluvia de goles del Manchester United en la segunda parte ante el Everton

El Manchester United llega al estreno del jueves por la noche tras un intenso empate 2-2 contra el Everton en el Hill Dickinson Stadium en la jornada 3 de la Premier League, el 6 de septiembre. Después de una primera parte sin goles, Bryan Mbeumo abrió el marcador a los 61 segundos del segundo tiempo. El Everton empató en el minuto 83 por medio de Tyrique George, pero el suplente Benjamin Šeško volvió a adelantar al United de cabeza en el 88. Sin embargo, Ainsley Maitland-Niles marcó en el minuto 96 para privar al United de los tres puntos.

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La contundente declaración de los Owls con cinco goles ante Zira

Sabah FK llega a Old Trafford rebosante de confianza tras firmar una rotunda victoria en casa por 5-0 sobre Zira FK en la Premier League de Azerbaiyán en la jornada 4, el 5 de septiembre. Veljko Simić abrió el marcador en el minuto 7 antes de que el delantero Joy-Lance Mickels ofreciera una exhibición, completando un hat-trick con goles en los minutos 13, 30 y 57. El suplente Christian Nwachukwu añadió el quinto, dando al equipo de Valdas Dambrauskas el impulso perfecto de cara a la competición europea.

David contra Goliat en la primera noche europea

El Manchester United cuenta con ventajas claras en profundidad de plantilla, pedigrí continental y el apoyo de su afición en casa. La línea atacante formada por Bryan Mbeumo, Marcus Rashford y Benjamin Šeško tratará de presionar pronto, mientras que Sabah se apoyará en un bloque medio compacto y en las transiciones defensivas para lanzar a Joy-Lance Mickels y Veljko Simić. Con puntos cruciales de la fase de liga en juego, el partido del jueves promete un gran interés desde el pitido inicial.

Noticias de los equipos y plantillas

Michael Carrick dirigirá al Manchester United en este partido de la Liga de Campeones. Por ahora no se ha confirmado ninguna información sobre lesiones o sanciones, y tampoco se ha publicado una alineación probable. Se añadirán más noticias del equipo a medida que estén disponibles y se acerque el saque inicial.

Sabah FK está dirigido por el entrenador Valdas Dambrauskas. Al igual que ocurre con el United, no se ha confirmado ninguna actualización sobre la plantilla o las lesiones antes del partido. Vuelve a consultar para conocer la información más reciente antes del encuentro.

Forma

El Manchester United afronta este partido con un balance reciente irregular, con dos victorias, dos derrotas y un empate en sus últimos cinco encuentros. Su resultado más reciente fue una contundente victoria por 5-2 ante el Ipswich Town en la Premier League el 30 de agosto. Antes de eso, sufrió una derrota liguera por 2-0 ante el Hull City y cayó por 4-2 contra el AC Milan en un amistoso de pretemporada. El United también empató 1-1 tanto con el Leeds United como con el Paris Saint-Germain en partidos amistosos. En esos cinco encuentros, marcó diez goles y encajó nueve.

Sabah FK llega en una forma considerablemente mejor, con cuatro victorias en sus últimos cinco partidos. Su compromiso más reciente fue un triunfo a domicilio por 1-0 sobre Araz PFK en la Premier League de Azerbaiyán el 31 de agosto. También logró una victoria por 5-2 sobre Hapoel Beer Sheva en la fase de clasificación de la Liga de Campeones y goleó por 4-0 al AGF en una ronda clasificatoria anterior. Su única derrota en esta racha fue una derrota en casa por 2-1 ante Hapoel Beer Sheva, que remontó en la vuelta. Sabah marcó doce goles y encajó cuatro en esos cinco partidos.

Historial de enfrentamientos

No hay enfrentamientos previos registrados entre el Manchester United y Sabah FK en los datos disponibles. Este partido en Old Trafford será el primer duelo entre ambos clubes.