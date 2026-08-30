Manchester United vs Ipswich Town: detalles del partido

Premier League - Jornada 2 30 ago 2026 - 11:30 Old Trafford

Manchester United e Ipswich Town se enfrentarán el 30 de agosto de 2026 a las 15:30 GMT (11:30 EST / 16:30 BST / 17:30 SAST).

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Domingo de partido en Old Trafford

El Manchester United regresa a casa para medirse al Ipswich Town en un partido de la jornada 2 de la Premier League el domingo 30 de agosto. Tras actuaciones opuestas en la jornada inaugural, el United busca una reacción urgente ante su afición para poner en marcha su campaña. Para el Ipswich, la visita del domingo a Old Trafford ofrece el escenario ideal para dar continuidad a su buen arranque y poner a prueba su progreso en la máxima categoría lejos de casa.

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El Manchester United busca reaccionar de inmediato tras el tropiezo ante el Hull

El Manchester United afronta el partido del domingo en busca de una respuesta contundente tras la derrota por 2-0 a domicilio ante el Hull City en la jornada inaugural, el 22 de agosto. Los goles en la primera parte de Semi Ajayi y Nobel Mendy dejaron al United a remolque, y pese a las sustituciones ofensivas en la segunda mitad, entre ellas Marcus Rashford, Kobbie Mainoo y Benjamin Šeško, el Manchester United no pudo superar el compacto bloque defensivo del Hull. De vuelta en Old Trafford, tanto el entrenador como la plantilla se centrarán en la solidez defensiva y en establecer el control por dentro a través de Bruno Fernandes para romper las líneas del Ipswich.

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El dramático gol final del Ipswich le da sus primeros puntos

El Ipswich Town viaja a Manchester con la moral alta tras lograr una vibrante victoria por 2-1 sobre el Sunderland en Portman Road el 22 de agosto. Emersonn abrió el marcador en el minuto 24 antes de que Nilson Angulo, del Sunderland, empatara antes del descanso. El Ipswich apretó sin descanso en la segunda parte, y el suplente Jack Clarke emergió como el héroe al marcar en el minuto 90 el gol de la victoria para sellar los tres puntos en la jornada inaugural. El Ipswich intentará trasladar ese juego agresivo por bandas y ese espíritu resiliente a Old Trafford.

La historia favorece al Manchester United en duelos de ida y vuelta

Históricamente, el Manchester United parte con ventaja en este enfrentamiento, tras ganar su duelo más reciente de la Premier League por 3-2 en Old Trafford en febrero de 2025, en un partido con goles de Matthijs de Ligt y Harry Maguire. Sin embargo, el Ipswich ha demostrado ser capaz de poner en apuros a la zaga del United con contraataques rápidos y peligro a balón parado, lo que anticipa 90 minutos de alta tensión mientras ambos equipos pelean por una posición importante en este inicio de temporada.

Posibles onces iniciales

Manchester United: Lammens; Mazraoui, Maguire. Heaven, Shaw; Mainoo , A. Santos; Mbeumo, B. Fernandes. Rashford; M. Cunha

Ipswich Town: Scherpen; O'Shea, Diop, Greaves, Davis; Nunez, Lukic; Clarke, Enciso, Maeda; Emersonn

Noticias de los equipos y plantillas

El Manchester United afronta este partido con una lista notable de lesionados. Matthijs de Ligt, Tom Heaton y Manuel Ugarte están de baja, y la plantilla también ha recibido un nuevo golpe con Amad Diallo, que estará seis semanas de ausencia tras sufrir una lesión de tobillo en un entrenamiento. El club no ha confirmado ningún once probable antes del saque inicial, y se esperan novedades más cerca del partido.

El Ipswich Town también tiene ausencias que gestionar. Jack Taylor, Azor Matusiwa y Julio Enciso están descartados para el equipo de Gary O'Neil. Al igual que ocurre con el United, no se ha publicado ningún once previsto y se añadirán más novedades cuando estén disponibles.

Forma

El Manchester United ha ganado dos, empatado uno y perdido dos de sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una derrota por 2-0 ante el Hull City en la Premier League el 22 de agosto, un resultado que llegó después de caer por 4-2 ante el AC Milan en un amistoso de pretemporada. El United sí mostró algunas señales positivas anteriormente en la pretemporada, al vencer por 2-1 al Atlético de Madrid y empatar 1-1 con el Paris Saint-Germain.

El Ipswich Town llega en mucha mejor forma, con cuatro victorias en sus últimos cinco partidos y ningún empate. Su encuentro más reciente fue un triunfo por 2-1 sobre el Sunderland en la Premier League el 22 de agosto. El equipo de O'Neil también firmó una victoria por 4-2 en el campo del Union Berlin y un triunfo por 3-0 sobre el Rayo Vallecano durante la pretemporada, encajando solo tres goles en sus últimos cinco encuentros y marcando diez.

Historial de enfrentamientos

El encuentro más reciente entre estos dos clubes terminó con victoria del Manchester United por 3-2 en Old Trafford en la Premier League el 26 de febrero de 2025. Antes de eso, ambos equipos empataron 1-1 en Portman Road en noviembre de 2024. En los últimos cinco enfrentamientos registrados, el Manchester United ha ganado tres, con un empate y un resultado favorable al Ipswich que no figura en el conjunto de datos. El balance general del United en estos partidos refleja un sólido rendimiento en casa, ya que también ganó 3-0 en una eliminatoria de la Carabao Cup en Old Trafford en septiembre de 2015.