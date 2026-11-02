Manchester United vs Roma: detalles del partido

Liga de Campeones - Jornada 4 3 nov 2026 - 15:00 Old Trafford

La máquina goleadora de Gasperini pone a prueba a un Teatro de los Sueños sacudido

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El Manchester United recibe a la Roma este martes en Old Trafford en la Champions League. Ambos clubes llegan al encuentro en situaciones muy distintas: el United está sumido en una crisis en la competición doméstica, mientras que el equipo de Gasperini viaja a Manchester con confianza y en plena racha goleadora.

La continuidad de Michael Carrick en el club sigue en entredicho tras una serie de resultados que ha dejado al United en el 16.º puesto de la Premier League, en su peor arranque de temporada de la historia en la máxima categoría. La derrota por 3-0 en casa ante el Bournemouth el fin de semana siguió a un sonrojante 4-1 ante el Como en esta misma competición. La presión sobre Carrick no ha disminuido, pese a que la directiva ha decidido mantenerlo en el cargo por ahora.

El entrenador sí recibió una noticia alentadora a mediados de semana: Kobbie Mainoo volvió a los entrenamientos tras dos semanas de baja por lesión. El regreso del centrocampista de Inglaterra será bien recibido, aunque apenas compensa la confirmación de que Benjamin Sesko estará de baja hasta 2027 por un importante contratiempo relacionado con su lesión.

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La Roma llega a Manchester tras vencer al Cagliari por 4-2 en la Serie A el fin de semana, un resultado que puso de relieve tanto la profundidad ofensiva como la capacidad de reacción que Gasperini ha inculcado a la plantilla. Los canteranos Emanuele Lulli y Niccolo Pisilli marcaron en aquella victoria con remontada, tras la cual el entrenador elogió a las categorías inferiores del club.

Gasperini no cuenta con Paulo Dybala, cuya participación es poco probable después de que el entrenador confirmara que la recuperación del argentino está tardando más de lo esperado. Leonardo Balerdi y Mario Hermoso también están de baja, por lo que el técnico italiano tendrá que administrar cuidadosamente sus recursos ante un calendario apretado.

El partido tiene una gran importancia para la clasificación de la Champions League: el United ocupa el último puesto de la tabla y la Roma se encuentra en la zona media. Para el equipo de Carrick, lograr un resultado positivo es casi imprescindible. Para la Roma, ganar en Manchester sería toda una declaración de intenciones en Europa.

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