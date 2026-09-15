Previa del Manchester City vs Sunderland de la Premier League: todo lo que necesitas saber

Manchester City vs Sunderland: detalles del partido

Premier League - Jornada 5 20 sept 2026 - 09:00 Etihad Stadium

Manchester City y Sunderland A.F.C. darán comienzo el 20 de septiembre de 2026 a las 13:00 GMT (9:00 AM EST / 14:00 BST / 15:00 SAST).

El Manchester City recibe a un Sunderland en recuperación

El Manchester City regresa a casa, al Etihad Stadium, para enfrentarse al Sunderland A.F.C. en la jornada 5 de la temporada 2026/27 de la Premier League. Después de una sufrida victoria en el derbi durante el fin de semana y de compromisos coperos entre semana, el City aspira a aprovechar su condición de local para mantenerse cerca de la parte alta de la tabla. Para el Sunderland, viajar a Mánchester después de dos duros partidos consecutivos supone una gran prueba para su estructura defensiva ante un ataque explosivo.

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Un gol de Haaland decide el drama del derbi con 10 hombres

El Manchester City llega al domingo con la moral alta tras sacar adelante una victoria por 0-1 a domicilio en el derbi ante el Manchester United en Old Trafford en la jornada 4 (13 de septiembre). A pesar de la expulsión de Phil Foden con roja directa en el minuto 23, el City mostró una enorme disciplina táctica antes de que Erling Haaland rompiera el empate en el minuto 59. El resultado llega después de una victoria por 0-2 a domicilio ante el FC Porto en la Champions League y de un triunfo por 1-0 en casa frente al Coventry City, manteniendo el fuerte impulso inicial del City.

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Las duras lecciones de los Black Cats ante gigantes de la élite

El Sunderland viaja al Etihad Stadium en busca de recuperarse tras caer por 0-2 en casa ante el Arsenal en la jornada 4 (12 de septiembre). Los hombres de Régis Le Bris resistieron durante una primera parte sin goles, pero encajaron un tanto de Bruno Guimarães en el minuto 57 antes de que un penalti tardío de Bukayo Saka sentenciara el resultado. El Sunderland busca apoyarse en la solidez defensiva que le dio un empate 1-1 a domicilio ante el Brentford y una victoria por 1-0 sobre el Hull City en la EFL Cup a principios de mes.

¿Puede el bloque medio del Sunderland frenar la máquina del City?

Históricamente, el Manchester City ha controlado la posesión en casa, apoyándose en motores creativos como Rayan Cherki y Antoine Semenyo para surtir de balones a Erling Haaland. El Sunderland confiará en su estructura de bloque medio, liderada por Granit Xhaka, Kevin Danso y Daniel Ballard, para interrumpir las líneas de pase interiores del City, al tiempo que intentará lanzar a Brian Brobbey en rápidos contraataques. Con puntos importantes en juego en este arranque, el duelo del domingo promete mucha intensidad desde el pitido inicial.

Noticias de los equipos y plantillas

El Manchester City no podrá contar con Phil Foden, que cumplirá sanción tras su tarjeta roja en el derbi de Mánchester. Jeremy Doku también está fuera por lesión, lo que deja a Maresca con opciones limitadas en las bandas de cara al partido. Se añadirán más actualizaciones sobre el equipo a medida que se acerque el inicio.

El Sunderland viaja a Mánchester sin Reinildo, que está sancionado para este partido. Habib Diarra y Romaine Mundle también están de baja por lesión, lo que reduce aún más las opciones de Le Bris en ataque y en el centro del campo.

Forma

El Manchester City llega en un estado de forma sobresaliente, con victoria en cada uno de sus cinco partidos más recientes en todas las competiciones. Su racha incluye el triunfo por 0-1 del pasado fin de semana en el derbi en casa del Manchester United y una victoria por 2-0 sobre el FC Porto en la Champions League. A lo largo de esos cinco encuentros, el City ha marcado ocho goles y ha encajado cuatro, con su actuación más convincente en una victoria por 1-4 en casa del Crystal Palace. Cinco triunfos consecutivos subrayan la consistencia que Maresca ha construido en este inicio de campaña.

La forma reciente del Sunderland es más irregular, con dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su encuentro más reciente terminó con una derrota por 2-0 ante el Arsenal, y también cayó por 2-1 ante el Ipswich Town anteriormente en esta racha. Los resultados positivos ante el Hull City en la Carabao Cup y el Fulham en la liga muestran que es capaz de sumar puntos, pero las derrotas consecutivas en sus dos últimos partidos competitivos a domicilio preocuparán a Le Bris.

Historial de enfrentamientos

El enfrentamiento más reciente entre estos dos equipos terminó en empate sin goles en el estadio del Sunderland en enero de 2026, un resultado que siguió a la victoria del Manchester City por 3-0 en casa ante el Sunderland en diciembre de 2025. En los últimos cinco enfrentamientos directos registrados, el Manchester City ha ganado tres veces, con un empate y una derrota, marcando ocho goles y encajando uno.