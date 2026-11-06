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Bundesliga
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Previa del Mainz 05-Bayern Múnich en la Bundesliga: todo lo que debes saber

Mainz 05 vs Bayern Múnich
Mainz 05
Bayern Múnich
Bundesliga
H. Kane
M. Olise

Análisis previo completo del Mainz-Bayern de Múnich en la Bundesliga. Repasamos las novedades de ambos equipos, las tácticas, su estado de forma y mucho más.

Previa del Mainz-Bayern de Múnich en la Bundesliga

crest
Bundesliga - Jornada 9
MEWA Arena

El Bayern de Múnich visita el MEWA Arena para enfrentarse a un Mainz 05 en apuros en la Bundesliga. El partido comienza a las 10:30 EST y a las 14:30 GMT.

El Mainz, en apuros, se enfrenta al líder de la liga

El Mainz ha perdido cuatro de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones, incluidos tres de sus últimos cuatro encuentros de Bundesliga. En el más reciente cayó por 4-1 ante el Elversberg, un resultado que le deja en la zona media de la tabla antes de la visita del campeón.

SV Elversberg v 1. FSV Mainz 05 - Bundesliga 2026/27Getty Images

¿Se están convirtiendo los empates en un problema para el Bayern?

El Bayern de Múnich ha empatado cuatro de sus últimos ocho partidos en todas las competiciones. El 2-2 ante el Dortmund le resultará especialmente frustrante: dominó el encuentro y registró una cifra de goles esperados de 4,48, pero encajó el gol del empate de Fabio Silva en el minuto 89. Harry Kane, que acaba de ganar el Balón de Oro y de firmar un nuevo contrato con el Bayern, liderará el ataque con el apoyo de Michael Olise, Lennart Karl y Alphonso Davies.

Atletico de Madrid v FC Bayern München - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images

Datos clave y noticias sobre lesiones

  • El Mainz solo ha sumado un punto de 12 posibles en casa en la liga.
  • El Bayern no podrá contar con Luis Diaz ni Serge Gnabry, ambos con problemas en los isquiotibiales, mientras que Jamal Musiala es duda.

Posibles onces

Mainz (352): Zentner; Da Costa, Gruber, Potulski; Caci, Lee, Sano, Amiri, Widmer; Tietz, Becker.

Bayern (4231): Neuer; Laimer, Upamecano, Kim, Brown; Kimmich, Pavlovic; Olise, Karl, Davies; Kane.

Noticias de los equipos y plantillas

Mainz 05 contra Bayern Múnich alineaciones probables

3-5-2
Mainz 05 crest
Mainz 05
M05
Formación
Bayern Múnich crest
Bayern Múnich
FCB
4-2-3-1
R. ZentnerR. ZentnerK. PotulskiK. PotulskiD. da CostaD. da CostaS. BellS. BellN. AmiriN. AmiriA. CaciA. CaciP. NebelP. NebelK. SanoK. SanoS. WidmerS. WidmerP. TietzP. TietzS. BeckerS. BeckerM. NeuerM. NeuerN. BrownN. BrownM. KimM. KimK. LaimerK. LaimerD. UpamecanoD. UpamecanoL. KarlL. KarlJ. KimmichJ. KimmichA. DaviesA. DaviesM. OliseM. OliseA. PavlovicA. PavlovicH. KaneH. Kane
Bayern Múnich crest
Bayern Múnich
FCB
3-5-2
Mainz 05

Once inicial

Bayern Múnich

Manager

  • U. Fischer
  • V. Kompany

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