Premier League - Jornada 6 11 oct 2026 - 11:30 Anfield

El Liverpool vs Manchester City comienza el 11 de octubre de 2026 a las 11:30 EST y 15:30 GMT.

Un recibimiento gélido espera al Manchester City en Anfield

Este será el primer partido del Manchester City desde que fue declarado culpable de graves infracciones de las normas financieras de la Premier League, por lo que debería recibir una acogida interesante ante uno de sus rivales más cercanos de los últimos tiempos.

Es probable que el City siga líder el domingo

El Manchester City seguirá en la cima de la Premier League en el momento del saque inicial del domingo, ya que disfruta de una ventaja de tres puntos y cuatro goles sobre el segundo clasificado, el Arsenal, que se mide al Leeds el sábado. El City ha firmado un inicio de temporada impecable sobre el césped, con siete victorias consecutivas en todas las competiciones, incluido un pleno de triunfos en la liga. Ha marcado 10 goles en sus dos últimas victorias en casa ante el Norwich en la EFL Cup y el Sunderland en un triunfo por 5-3 en la EPL, mientras que ha enlazado victorias consecutivas sin encajar fuera de casa contra el Man United y el Porto.

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El Liverpool sigue adaptándose a un nuevo entrenador

Aunque el Liverpool está invicto en nueve partidos en total entre todas las competiciones, ha dejado menos que buenas sensaciones en la Premier League esta temporada. Ha ganado sus dos últimos partidos de la EPL fuera de casa sin encajar, pero firmó empates (2-2 contra el Nottingham Forest y 0-0 contra el Fulham) en sus dos últimos encuentros ligueros en Anfield.

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Datos clave y noticias de lesiones

El máximo asistente Cody Gakpo, Hugo Ekitike y Conor Bradley son las ausencias destacadas de larga duración por lesión en el Liverpool.

Phil Foden está sancionado para los visitantes tras una tarjeta roja contra el Man United.

El City ha ganado los tres últimos enfrentamientos directos por un marcador global de 9-1, pero solo ha ganado dos de sus últimas 16 visitas de la EPL a Anfield, aunque sí ganó el duelo correspondiente de la pasada temporada con un gol tardío de Erling Haaland.

El delantero noruego suma cinco goles en sus tres últimos partidos ante el Liverpool.

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Noticias de los equipos y plantillas

El Liverpool llega al partido con un número importante de jugadores no disponibles. Hugo Ekitike, Conor Bradley, Giovanni Leoni, Federico Chiesa, Vitezslav Jaros y Cody Gakpo figuran todos como lesionados, lo que deja a Iraola con opciones limitadas en múltiples posiciones. Se esperan más actualizaciones a medida que el club evalúe los niveles de forma física tras el parón internacional.

Maresca afronta sus propios problemas de selección en el City. Antoine Semenyo y Nico O'Reilly están lesionados, mientras que Phil Foden está sancionado. El estado físico de Haaland, que fue sustituido durante la derrota de Noruega ante Portugal, sigue siendo la preocupación más urgente antes del saque inicial.

Forma

El Liverpool llega a este encuentro con cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones. Su compromiso más reciente acabó con una victoria por 0-1 en casa del Bournemouth en la Premier League, y también ha sumado triunfos ante el Tottenham en la Carabao Cup, el Atlético de Madrid en la Champions League y el Ipswich Town en la liga. El empate llegó en casa del Fulham, donde ninguno de los dos equipos marcó. A lo largo de esos cinco partidos, el Liverpool anotó ocho goles y encajó tres, lo que sugiere un equipo que genera mucho, pero que no siempre ha sido del todo sólido atrás.

El balance reciente del Manchester City es más contundente. Ha ganado sus últimos cinco partidos, marcando 13 goles en el proceso y encajando seis. Esa racha incluye una victoria liguera por 5-3 sobre el Sunderland, un triunfo por 5-0 ante el Norwich en la Carabao Cup y victorias contra el Manchester United y el Porto. El City ha demostrado capacidad para marcar con facilidad, aunque sus cifras defensivas en esa racha indican que no está exento de vulnerabilidad.

Historial de enfrentamientos

El enfrentamiento más reciente entre estos equipos acabó con una victoria por 4-0 del Manchester City sobre el Liverpool en la FA Cup en abril de 2026. Antes de eso, el City ganó 1-2 en Anfield en la Premier League en febrero de 2026 y se impuso por 3-0 en casa en noviembre de 2025. Las victorias del Liverpool en esta serie llegaron en febrero de 2025, cuando el City fue derrotado por 2-0 en casa, y en diciembre de 2024, cuando el Liverpool ganó 2-0 en Anfield. En los cinco partidos más recientes, el City ha ganado tres y el Liverpool dos, con 10 goles del City por cuatro del Liverpool.

Clasificación

En la clasificación de la Premier League, el Manchester City ocupa el liderato antes de este partido, mientras que el Liverpool es sexto, lo que da al conjunto local un incentivo añadido para recortar distancias con un resultado positivo en Anfield.