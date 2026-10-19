Previa del Liverpool-Villarreal en la Champions League: Todo lo que necesitas saber

Liga de Campeones - Jornada 3 20 oct 2026 - 15:00 Anfield

El Liverpool-Villarreal comenzará el 20 de octubre de 2026 a las 15:00 EST y las 19:00 GMT.

El Liverpool espera prolongar su trayectoria perfecta en la Champions League en Anfield

Los hombres de Andoni Iraola mostraron carácter ante el Brentford el fin de semana en la Premier League y remontaron para ganar 2-1. Era un resultado muy necesario tras la contundente derrota por 3-0 ante el Manchester City. En la Champions League, en cambio, todo le ha salido bien al Liverpool hasta ahora: ganó 2-1 al Atlético de Madrid en Anfield y goleó 6-3 al LASK a domicilio. Pese a su irregular inicio de campaña en la competición nacional, los hombres de Iraola han ganado seis de sus últimos ocho partidos entre todas las competiciones.

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El Villarreal ha alternado buenos y malos resultados hasta ahora

La racha de siete derrotas consecutivas del Villarreal en la Champions League llegó por fin a su fin en su último partido, cuando venció 3-1 al Nápoles pese a encajar el primer gol. El Submarino Amarillo comenzó la temporada de forma pésima, sin ganar ninguno de sus últimos seis partidos entre todas las competiciones, en una secuencia que incluyó cuatro derrotas seguidas. Desde entonces ha enderezado algo el rumbo, con tres victorias en cinco partidos, incluida la conseguida ante el Nápoles.

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Podría haber goles en Anfield

El Submarino Amarillo no ha dejado su portería a cero en ninguno de sus últimos 13 partidos de Champions League, y parece poco probable que lo consiga en Anfield, dado que solo lo ha logrado tres veces en sus últimos 33 encuentros en esta competición.

Datos clave y bajas por lesión

El Liverpool ha marcado al menos dos goles en 13 de sus últimos 15 partidos de la fase de grupos de la Champions League en Anfield.

El Liverpool no podrá contar con Dominik Szoboszlai ni Jeremie Frimpong, que se lesionaron ante el Brentford el fin de semana, mientras que el Villarreal viajará a Anfield sin Nicolas Pepe ni Tajon Buchanan.

Noticias de los equipos y plantillas

Se espera que Andoni Iraola presente un equipo fuerte. Su once previsto es: Alisson Becker; Jeremy Jacquet, Jeremie Frimpong, Konstantinos Tsimikas, Ronald Araujo; Trey Nyoni, Ryan Gravenberch; Bradley Barcola, Florian Wirtz, Rio Ngumoha; Lewis Koumas. Por ahora no se han comunicado lesiones ni sanciones en el equipo local, aunque habrá novedades cuando se acerque el inicio del partido.

Se prevé que el entrenador del Villarreal, Inigo Perez, alinee a Luiz Junior en la portería, con una defensa de cuatro formada por Carlos Romero, Pau Navarro, Renato Veiga y Santiago Mourino. Alberto Moleiro y Gerard Moreno figuran entre las opciones ofensivas que podrían jugar. Por el momento no se han confirmado lesiones ni sanciones en el equipo visitante.

Estado de forma

El Liverpool llega a este encuentro en buena forma, con cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco partidos. En el más reciente remontó para vencer 2-1 al Brentford en la Premier League, después de ganar 6-3 al LASK en la Champions League. El único tropiezo de esa serie fue la derrota por 3-0 en casa ante el Manchester City. En esos cinco encuentros, el Liverpool ha marcado 11 goles y ha encajado siete, reflejo de un estilo ofensivo que en ocasiones deja espacios.

El Villarreal suma tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos. Empató 0-0 con el Elche en LaLiga el fin de semana antes de esa destacada victoria por 3-1 ante el Nápoles en la Champions League. Una derrota por 1-0 ante el Real Madrid es su único tropiezo en esa serie. El Villarreal ha marcado ocho goles y ha encajado tres en esos cinco encuentros, lo que indica que llega a Anfield con un buen impulso ofensivo.

Enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos clubes tuvo lugar en las semifinales de la Champions League de 2022, cuando el Liverpool ganó 2-0 en Anfield antes de que el Villarreal sufriera una derrota por 2-3 en casa. El Liverpool pasó con un resultado global de 5-2. En los cinco enfrentamientos documentados entre ambos, el Liverpool presenta un mejor balance. También derrotó al Villarreal en los dos partidos de las semifinales de la Europa League de 2016, mientras que la única victoria del Villarreal llegó en la ida de aquella eliminatoria.

Clasificación

En la fase liga de la Champions League, el Liverpool ocupa la quinta posición, lo que le mantiene de lleno en la lucha por el pase directo a octavos de final. El Villarreal es 14.º, por lo que afronta una batalla más reñida para asegurarse un puesto en las rondas eliminatorias. Eso añade urgencia a este encuentro para el equipo visitante.