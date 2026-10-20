Juventus vs. Rennes: Datos del partido

Europa League - Jornada 3 22 oct 2026 - 12:45 Allianz Stadium

El Juventus FC y el Stade Rennais F.C. comenzarán su partido el 22 de octubre de 2026 a las 16:45 GMT (12:45 EST / 17:45 BST / 18:45 SAST).

La Juventus busca reaccionar de inmediato ante un ataque francés con facilidad para marcar

La Juventus afronta la tercera jornada de la competición europea con la intención de dar una respuesta inmediata tras sufrir el fin de semana una dura derrota por 3-0 ante la Lazio en Turín, en la Serie A. Aunque el equipo de Luciano Spalletti logró una trabajada victoria a domicilio por 2-1 frente al Celta Vigo en la segunda jornada de la Europa League, han empezado a aflorar sus debilidades en la competición nacional. Enfrente estará un Rennes que viene de disputar un frenético partido de siete goles contra el Paris FC en la Ligue 1, en el que el delantero Esteban Lepaul consiguió la inusual hazaña de marcar tres penaltis. El Rennes viaja al Piamonte con la intención de dificultar el juego de su anfitrión y sumar valiosos puntos a domicilio en la fase de liga de la competición.

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La reacción de la Juventus tras el revés en la competición nacional

La Juventus afronta la noche del jueves con ganas de dejar atrás la frustración por la derrota en casa por 3-0 ante la S.S. Lazio en la Serie A, el domingo 18 de octubre. Pese a tener un 56 % de posesión, la Juventus sufrió los contraataques de su rival. Sin embargo, el equipo de Turín ya ha demostrado su capacidad en Europa esta temporada con una sufrida victoria a domicilio por 2-1 ante el RC Celta de Vigo en la segunda jornada de la Europa League, el 15 de octubre. Con el delantero Randal Kolo Muani y los creadores de juego por las bandas Nicolás González y Francisco Conceição, la Juventus aspira a recuperar su dominio en el Allianz Stadium.

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El impulso del Rennes tras su remontada

El Stade Rennais viaja a Italia tras una intensa semana en todas las competiciones. El Rennes consiguió una dramática victoria por 2-1, con remontada incluida, ante el OFI Creta en la Europa League de la UEFA el jueves 15 de octubre, con la que alcanzó los primeros puestos de la fase de liga. El domingo 18 de octubre, cayó por 4-3 ante el Paris FC en un frenético partido de la Ligue 1, en el que el delantero Esteban Lepaul firmó un extraordinario triplete de penalti (28', 73' y 87'). Con el apoyo de los creadores de juego Ludovic Blas, Przemysław Frankowski y Esteban Lepaul, el Rennes cuenta con suficiente potencial goleador para poner a prueba a la defensa de la Juve.

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Duelo clave: Randal Kolo Muani contra Charlie Cresswell

Referencia en ataque: Randal Kolo Muani lidera el ataque de la Juventus y aprovecha su explosiva velocidad y su presencia en el juego aéreo para superar defensas replegadas.

Pilar defensivo: El defensa inglés Charlie Cresswell es una pieza fundamental de la zaga del Rennes y tendrá la misión de frenar los envíos desde las bandas de Francisco Conceição y Edon Zhegrova para la Juve.

Análisis táctico y onces previstos

Juventus FC (3-4-2-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumí; McKennie, Luiz, Sarr, Çelik; González, Conceição; Kolo Muani.

Stade Rennais F.C. (4-1-2-3): Samba; Reynolds, Cresswell, Rouault, Nagida; Cissé; Szymański, Thomasson; Blas, Lepaul, Soumaré.

Clave del partido: Sobre el papel, la Juventus tiene un 60,9 % de probabilidades de ganar en casa. Sin embargo, el juego directo del Rennes en las transiciones y su tendencia a provocar faltas arriesgadas dentro del área suponen una gran amenaza para una defensa de la Juve que encajó tres goles sin respuesta en su último partido como local.

Noticias de los equipos y plantillas

Luciano Spalletti sigue sin poder estar en el banquillo por sanción mientras la Juventus prepara este partido de la Europa League. Aún no se han publicado una lista confirmada de lesionados ni un probable once inicial, y se esperan más novedades a medida que se acerque el inicio del encuentro.

Franck Haise, entrenador del Rennes, tampoco ha confirmado todavía la convocatoria ni la situación de los lesionados. Se añadirán novedades conforme estén disponibles en los días previos al partido.

Estado de forma

La Juventus llega a este encuentro tras ganar dos partidos, empatar uno y perder dos en sus últimos cinco compromisos de todas las competiciones. En el más reciente cayó en casa por 3-0 ante la Lazio en la Serie A, después de remontar para ganar por 1-2 a domicilio frente al Celta Vigo en la Europa League. Antes, dentro de esa serie de cinco partidos, venció por 2-0 al Atalanta en la Serie A y empató 1-1 con el Cagliari. El único otro tropiezo fue una derrota por 0-1 ante la Cremonese en un amistoso.

El Rennes ha ganado dos partidos, perdido dos y perdido uno en sus últimos cinco encuentros. El más reciente terminó con una derrota por 4-3 ante el Paris FC en la Ligue 1, aunque el equipo se había repuesto de sus dificultades anteriores con una victoria por 4-1 sobre el Auxerre. Una dura derrota por 4-0 ante el Lyon en un partido anterior de esa serie pone de manifiesto la irregularidad mostrada por el equipo de Haise durante este periodo.

Enfrentamientos directos

Actualmente no hay datos disponibles sobre enfrentamientos directos entre la Juventus y el Rennes para este partido. Se añadirá más información sobre sus antecedentes a medida que esté disponible antes del inicio del encuentro.