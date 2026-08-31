Previa del Inter de Milán vs. Nápoles en la Serie A: todo lo que necesitas saber

Inter vs SSC Napoli: detalles del partido

Serie A - Jornada 3 5 sept 2026 - 12:00 Giuseppe Meazza

El Inter de Milán y el SSC Napoli comenzarán el 5 de septiembre de 2026 a las 16:00 GMT (12:00 EST / 17:00 BST / 18:00 SAST).

Dos pesos pesados italianos se enfrentan en Milán

El Inter de Milán regresa a casa para medirse al SSC Napoli bajo los focos del San Siro en la jornada 3. Tras encadenar dos victorias consecutivas en el arranque de su campaña nacional, el Nerazzurri aspira a asegurar otro triunfo en casa y mantener su puesto en lo más alto de la tabla de la Serie A. Para el Napoli, el viaje al norte del sábado representa una oportunidad inmediata de reaccionar tras una sorprendente derrota en casa y lanzar un aviso temprano ante otro aspirante al título.

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Las heroicidades de Çalhanoğlu en Cerdeña

El Inter de Milán llega al sábado en un gran momento tras imponerse por 0-1 a domicilio al Cagliari en la jornada 2 (30 de agosto). El centrocampista Hakan Çalhanoğlu marcó el gol decisivo en el minuto 9, mientras que la unidad defensiva del Inter controló el juego para asegurar los tres puntos. Sumado a su victoria por 4-1 en la jornada inaugural ante el AC Monza, el Inter cuenta con un pleno de seis puntos y cinco goles a favor, demostrando una sólida organización defensiva y una definición clínica en este inicio de temporada.

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El Como sorprende en el Maradona

El SSC Napoli llega a la capital de Lombardía con la intención de corregir el rumbo tras una frustrante derrota por 1-2 ante el Como 1907 en el Stadio Diego Armando Maradona en la jornada 2 (30 de agosto). Rasmus Højlund empató para el Napoli en el minuto 30 después del tanto inicial de Martin Baturina, pero Anastasios Douvikas devolvió la ventaja al Como poco después. Pese a dar entrada a Kevin De Bruyne y apretar en busca del empate en el tramo final, el Napoli se quedó con las manos vacías. Junto a su victoria por 0-2 en la jornada inaugural frente al Genoa, el Napoli suma tres puntos y necesitará mucha más solidez defensiva para frenar al Inter.

Partida táctica bajo el cielo de Milán

Históricamente, los enfrentamientos entre estos dos gigantes italianos suelen dar lugar a partidos cerrados y muy tácticos, definidos por el control del centro del campo. El trío del medio del Inter formado por Çalhanoğlu, Barella y Sučić buscará marcar el ritmo en casa, mientras que el Napoli confía en la presencia física de Scott McTominay y Anguissa para romper líneas y activar las transiciones. Con márgenes muy estrechos entre ambos clubes en este inicio de campaña, el duelo del sábado promete una gran intensidad desde el pitido inicial.

Noticias de los equipos y plantillas

El Inter no tiene preocupaciones confirmadas por lesión o sanción de cara a este encuentro. Chivu no ha dado a conocer un posible once inicial por ahora, y se esperan más novedades sobre el equipo más cerca del comienzo del partido.

El Napoli viaja a Milán sin Alessandro Buongiorno, Luca Marianucci y Pasquale Mazzocchi, todos ellos incluidos como lesionados. Allegri no ha confirmado un once previsto, y el panorama completo de su plantilla disponible se aclarará en los próximos días.

Forma

El Inter llega con cuatro victorias en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones y solo un empate, un amistoso de pretemporada 1-1 contra el AC Milan. En la Serie A ha ganado sus dos partidos de liga: una victoria en casa por 4-1 sobre el Monza en la jornada 1 y un triunfo por 0-1 en Cagliari en la jornada 2. En esos dos encuentros ligueros, el Inter marcó cinco goles y no encajó ninguno.

El balance reciente del Napoli es más irregular. Ha ganado tres de sus últimos cinco partidos, pero empató uno y perdió otro. Su resultado más reciente fue una derrota en casa por 1-2 ante el Como en la Serie A, un resultado que llegó después de una victoria liguera por 0-2 en Génova en la jornada 1. En pretemporada, el Napoli goleó 6-2 al Aris Thessaloniki, pero solo pudo empatar 1-1 con el Celta de Vigo. La derrota ante el Como es su única derrota hasta ahora en la Serie A, pero llegó con errores defensivos y una actuación por debajo del nivel esperado de varios jugadores.

Historial de enfrentamientos

El enfrentamiento más reciente entre ambos clubes terminó 2-2 en el Giuseppe Meazza en la Serie A el 11 de enero de 2026. Antes de eso, el Napoli ganó 3-1 en casa al Inter en octubre de 2025. Los cinco enfrentamientos más recientes entre ambos en la Serie A han dejado dos empates, dos victorias del Napoli y una del Inter, con goles en los cinco partidos.