Inglaterra vs España: detalles del partido

UEFA Nations League A - Jornada 1 26 sept 2026 - 14:45 Wembley

Inglaterra y España comenzarán el 26 de septiembre de 2026 a las 18:45 GMT (14:45 EST / 19:45 BST / 20:45 SAST).

Revancha de altos vuelos en el Grupo A3

Inglaterra regresa a Wembley Stadium para recibir a la campeona del mundo, España, en la jornada 1 de su campaña 2026/27 de la UEFA Nations League en el Grupo A3. Después de lograr un tercer puesto con muchos goles en el Mundial de la FIFA 2026, Inglaterra, dirigida por Thomas Tuchel, aspira a lanzar un mensaje contundente en casa. Para España, viajar a Londres justo después de su victoria en el Mundial supone una oportunidad inmediata de tomar el control en un grupo competitivo junto a Croacia y Chequia.

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Un thriller de muchos goles cierra el Mundial

Inglaterra llega al gran partido del sábado después de una campaña de medalla de bronce en Norteamérica. Tras ajustadas victorias en las eliminatorias que la llevaron a semifinales, Inglaterra cerró su torneo con un dramático triunfo por 6-4 ante Francia en el partido por el tercer puesto. Bukayo Saka, Jude Bellingham y Declan Rice siguen siendo el núcleo de Inglaterra, lo que da a la anfitriona una gran amenaza ofensiva de cara a la Nations League.

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La campeona del mundo pone rumbo a Londres

España viaja a Londres como la mejor selección del mundo tras su triunfo en el Mundial de Norteamérica. El equipo de Luis de la Fuente firmó un torneo veraniego impecable, apoyándose en Rodri y Pedri en el centro del campo junto al desequilibrio por bandas de Lamine Yamal y Nico Williams.

Duelo táctico entre potencias europeas

Los enfrentamientos entre estas dos naciones cuentan con una rica historia reciente, incluida la ajustada victoria de España en la final de la Eurocopa 2024. La unidad central de Inglaterra, formada por Jude Bellingham, Declan Rice y Phil Foden, tratará de romper el ritmo de España en el centro del campo. Mientras tanto, La Roja confiará en su fluidez técnica, su presión y su rápido juego por bandas para desarmar la línea defensiva de Inglaterra. Con el impulso inicial del Grupo A3 en juego, el duelo del sábado promete una intensidad de talla mundial desde el pitido inicial.

Noticias de los equipos y convocatorias

Thomas Tuchel no ha confirmado una alineación probable para Inglaterra, pero la plantilla ha experimentado cambios significativos. Trent Alexander-Arnold y Cole Palmer han sido llamados de nuevo, mientras que se espera que Tino Livramento se caiga tras sufrir una nueva lesión en un entrenamiento del Newcastle, lo que deja a Tuchel corto de opciones en los laterales. La información completa del equipo y cualquier otra actualización se confirmarán más cerca del inicio.

Luis de la Fuente ha dado una convocatoria de 26 jugadores de España para los partidos de la Nations League. Fermin Lopez y Dean Huijsen regresan al grupo, y la campeona del mundo busca trasladar el impulso del Mundial al nuevo ciclo competitivo. Se añadirán más detalles sobre la alineación a medida que estén disponibles.

Forma

Inglaterra llega a este partido tras haber ganado cuatro de sus últimos cinco encuentros, con su única derrota ante Argentina en la semifinal del Mundial. El equipo de Tuchel venció a Francia por 6-4 en su compromiso más reciente y también se deshizo de Noruega, México y RD del Congo durante su recorrido en el torneo, con 11 goles marcados en esos cinco partidos y seis encajados.

Los últimos cinco partidos de España cuentan una historia muy distinta. El equipo de De la Fuente ganó los cinco sin conocer la derrota, marcó siete goles y solo encajó dos. Su resultado más reciente fue una victoria por 1-0 ante Argentina en la final del Mundial, y no perdió ni un solo partido en todo el torneo.

Historial de enfrentamientos

El enfrentamiento más reciente entre estas dos selecciones fue en la Eurocopa 2024, donde España derrotó a Inglaterra por 2-1. Si se observan los últimos cinco duelos directos, España presenta el balance general más fuerte, aunque Inglaterra sí ganó 3-2 en Sevilla durante la Nations League 2018-19. Ambas también empataron 2-2 en un amistoso en noviembre de 2016.

Clasificación

Grp. 3 Formulario # P W D L F A +/- Puntos Formulario 1 Croacia CRO 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Chequia CZE 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Inglaterra ING 0 0 0 0 0 0 0 0 4 España ESP 0 0 0 0 0 0 0 0 Playoff del campeonato Playoffs de descenso Descenso



