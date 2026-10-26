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Serie A
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Stadio Luigi Ferraris
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Previa del Genoa-Juventus en la Serie A: la Juventus busca dar un golpe de autoridad en el Luigi Ferraris ante un Genoa resistente

Génova vs Juventus
Serie A
Génova
Juventus

La Juventus recuperó la senda de la victoria con una eficaz actuación a domicilio ante el Lecce, al que derrotó por 2-0. Ahora visita el estadio Luigi Ferraris para medirse a un Genoa reforzado por su triunfo en casa por 1-0 ante el Venezia.

Genoa contra Juventus: Datos del partido

crest
Serie A - Jornada 9
Stadio Luigi Ferraris

El Genoa CFC recibe a la Juventus FC el miércoles 28 de octubre de 2026 a las 21:45 SAST (19:45 GMT / 20:45 CET), en la jornada 9 de la temporada de la Serie A, en el estadio Luigi Ferraris.

El poderío del centro del campo se mide a la resistencia ligur

La trabajada victoria por 2-0 a domicilio ante el Lecce el pasado fin de semana fue justo la respuesta que necesitaba la Juventus en la competición nacional, tras el revés anterior frente a la Lazio y un exigente empate europeo por 2-2 ante el Rennes. Impulsada por los goles de Weston McKennie y Douglas Luiz en la primera parte, la Juventus centra ahora su atención en Liguria para el compromiso de entre semana. Allí se encontrará con un Genoa decidido, dirigido por Daniele De Rossi, que llega con la confianza renovada después de que un remate certero de Mikael Ellertsson en la primera parte le diera una importante victoria por 1-0 en casa ante el Venezia el domingo.

Genoa CFC v ACF Fiorentina - Serie AGetty Images

Duelo clave: Mikael Ellertsson contra Pierre Kalulu

Amenaza directa por la banda: Mikael Ellertsson dio la victoria al Genoa ante el Venezia al abrir el marcador en el minuto 25 y generar peligro de forma constante desde las bandas. Sus desmarques directos hacia los espacios entre la banda y el centro obligarán a la defensa de la Juventus a mantenerse alerta.

Solidez defensiva: Pierre Kalulu sigue aportando versatilidad táctica en el lado derecho de la defensa de la Juventus: completó 41 pases y ganó los dos duelos a ras de suelo que disputó en Lecce. Kalulu tendrá que frenar los pases atrás de Ellertsson y, al mismo tiempo, apoyar las transiciones por la banda.

US Lecce v Juventus - Serie A 2026/27Getty Images

Análisis táctico y onces previstos

Genoa CFC (3-4-2-1): Bijlow; Otoa, Østigård, Vásquez; Ellertsson, Traorè, Wiafe, Mitaj; Messias, El Shaarawy; Osmajić.

Juventus FC (3-5-2): Vicario; Gatti, Bremer, Lucumí; Kalulu, McKennie, Luiz, Koopmeiners, Cambiaso; Woltemade, Kolo Muani.

Claves del partido: La Juventus parte como clara favorita pese a jugar fuera de casa y buscará dominar el terreno desde el principio con Teun Koopmeiners y Douglas Luiz marcando el ritmo en el centro del campo. El Genoa de De Rossi intentará resistir la presión con un bloque estructurado entre bajo y medio, y buscará dejar a Junior Messias y Stephan El Shaarawy en situaciones favorables mediante rápidas transiciones verticales a la espalda de los carrileros de la Juventus cuando estos se incorporen al ataque.

Noticias de los equipos y plantillas

Génova contra Juventus alineaciones probables

3-4-3
Génova crest
Génova
GEN
page.match.formation.title
Juventus crest
Juventus
JUV
3-5-2
J. BijlowJ. BijlowL. OestigardL. OestigardJohan VásquezJohan VásquezS. OtoaS. OtoaM. EllertssonM. EllertssonM. MitajM. MitajH. TraoreH. TraoreAmorimAmorimJ. MessiasJ. MessiasM. OsmajicM. OsmajicStephan El ShaarawiStephan El ShaarawiG. VicarioG. VicarioG. BremerG. BremerF. GattiF. GattiJhon LucumíJhon LucumíW. McKennieW. McKennieP. KaluluP. KaluluD. LuizD. LuizT. KoopmeinersT. KoopmeinersA. CambiasoA. CambiasoR. Kolo MuaniR. Kolo MuaniN. WoltemadeN. Woltemade
Juventus crest
Juventus
JUV
3-4-3
Génova

Once inicial

Juventus

Manager

  • D. De Rossi
  • L. Spalletti

El Genoa afronta este partido sin Joi Xheto Nuredini ni Lorenzo Colombo, ambos incluidos en la lista de lesionados. El entrenador Daniele De Rossi no ha confirmado un posible once inicial y se esperan novedades más cerca del comienzo del encuentro.

La Juventus tiene una lista de lesionados más amplia. Jeff Ekhator, Kenan Yildiz, Khephren Thuram-Ulien y Manuel Locatelli son baja por lesión. Spalletti no ha dado a conocer un once confirmado y se añadirán novedades cuando estén disponibles.

Estado de forma

GEN

GEN - Formulario

PAR
L2-1
RBU
L2-0
FIO
W2-1
ROM
L2-0
VEN
W1-0
Gol marcado (encajado)
4/7
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
2/5
JUV

JUV - Formulario

CGL
D1-1
CEL
W1-2
LAZ
L0-3
REN
D2-2
LEC
W0-2
Gol marcado (encajado)
7/7
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5

El Genoa suma una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su encuentro más reciente terminó con una derrota por 2-0 ante la Roma en la Serie A. En esa misma racha también cayó por 2-1 frente al Parma y por 2-0 ante el Rapid Bucuresti. Su única victoria llegó contra la Fiorentina, por 2-1 en la liga. El Genoa ha marcado cinco goles y ha encajado siete en esos cinco partidos, un balance que refleja sus dificultades tanto en ataque como en defensa.

La Juventus ha ganado dos, empatado uno y perdido dos de sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una dolorosa derrota por 3-0 en casa ante la Lazio en la Serie A. Antes, ganó por 2-1 a domicilio al Celta Vigo en la Europa League y empató 1-1 con el Cagliari en la liga. La victoria por 2-0 ante la Atalanta fue el resultado más destacado de ese periodo. En los cinco encuentros, la Juventus marcó cuatro goles y encajó cinco.

Enfrentamientos directos

Cara a cara

GénovaEmpateJuventus
0
1
4
Serie A
Juventus badge
Juventus
JUV
2
Génova badge
Génova
GEN
0
F
Serie A
Génova badge
Génova
GEN
0
Juventus badge
Juventus
JUV
1
F
Serie A
Juventus badge
Juventus
JUV
1
Génova badge
Génova
GEN
0
F
Serie A
Génova badge
Génova
GEN
0
Juventus badge
Juventus
JUV
3
F
Serie A
Juventus badge
Juventus
JUV
0
Génova badge
Génova
GEN
0
F
0Goles marcados7
Partidos con más de 2.5 goles1/5
Ambos equipos marcaron0/5

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 6 de abril de 2026, cuando la Juventus recibió al Genoa y ganó 2-0 en la Serie A. En los últimos cinco duelos directos, la Juventus ha dominado con cuatro victorias, un empate y ninguna derrota. El Genoa se quedó sin marcar en tres de esos cinco encuentros, mientras que la Juventus anotó nueve goles en esa serie.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Inter MilánInter MilánINT
87102310+1322
W
W
W
D
W
2
LazioLazioLAZ
8710165+1122
W
W
W
W
D
3
RomaRomaROM
8530196+1318
D
W
D
D
W
4
AC MilánAC MilánMIL
8530167+918
W
W
D
W
D
5
ComoComoCOM
8521147+717
W
W
D
L
W
6
FrosinoneFrosinoneFRC
84221713+414
D
W
L
W
D
7
JuventusJuventusJUV
8422118+314
W
L
D
W
L
8
TorinoTorinoTOR
84131311+213
W
W
W
D
L
9
CagliariCagliariCGL
841369-313
L
L
D
W
W
10
SSC NápolesSSC NápolesNAP
83231310+311
D
L
W
D
W
11
AtalantaAtalantaATA
83141415-110
D
L
W
L
L
12
LecceLecceLEC
8305914-59
L
W
L
L
W
13
BolognaBolognaBOL
8224810-28
W
L
W
D
L
14
SassuoloSassuoloSAS
82241216-48
L
L
D
L
W
15
MonzaMonzaMON
82151518-37
L
W
L
W
L
16
GénovaGénovaGEN
8215613-77
W
L
W
L
D
17
UdineseUdineseUDI
8116918-94
L
L
L
L
L
18
FiorentinaFiorentinaFIO
8116919-104
L
L
L
D
W
19
Parma Calcio 1913Parma Calcio 1913PAR
8116515-104
L
L
L
W
L
20
VeneziaVeneziaVEN
8107617-113
L
W
L
L
L
Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Descenso

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