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Liga de Campeones
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Rams Global Stadyumu
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Previa del Galatasaray-Stuttgart de la Champions League de la UEFA: ambos equipos llevan su poderío ofensivo en sus ligas a la caldera del RAMS Park

Galatasaray vs VfB Stuttgart
Liga de Campeones
Galatasaray
VfB Stuttgart

Impulsado por su contundente victoria por 4-0 a domicilio ante el Konyaspor, el Galatasaray, líder de la liga turca, recibe a un VfB Stuttgart sin miedo y entusiasmado tras su vibrante triunfo por 4-2 ante el Bayer Leverkusen.

Galatasaray vs VfB Stuttgart: datos del partido

crest
Liga de Campeones - Jornada 4
Rams Global Stadyumu

El ambiente asfixiante del RAMS Park espera a un Stuttgart lanzado

Galatasaray SK v Fenerbahce SK - Turkish Super League 2026/27Getty Images

El Galatasaray recibe al VfB Stuttgart en el Rams Global Stadyumu de Estambul el martes 3 de noviembre de 2026, en la fase liga de la Champions League. Los dos clubes nunca se han enfrentado en una competición de la UEFA, por lo que será un duelo inédito entre dos equipos con ambiciones europeas diferentes esta temporada.

El Galatasaray llega tras ganar un derbi: el pasado domingo derrotó por 2-1 al Fenerbahce en la Super Lig. El equipo de Okan Buruk ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones, y su victoria por 4-2 ante el Lille en la Champions League la semana pasada demostró que tiene una auténtica capacidad goleadora a este nivel.

El campeón turco ocupa el 23.º puesto en la clasificación de la Champions League, así que sumar puntos aquí no solo es deseable: resulta casi imprescindible si el Galatasaray quiere evitar quedar entre los eliminados y pasar de ronda.

SC Paderborn 07 v VfB Stuttgart - DFB Cup 2026/27Getty Images

El Stuttgart, dirigido por Sebastian Hoeness, llega en una situación distinta. Sexto en la clasificación de la Champions League, el conjunto alemán atraviesa un buen momento en Europa y cuenta con margen para afrontar este partido con confianza, en lugar de hacerlo con urgencia.

El Stuttgart empató 1-1 con el Atlético de Madrid en su último partido de Champions League y, antes de eso, venció por 3-0 al Slovan Bratislava. Ha demostrado así que puede competir tanto contra rivales de primer nivel como en partidos en los que necesita ganar. Su rendimiento en la Bundesliga ha sido irregular, pero en Europa se ha mostrado equilibrado y eficaz.

El Rams Park, con capacidad para más de 53.000 espectadores y uno de los ambientes más intensos del fútbol europeo, ofrecerá un escenario imponente. El Stuttgart tendrá que rendir al máximo para sacar algo positivo de Estambul.

Noticias de los equipos y plantillas

Galatasaray contra VfB Stuttgart alineaciones probables

4-2-3-1
Galatasaray crest
Galatasaray
GAL
Formación
VfB Stuttgart crest
VfB Stuttgart
VFB
4-2-3-1
U. CakirU. CakirDavinson SánchezDavinson SánchezR. SallaiR. SallaiAbdülkerim BardakciAbdülkerim BardakciI. JakobsI. JakobsA. BatrakovA. BatrakovY. AkgunY. AkgunGabriel SaraGabriel SaraL. TorreiraL. TorreiraB. YilmazB. YilmazV. OsimhenV. OsimhenD. SeimenD. SeimenM. MittelstaedtM. MittelstaedtR. HendriksR. HendriksA. Al DakhilA. Al DakhilJ. ChabotJ. ChabotG. ProemelG. ProemelB. El KhannoussB. El KhannoussC. FuehrichC. FuehrichJ. LewelingJ. LewelingF. JeltschF. JeltschD. UndavD. Undav
VfB Stuttgart crest
VfB Stuttgart
VFB
4-2-3-1
Galatasaray

Once inicial

VfB Stuttgart

Manager

  • O. Buruk
  • S. Hoeness

Estado de forma

GAL

GAL - Formulario

BAR
L1-4
GEN
W0-1
LIL
W2-4
FB
W2-1
KSP
W0-4
Gol marcado (encajado)
12/7
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
3/5
VFB

VFB - Formulario

HSV
L1-0
ATM
D1-1
BMG
L2-3
SCP
W0-1
B04
W2-4
Gol marcado (encajado)
8/7
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
3/5

Historial de enfrentamientos

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
3300145+99
W
W
W
2
Aston VillaAston VillaAVL
3300123+99
W
W
W
3
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
W
W
W
4
Real MadridReal MadridRMA
3300105+59
W
W
W
5
Real BetisReal BetisBET
330074+39
W
W
W
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
321072+57
D
W
W
7
ArsenalArsenalARS
321062+47
D
W
W
8
BarcelonaBarcelonaBAR
3201116+56
L
W
W
9
ComoComoCOM
3201105+56
W
L
W
10
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
W
L
W
11
BrujasBrujasCLB
320196+36
W
W
L
12
Sporting de LisboaSporting de LisboaSCP
320174+36
L
W
W
13
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
W
L
W
14
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
3120105+55
D
D
W
15
RomaRomaROM
311185+34
W
L
D
16
Atlético MadridAtlético MadridATM
311143+14
D
W
L
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
311143+14
L
W
D
18
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
31112204
W
L
D
19
VillarrealVillarrealVIL
31028803
L
W
L
20
Inter MilánInter MilánINT
310256-13
W
L
L
20
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
310256-13
L
L
W
22
SSC NápolesSSC NápolesNAP
310257-23
W
L
L
23
GalatasarayGalatasarayGAL
310269-33
W
L
L
24
LASKLASKLAS
310269-33
W
L
L
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
L
W
L
26
FeyenoordFeyenoordFEY
310248-43
L
W
L
27
LensLensRCL
310237-43
L
L
W
28
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
310249-53
L
W
L
29
AEK AtenasAEK AtenasAEK
310238-53
L
L
W
29
RB LeipzigRB LeipzigRBL
310238-53
L
W
L
31
FenerbahceFenerbahceFB
302139-62
D
L
D
32
Slavia PragaSlavia PragaSLP
301247-31
D
L
L
33
VikingVikingVIK
301259-41
L
D
L
34
FC OportoFC OportoPOR
300326-40
L
L
L
35
LilleLilleLIL
3003410-60
L
L
L
36
SlovanSlovanSBR
3003113-120
L
L
L
Clasificación para cuartos de final

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