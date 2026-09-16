Fulham vs. Manchester United: detalles del partido

Premier League - Jornada 5 20 sept 2026 - 11:30 Craven Cottage

El Fulham F.C. y el Manchester United comenzarán el 20 de septiembre de 2026 a las 15:30 GMT (11:30 EST / 16:30 BST / 17:30 SAST).

El Fulham recibe al Manchester United junto al Támesis

El Fulham regresa a Craven Cottage para recibir al Manchester United en la jornada 5 de la temporada 2026/27 de la Premier League. Tras un resultado trabajado a domicilio el fin de semana, el equipo de Álvaro Arbeloa aspira a aprovechar el factor campo para lograr su primera victoria liguera del curso. Para el Manchester United de Michael Carrick, viajar a Londres después de un frustrante revés en casa en el derbi supone una prueba importante en su intento de ganar impulso lejos de Old Trafford.

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El empate del Fulham en la jornada 4 en Anfield

El Fulham afronta el duelo del domingo animado por un meritorio empate 0-0 a domicilio contra el Liverpool en Anfield en la jornada 4 (12 de septiembre). Los de Marco Silva firmaron una actuación defensiva disciplinada, con el portero Bernd Leno liderando una zaga que contuvo el frente de ataque del Liverpool durante los 90 minutos. La portería a cero aporta una confianza vital al conjunto londinense después de dejarse puntos en un trepidante 3-2 en casa contra el Crystal Palace en la jornada 3.

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La derrota del Manchester United en el derbi en Old Trafford

El Manchester United viaja a Londres con la intención de reaccionar tras una decepcionante derrota por 0-1 en casa ante el Manchester City en la jornada 4 (13 de septiembre). A pesar de que el City se quedó con diez por la expulsión de Phil Foden en el minuto 23, el equipo de Carrick encajó un gol de Erling Haaland en el 59 y fue incapaz de superar el bloque bajo del City. El resultado llega después de una sólida victoria por 4-0 entre semana ante el Sabah FK en la Champions League y de un empate 2-2 en casa del Everton, lo que deja al United con ganas de recuperar su pegada.

¿Puede la sólida estructura del Fulham frenar el ataque del United?

Los encuentros en Craven Cottage suelen enfrentar el energético bloque medio del Fulham con el rápido juego de transición de un aspirante al top 4. La pareja de centrocampistas formada por Sander Berge y Alex Iwobi intentará alterar la salida de balón del United y lanzar al contraataque a Oscar Bobb y Rodrigo Muniz. Mientras tanto, el Manchester United confiará en la dirección creativa de Bruno Fernandes, Matheus Cunha y Marcus Rashford para desmontar la estructura defensiva del Fulham. Con puntos vitales en juego, el partido del domingo promete una gran intensidad desde el saque inicial.

Noticias de los equipos y plantillas

El Fulham no podrá contar con Tom Cairney por lesión, mientras que actualmente no hay sancionados en la plantilla de Alvaro Arbeloa. El posible once inicial aún no ha sido confirmado y se esperan más novedades a medida que se acerque el saque inicial.

El Manchester United presenta una lista de bajas más importante, con Amad Diallo, Carlos Baleba, Matthijs de Ligt, Manuel Ugarte y Tom Heaton, todos descartados por lesión. Michael Carrick no tiene jugadores sancionados con los que lidiar, pero el número de futbolistas del primer equipo no disponibles limitará sus opciones de elección. Se añadirán actualizaciones cuando estén disponibles.

Forma

El Fulham ha sumado una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones, con seis goles a favor y nueve en contra. Su compromiso más reciente terminó con un empate 0-0 contra el Liverpool en la Premier League, después de una derrota en casa por 2-3 ante el Crystal Palace la semana anterior. El Fulham sí venció por 3-0 al AFC Wimbledon en la Carabao Cup durante esta racha, pero le ha costado encontrar regularidad en la liga, con derrotas ante Sunderland y Chelsea en agosto.

Los últimos cinco partidos del Manchester United dejan dos victorias, un empate y dos derrotas. Venció al Sabah FK por 4-0 en la Champions League el 10 de septiembre y derrotó al Ipswich Town por 5-2 en la liga a finales de agosto. Una derrota por 0-1 en el derbi ante el Manchester City es su resultado más reciente, y también sufrió una derrota por 2-0 ante el Hull City a principios de temporada. El United ha marcado 13 goles en esos cinco partidos, pero ha encajado siete.

Historial de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos llegó en febrero de 2026, cuando el Manchester United derrotó al Fulham por 3-2 en Old Trafford en la Premier League. En los últimos cinco duelos directos, el United presenta el mejor balance, con tres victorias y dos empates, mientras que el Fulham aún no ha logrado ganar en esa serie. Ambos equipos empataron 1-1 en Craven Cottage en agosto de 2025, la última vez que se enfrentaron en este estadio.