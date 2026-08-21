Premier League - Jornada 1 24 ago 2026 - 15:00 Craven Cottage

El Fulham vs Chelsea comienza el 24 de agosto de 2026 a las 15:00 EST y a las 20:00 GMT.

Una enorme incertidumbre rodea a los rivales del oeste de Londres Fulham y Chelsea, ya que ambos equipos entran en una nueva era bajo una nueva dirección técnica.

Después de cinco años en Craven Cottage, Marco Silva dejó el Fulham al final de 2025-26. Álvaro Arbeloa le sustituye. El español es un técnico relativamente novato, con solo 28 partidos como entrenador del primer equipo a sus espaldas. Su primer problema que resolver será la pérdida del centrocampista estrella Harry Wilson, que se marcha al Leeds.

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Los veranos del Chelsea nunca son aburridos últimamente. Xabi Alonso, excompañero de Arbeloa, es el nuevo hombre al mando en Stamford Bridge y ha gastado mucho dinero, incluido un récord británico de 117 millones de libras por Morgan Rogers, procedente del Aston Villa.

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¿A quiénes han fichado Fulham y Chelsea?

Dos jugadores del Real Madrid han seguido a Álvaro Arbeloa hasta Craven Cottage, ya que Gonzalo García y César Palacios fueron dos de los cuatro futbolistas incorporados este verano en el mercado de fichajes. El Fulham ha centrado su reclutamiento en talentos jóvenes, con las llegadas del Jonah Kusi-Asare, de 19 años, Shea Charles, de 22, Gonzalo Garcia, de 22, y Cesar Palacios, de 21.

El nuevo Chelsea de Alonso ya se ha gastado la asombrosa cifra de 333 millones de libras en jugadores en lo que va de mercado de fichajes. Morgan Rogers, Valentin Barco, Maxence Lacroix, Geovany Quenda y Marco Palestra son algunos de los nuevos refuerzos brillantes y caros. Los veteranos de la Premier League Danny Welbeck y Jordan Henderson también llegan para aportar una enorme experiencia.

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Estadísticas clave, lesiones y sanciones

El Chelsea ha ganado en seis de sus últimas ocho visitas a Craven Cottage (2D), pero después de perder el último cara a cara, corre el riesgo de caer derrotado en enfrentamientos consecutivos en cualquier sede por primera vez desde 1979.

Joachim Andersen, del Fulham, y Wesley Fofana, del Chelsea, arrastran sanciones de la temporada pasada.

Posibles onces

Fulham (4231): Leno; Castagne, Cuenca, Bassey, Robinson; Berge, Iwobi; Bobb, King, Kevin; Garcia.

Chelsea (343): Sanchez; James, Lacroix, Colwill; Neto, Lavia, Caicedo, Palestra; Palmer, Joao Pedro

Noticias de los equipos y plantillas

El entrenador del Fulham, Alvaro Arbeloa, no podrá contar con Tom Cairney por lesión, mientras que Joachim Andersen está sancionado y no participará en el estreno. No se ha confirmado ninguna alineación inicial probable antes del saque inicial, y se esperan más actualizaciones a medida que se acerque el partido.

El entrenador del Chelsea, Xabi Alonso, afronta una lista de lesionados más larga, con Caleb Wiley, Jordan Henderson, Aaron Anselmino, Mamadou Sarr, Emanuel Emegha y Geovany Quenda, todos descartados. Wesley Fofana está sancionado y también se perderá el viaje a Craven Cottage. El Chelsea aún no ha confirmado su posible once, y la información del equipo se actualizará cuando esté disponible.

Forma

El Fulham llega al estreno en la Premier League después de una pretemporada irregular, con dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco amistosos. Su encuentro más reciente fue una victoria por 1-0 sobre el VfB Stuttgart el 15 de agosto, y empató 2-2 con el Malaga tres días antes. La derrota por 1-2 ante el Crystal Palace fue el punto más bajo de su calendario veraniego. En esos cinco partidos, el Fulham marcó seis goles y encajó seis.

La pretemporada del Chelsea cuenta una historia similar de inconsistencia. Sus últimos cinco amistosos se saldaron con dos victorias, un empate y dos derrotas, y el resultado más reciente fue un triunfo por 3-1 sobre la Real Sociedad el 15 de agosto. El 3-0 ante el AC Milan a principios de la semana fue la actuación más destacada de su verano, aunque las derrotas ante la Juventus y el Tottenham Hotspur demostraron que todavía queda trabajo por hacer. El Chelsea marcó 10 goles en esos cinco partidos y encajó siete.

Historial de enfrentamientos

El enfrentamiento más reciente entre estos dos equipos terminó con una victoria del Fulham por 2-1 en Craven Cottage en enero de 2026, un resultado que dará confianza al conjunto local de cara al partido del lunes. En los últimos cinco duelos de Premier League, el Chelsea ha ganado dos veces, el Fulham ha ganado dos y un partido terminó en empate, con cada una de esas victorias del Fulham llegando en Craven Cottage. La victoria más reciente del Chelsea como visitante en este enfrentamiento llegó en agosto de 2025, cuando venció al Fulham por 2-0 en Stamford Bridge.