Previa del Francia vs Italia de la UEFA Nations League: todo lo que necesitas saber

Francia vs Italia: Detalles del partido

UEFA Nations League A - Jornada 3 2 oct 2026 - 14:45 Stade de France

Francia e Italia comenzarán el 2 de octubre de 2026 a las 18:45 GMT (14:45 EST / 19:45 BST / 20:45 SAST).

Duelo del grupo A1 e n Saint-Denis

Francia regresa a casa, al Stade de France, para recibir a su histórica rival Italia en la jornada 3 de su campaña 2026/27 de la Liga A de la UEFA Nations League, en el grupo A1. Tras encadenar victorias durante esta ventana internacional, Les Bleus aspiran a ampliar su ventaja al frente de la clasificación del grupo ante su afición. Para Italia, viajar a París después de una contundente actuación de reacción supone una gran prueba de sus credenciales mientras busca seguir en la pelea por las dos primeras posiciones.

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La ventana perfecta de Francia: dos victorias consecutivas

Francia llega a la noche del viernes con seis puntos de seis posibles tras dos actuaciones disciplinadas a domicilio en las jornadas 1 y 2. Después de abrir su campaña con una victoria por 1-0 sobre Türkiye en Kocaeli, Francia logró otro trabajado triunfo por 1-0 contra Bélgica en Bruselas. El suplente Michael Olise aportó el gol decisivo con un tanto en el minuto 88 ante los belgas, subrayando la impresionante profundidad táctica de la plantilla bajo presión.

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Los cuatro goles de Italia en Bursa

Italia viaja a París con la intención de dar continuidad a una vibrante actuación después de recuperarse de un tropiezo en la jornada inaugural. Tras una derrota en casa por 2-0 ante Bélgica en Roma, Italia respondió de forma dominante con una victoria por 4-1 a domicilio contra Türkiye. Los goles en la primera parte de Alessandro Bastoni, Davide Frattesi y Michael Kayode dejaron a Italia con el partido totalmente bajo control antes de que Pio Esposito añadiera un cuarto en la segunda mitad, demostrando que el frente de ataque italiano tiene mucho poder de fuego.

Un dinámico motor en el centro del campo ante el talento italiano

Los duelos entre estas dos potencias europeas presentan de forma constante una gran intensidad física y numerosos ajustes tácticos. El motor del centro del campo francés, liderado por Eduardo Camavinga y Andy Diouf, tratará de marcar el ritmo y abrir vías creativas para Bradley Barcola y Ousmane Dembélé. Mientras tanto, Italia confiará en la visión de Sandro Tonali y Davide Frattesi para conectar con Pio Esposito y Giacomo Raspadori. Con una posición crucial en el grupo A1 en juego, el choque del viernes promete drama internacional del más alto nivel desde el pitido inicial.

Posibles onces iniciales

Francia: Maignan; Kalulu, Upamecano, Lacroix, Truffert; Cherki, Kone, Rabiot; Olise, Dembele, Doue

Italia: Donnarumma; Kayode, Mancini, Bastoni, Calafiori; Barella, Fagioli, Tonali; S. Esposito, P. Esposito, Cambiaghi

Noticias de los equipos y plantillas

La selección francesa de Zinedine Zidane ya ha sufrido un contratiempo por lesión durante esta ventana internacional. Ibrahima Konate se vio obligado a retirarse después de sufrir una lesión del ligamento colateral en la pierna derecha durante un entrenamiento, regresando de inmediato al Real Madrid con el tiempo de recuperación todavía sin confirmar. El joven del Manchester United Leny Yoro recibió como consecuencia su sorprendente primera convocatoria con la absoluta. Por ahora no hay más información sobre lesiones o sanciones en el equipo local, y se añadirán actualizaciones más cerca del inicio del partido.

Roberto Mancini no ha confirmado una alineación probable para Italia y, por el momento, no se han proporcionado detalles específicos sobre lesiones o sanciones en la plantilla visitante. Se añadirán más noticias del equipo a medida que estén disponibles.

Forma

Francia ha ganado tres de sus últimos cinco partidos, y su actuación más reciente fue una victoria por 1-0 a domicilio ante Turkiye en la Nations League que dio a Zidane un estreno ganador. Antes de eso, Les Bleus sufrieron dos eliminaciones consecutivas en la Copa del Mundo, al perder por 6-4 contra Inglaterra en semifinales y por 2-0 frente a España en cuartos de final. Su recorrido en la Copa del Mundo había mostrado potencial ofensivo, con victorias sobre Marruecos y Paraguay, y Francia marcó 10 goles en esos cinco encuentros mientras encajó ocho.

La forma reciente de Italia cuenta una historia más complicada. El equipo de Mancini perdió su estreno en la Nations League por 2-0 ante Bélgica y solo ha ganado tres de sus últimos cinco partidos en total, con esas victorias llegando contra Grecia, Luxemburgo e Irlanda del Norte. En esa racha también figura un empate 1-1 contra Bosnia y Herzegovina en la clasificación para la Copa del Mundo a principios de este año. Italia solo ha marcado cinco goles en esos cinco partidos, una cifra que subraya la reflexión de Tonali sobre la falta de una presencia individual dominante en la plantilla.

Historial de enfrentamientos

Francia ha dominado este enfrentamiento en la historia reciente, con cuatro victorias en los últimos cinco partidos entre ambas selecciones. El encuentro más reciente, un duelo de la UEFA Nations League en noviembre de 2024, terminó 1-3 a favor de Francia con Italia como anfitriona, y el partido de vuelta de esa misma campaña produjo un idéntico 1-3 en París. Italia no ha vencido a Francia en ninguno de los cinco partidos registrados entre ambos equipos, una racha que se remonta a 2012 y que deja al equipo de Mancini con un complicado registro reciente que superar.

Clasificación