UEFA Nations League A - Jornada 4 5 oct 2026 - 14:45 Stade de France

El Francia vs Bélgica comienza el 5 de oct de 2026 a las 14:45 EST y 18:45 GMT.

Zizou busca su primera victoria en casa como seleccionador

Francia tuvo que conformarse con un empate 1-1 ante Italia en el primer partido en casa de Zinedine Zidane como seleccionador de Francia. El golazo de Michael Olise fue neutralizado por Alessandro Bastoni, que aprovechó un error del centrocampista del Milan Adrien Rabiot. Francia también terminó el partido con 10 hombres después de la segunda amarilla de Dayot Upamecano en los últimos minutos. Francia ha ganado sus últimos seis enfrentamientos con Bélgica, pero no contará con el lesionado talismán Kylian Mbappe.

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Bélgica pasa por encima de Grecia

Bélgica, por su parte, fue muy superior a una Turquía en forma y se impuso a los turcos por 3-0 gracias a los goles de Romelu Lukaku y un doblete de Kevin De Bruyne. Fue un resultado muy bien recibido para Bélgica después de su ajustada derrota por 1-0 ante Francia, tras una victoria por 2-0 sobre Italia. Ojo al talentoso jugador de 21 años del PSG Mika Godts, goleador ante los italianos en la jornada 1.

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Noticias de los equipos y convocatorias

Zinedine Zidane no ha confirmado su probable alineación de cara al partido, y por ahora no se ha facilitado información sobre lesiones o sanciones en Francia. Sí existe, sin embargo, preocupación por Kylian Mbappé, que sufrió una hiperextensión de rodilla durante la ventana internacional, mientras su club, el Real Madrid, sigue de cerca su recuperación. Se esperan novedades sobre su disponibilidad más cerca del inicio del encuentro.

Mark van Bommel tampoco ha dado a conocer un posible once para Bélgica, y no se han confirmado lesiones ni sanciones para el equipo visitante. Se añadirán más novedades de los equipos a medida que estén disponibles.

Forma

Francia llega a este partido tras haber ganado sus dos encuentros de la Nations League, con un 1-0 fuera de casa ante Türkiye antes de enlazarlo con otra victoria por 1-0 sobre Bélgica en Bruselas. En sus últimos cinco partidos en todas las competiciones, ha sumado tres victorias y dos derrotas, y esas derrotas llegaron ante España e Inglaterra en el Mundial, donde encajó un total de ocho goles en esas dos eliminaciones en las rondas eliminatorias. Desde entonces ha mejorado mucho en defensa y ha enlazado dos porterías a cero consecutivas en la Nations League.

Bélgica también ha ganado dos de sus últimos cinco partidos, con su actuación más reciente en la Nations League saldada con una victoria por 2-0 sobre Italia antes de la derrota ante Francia. Perdió contra España en el Mundial y llega aquí después de haber ganado dos y perdido dos de sus últimos cuatro partidos oficiales, con un registro defensivo que muestra vulnerabilidad ante rivales de primer nivel.

Historial de enfrentamientos

El enfrentamiento más reciente entre ambas selecciones se produjo hace apenas unos días, cuando Francia ganó 1-0 en Bruselas en la UEFA Nations League, con un gol tardío de Olise que marcó la diferencia. En los últimos cinco cara a cara, Francia ha llevado la voz cantante, con cuatro victorias por una de Bélgica, y el único triunfo belga llegó en un partido de la Nations League. Francia ha sido especialmente consistente en este duelo, ganando el anterior enfrentamiento de la Nations League en casa por 2-0 y superando también a Bélgica por 1-0 en la Euro 2024.

Clasificación

Grp. 1 Formulario # P W D L F A +/- Puntos Formulario 1 Francia FRA 3 2 1 0 3 1 +2 7 D W W 2 Belgium BEL 3 2 0 1 5 1 +4 6 W L W 3 Italia ITA 3 1 1 1 5 4 +1 4 D W L 4 Turquía TUR 3 0 0 3 1 8 -7 0 L L L Playoff del campeonato Playoffs de descenso Descenso

En el Grupo 1 de la UEFA Nations League, Francia ocupa actualmente el liderato, con Bélgica en segunda posición.