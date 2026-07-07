Previa del Francia-Marruecos de la Copa del Mundo de la FIFA 2026: todo lo que necesitas saber

Francia y Marruecos se enfrentarán el 9 de julio de 2026 a las 16:00 EST (21:00 GMT).

Previa del partido de cuartos de final del Mundial entre Francia y Marruecos

El francés será el idioma que se hable sobre el terreno de juego cuando Francia y Marruecos se enfrenten por un puesto en las semifinales del Mundial, en una repetición del choque de semifinales del Mundial de 2022. ¿Conseguirán los favoritos del torneo imponerse a la mejor selección de África en Boston?

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¿Cómo llegaron hasta aquí?

Francia superó sus cuatro primeros partidos con facilidad, pero sufrió para vencer 1-0 a Paraguay en octavos, mostrando una cara más luchadora. Los Bleus llevan 12 partidos oficiales sin perder (11 victorias y 1 empate) y han ganado los últimos siete. Si suman la octava, serán la tercera selección en llegar a tres semifinales seguidas.

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Marruecos goleó 3-0 a la anfitriona Canadá en octavos pese a crear solo cuatro tiros a puerta. Los Leones del Atlas quieren vengar la semifinal de 2022 y extienden a 10 partidos su racha invicta desde la final de la Copa Africana, así que sueñan con la sorpresa.

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Mbappé persigue la historia

El capitán francés, Kylian Mbappé, es uno de los dos futbolistas que han marcado siete o más goles en dos Mundiales distintos, tras su penalti contra Paraguay; el otro es Lionel Messi. Mbappé busca llegar a 20 tantos en Copas del Mundo para igualar al argentino.

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Ounahi recupera el olfato goleador justo a tiempo

El centrocampista del Girona Azzedine Ounahi marcó un doblete ante Canadá y rompió una racha de 11 partidos sin anotar en la fase final. Sus ocho goles con la selección han terminado en victoria y, en siete de ellos, el equipo no encajó gol. Su olfato puede ser clave, sobre todo si el delantero Ismael Saibari, lesionado en el tendón de la corva, no juega. El nuevo fichaje del Bayern de Múnich fue sustituido a los 22 minutos contra Canadá y suma tres goles en este Mundial.

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Posible once de Francia

Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Digne; Rabiot, Tchouaméni; Olise, Dembélé, Doué; Mbappé.

Posible once de Marruecos

Bounou; Hakimi, Diop, Halhal, Mazraoui; El Aynaoui, Bouaddi; Díaz, Ounahi, El Khannouss; Saibari.

Datos y cifras del Francia-Marruecos

Trece de las últimas 16 victorias de Francia fueron por dos o más goles.

El seleccionador francés, Didier Deschamps, dirigirá aquí su 25.º partido en una fase final, igualando el récord.

Siete de las últimas nueve derrotas de Marruecos en un Mundial fueron por un gol de diferencia.

Marruecos ha recibido una o ninguna tarjeta amarilla en cuatro de sus cinco partidos en este Mundial.

El francés Michael Olise ha intervenido en ocho goles en sus últimas seis actuaciones con Les Bleus (3 tantos, 5 asistencias); todas esas asistencias las ha dado en este Mundial, y solo le faltan tres para igualar el récord histórico del torneo.

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Convocatoria de 26 jugadores de Francia

Porteros: Mike Maignan (AC Milan), Robin Risser (Lens), Brice Samba (Rennes).

Defensas: Lucas Digne (Aston Villa), Malo Gusto (Chelsea), Lucas Hernández (PSG), Theo Hernández (Al Hilal), Ibrahima Konaté (Liverpool), Maxence Lacroix (Crystal Palace), Jules Koundé (Barcelona), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern Múnich).

Centrocampistas: N’Golo Kanté (Fenerbahçe), Manu Koné (Roma), Adrien Rabiot (AC Milan), Aurélien Tchouameni (Real Madrid), Warren Zaire-Emery (Paris Saint-Germain).

Delanteros: Maghnes Akliouche (Mónaco), Bradley Barcola (París Saint-Germain), Rayan Cherki (Manchester City), Ousmane Dembélé (París Saint-Germain), Désiré Doué (París Saint-Germain), Michael Olise (Bayern de Múnich), Kylian Mbappé (Real Madrid), Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace) y Marcus Thuram (Inter de Milán).

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Convocatoria de 26 jugadores de Marruecos

Porteros: Yassine Bounou (Al Hilal), Munir Mohamedi (RS Berkane), Ahmed Tagnaouti (Fuerzas Armadas Reales)

Defensas: Noussair Mazraoui (Manchester United), Anass Salah-Eddine (PSV Eindhoven), Youssef Belammari (Al Ahly), Chadi Riad (Crystal Palace), Issa Diop (West Ham United), Redouane Halhal (KV Mechelen), Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain), Zakaria El Ouahdi (Genk) y Marwane Saadane (Al-Fateh).

Centrocampistas: Samir El Mourabet (Estrasburgo), Ayyoub Bouaddi (Lille), Neil El Aynaoui (Roma), Sofyan Amrabat (Real Betis), Azzedine Ounahi (Girona), Bilal El Khannouss (Stuttgart), Ismael Saibari (PSV Eindhoven)

Delanteros: Chemsdine Talbi (Sunderland), Soufiane Rahimi (Al Ain), Ayoub El Kaabi (Olympiacos), Brahim Díaz (Real Madrid), Yassine Gessime (Estrasburgo), Ayoub Amaimouni-Echghouyabe (Eintracht de Fráncfort), Amine Sbai (Angers)

Bajas: Nayef Aguerd (Marsella), Abdessamad Ezzalzouli (Real Betis).

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Noticias de los equipos y plantillas

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Estado de forma

Historial de enfrentamientos

Su último duelo fue en el Mundial 2022, el 14 de diciembre: Francia ganó 2-0 en la semifinal de Catar. Antes, empataron 2-2 en un amistoso de noviembre de 2007. En los tres choques más recientes, Francia suma dos victorias y un empate, con el Mundial como referente más fresco para estos cuartos.

Clasificación

Marruecos terminó segundo en el Grupo C, mientras que Francia lideró el Grupo I con pleno de victorias.