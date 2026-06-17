Previa del Francia-Irak del Mundial de la FIFA 2026: todo lo que necesitas saber

Francia e Irak se enfrentarán el 22 de junio de 2026 a las 22:00 GMT (17:00 EST).

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Francia vs. Irak: contexto del partido

El duelo en la costa atlántica es clave: ambas selecciones del Grupo I buscan afianzarse en una clasificación en constante movimiento. Tras la primera jornada, el Philadelphia Stadium acoge un encuentro que ya es decisivo. Francia llega con la moral alta tras remontar y vencer 3-1 a Senegal en Nueva York, mientras que Irak busca recuperarse de la goleada 4-1 sufrida ante Noruega en Boston. La recuperación física y mental será clave para sus aspiraciones en la fase eliminatoria.

Didier Deschamps, técnico francés, buscará explotar la pegada de su delantera, liderada por un Kylian Mbappé en estado de gracia y por Michael Olise, clave en la banda. Los bicampeones del mundo tienen un ataque temible capaz de dominar la posesión y romper líneas defensivas. Del otro lado está Irak, comandada por el australiano Graham Arnold. Tras los errores defensivos que mancharon su regreso al Mundial, Arnold debe implantar un plan táctico sólido y recuperar la mentalidad luchadora que les llevó a la clasificación.

En el moderno Philadelphia Stadium, Irak no puede permitirse errores defensivos y debe mantener la disciplina en el centro del campo. Francia busca consolidar el liderato del Grupo I y sellar el pase a dieciseisavos, mientras que los Leones de Mesopotamia aspiran a sorprender con la velocidad de Aymen Hussein y cambiar el rumbo del grupo.

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¿Cómo les fue en la primera jornada?

Francia 3-1 Senegal.

El equipo de Didier Deschamps aceleró en la segunda parte y venció 3-1 a un peligroso Senegal en el New York New Jersey Stadium. Los «Bleus», repletos de estrellas, dominaron, pero debieron armarse de paciencia en una primera hora cautelosa. El gol decisivo llegó en el 66’, cuando el capitán Kylian Mbappé abrió el marcador. Francia amplió la ventaja en el 82 con un remate de Bradley Barcola. Senegal acortó en el 90+ con Ibrahim Mbaye, pero Mbappé sentenció en el 96.

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Irak 1-4 Noruega

Los de Graham Arnold cayeron 4-1 ante una letal Noruega en Boston, pero dejaron un rayo de esperanza. Los Leones de Mesopotamia, presionados por la superioridad física y táctica de los europeos, se quedaron atrás tras el gol de Erling Haaland en el 29’. Irak respondió con valentía y empató en el 39’ mediante Aymen Hussein, quien cabeceó un centro de Amir Al-Ammari. Un pase atrás erróneo dejó a Haaland solo para recuperar la ventaja justo antes del descanso. En la recta final, Leo Østigård cabeceó el tercero y, en el 96’, un autogol sentenció el debut en el Grupo I.

¿Qué ajustes tácticos deben realizar ambos seleccionadores?

Francia (Didier Deschamps): acelerar la transición en el centro del campo y aprovechar el apoyo ofensivo por las bandas.

Didier Deschamps no necesita modificar en exceso una fórmula que le aseguró una cómoda victoria por 3-1 sobre Senegal en Nueva York. La flexibilidad táctica mostrada en la segunda parte, unida a la letal ejecución de Kylian Mbappé y Bradley Barcola, demostró que los bicampeones del mundo pueden arrollar a sus rivales una vez que encuentran su ritmo.

Sin embargo, ante Irak se necesita un arranque más contundente para evitar que el rival adquiera confianza. En la primera parte contra Senegal, Francia lució lenta en la posesión y le costó superar un bloque ordenado. Deschamps debe acelerar el juego desde el mediocampo, romper la estructura iraquí antes de que se asiente y, al avanzar, ofrecer apoyo inmediato por las bandas para crear superioridad y espacios que Mbappé pueda aprovechar.

Irak (Graham Arnold): Consolidación del bloque bajo y estructura defensiva de reposo

La amenaza aérea de Aymen Hussein y los precisos pases de Amir Al-Ammari ya mostraron que los Leones de Mesopotamia pueden punzar en la transición.

Sin embargo, Arnold debe corregir con firmeza los graves fallos defensivos que costaron el primer partido. Ante Noruega, los errores individuales y la fragilidad en las transiciones defensivas crearon espacios que la delantera rival aprovechó. Ante una Francia lista para punir cualquier pérdida, Arnold debe blindar el centro del campo y mantener el bloque compacto para frenar sus extremos.

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¿Hay novedades en la convocatoria para la segunda jornada?

Noticias de la selección francesa

El principal reto de Didier Deschamps en el Philadelphia Stadium es mantener la concentración y gestionar la carga física de su plantilla de estrellas. Tras la victoria 3-1 ante Senegal, Francia cuenta con una plantilla sana, lo que le da a Deschamps un dilema de abundancia en todas las líneas.

El capitán Kylian Mbappé, autor de un doblete en la primera jornada que lo acerca al récord de goles de Francia, tiene su lugar en el once garantizado. El principal dilema es cómo equilibrar tanta profundidad ofensiva. Tras marcar desde el banquillo contra Senegal, Bradley Barcola presiona por un puesto de titular en la banda. Su inclusión, junto a Michael Olise, aportaría desborde inmediato, mientras Aurélien Tchouaméni y Adrien Rabiot podrían dosificar minutos de cara a la fase eliminatoria.

Noticias del equipo de Irak

Graham Arnold, en cambio, debe resolver un complicado rompecabezas psicológico y defensivo antes de medir fuerzas con los líderes del Grupo I. El principal dilema de los Leones de Mesopotamia es cómo superar el cansancio defensivo y los errores individuales que les costaron la derrota 4-1 ante Noruega en el debut.

En defensa, buscará mayor cohesión de los centrales Zaid Tahseen y Ali Hashim para contener a Mbappé. Los laterales Hussein Ali y Merchas Doski sufrirán ante la velocidad de los extremos rivales. En la portería, el veterano Jalal Hasan necesita más protección tras el duro debut.

El referente ofensivo es el delantero Aymen Hussein, autor del gol del empate ante Noruega. Junto a Ali Al-Hamadi, formará el pilar de la delantera. Detrás, los centrocampistas creativos Amir Al-Ammari —autor de la asistencia en la primera jornada— y los extremos Ali Jasim e Ibrahim Bayesh deberán mantener el balón para aliviar la presión sobre la defensa.

Francia contra Irak: duelos clave

Kylian Mbappé vs. Zaid Tahseen

Tras cambiar el ritmo del partido inaugural y marcar un doblete en la segunda parte contra Senegal, Mbappé mantiene su condición de referente en la delantera de Didier Deschamps. Aunque Francia tuvo que armarse de paciencia en una primera hora lenta en Nueva York, un Mbappé con libertad aporta a Les Bleus la velocidad vertical y la definición necesarias para romper las defensas. Desde sus canales de ataque, buscará espacios, fijar a los centrales y castigar cualquier error posicional.

El central Zaid Tahseen, que ya sufrió ante Noruega, tendrá la difícil tarea de contenerlo y mantener la concentración para evitar errores costosos. La zaga iraquí sufrió ante la presión noruega y terminó encajando cuatro goles por errores y fatiga. Tahseen debe mantener la concentración y la comunicación en el centro. No puede perder el balón ni seguir los desmarques de distracción de Mbappé, pues eso abriría los espacios que aprovecha el supporting cast francés.

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Michael Olise vs. Merchas Doski

Michael Olise, la chispa creativa del partido inaugural, dirigió el ataque francés y rompió la defensa senegalesa con una asistencia decisiva para el primer gol de Mbappé. Ante Irak, deberá eludir la presión en el medio y lanzar transiciones rápidas desde las bandas. Si consigue girarse y encarar a los centrales, su amplio repertorio de pases desequilibrará una y otra vez la defensa.

El lateral izquierdo Merchas Doski deberá frenar esa dinámica. Irak mostró carácter para empatar ante Noruega, pero sufrió en la segunda parte por la falta de cobertura en los costados. Debe mantener un equilibrio: apoyar la contra por banda y, al mismo tiempo, cubrir los ángulos de corte hacia adentro de Olise. Cierrar esas líneas de pase desde el principio es clave para evitar que Les Bleus dominen la posesión y asfixien al mediocampo iraquí.

¿Cómo se presentan las posibilidades en el Grupo I?

Tras la primera jornada, Noruega lidera el Grupo I con 3 puntos y +3 en diferencia de goles, seguida de Francia con los mismos puntos y +2. Este duelo en el Philadelphia Stadium es clave para definir las opciones de clasificación de ambos equipos.

Si Francia gana

Una victoria de Francia le daría seis puntos y casi la clasificación, siempre que Noruega no gane a Senegal. Si Noruega empata o gana, Francia aseguraría el pase a dieciseisavos con una jornada de antelación. Así podrían rotar a sus titulares en la última fecha ante Noruega, mientras Irak se quedaría sin puntos y necesitaría golear a Senegal para soñar con avanzar como mejor tercero.

Si Irak gana

Si los de Graham Arnold sorprenden y ganan, el Grupo I se abriría por completo. Los tres puntos reavivarían a los Leones de Mesopotamia, igualándolos a Francia y devolviéndolos a la lucha por el pase directo. En cambio, Francia se quedaría con tres puntos y, según la diferencia de goles, podría verse obligada a un duelo de alta presión contra Noruega en la última jornada.

Un empate dejaría a Francia con cuatro puntos y casi aseguraría su pase, aunque aún necesitaría un resultado favorable en la última jornada.

Un empate dejaría a Francia con cuatro puntos y cerca de la clasificación, mientras que Iraq sumaría su primer punto pero seguiría en riesgo. Para Irak, el punto detendría la sangría defensiva pero dejaría un margen mínimo de error para la última fecha. Así, Francia jugaría ante Noruega sabiendo que un empate probablemente le bastaría para avanzar, mientras que Irak necesitaría ganar sí o sí a Senegal para seguir vivo.

Noticias de los equipos y convocatorias

Didier Deschamps no ha revelado la alineación y no hay bajas por lesión o sanción. Más actualizaciones se confirmarán cerca del inicio del partido.

El técnico de Irak, Graham Arnold, tampoco ha revelado el once inicial y, por ahora, no hay lesiones ni sanciones. Más información se confirmará cerca del inicio del partido.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Estado de forma

Francia ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos; solo perdió 2-1 ante Costa de Marfil el 4 de junio. Su último encuentro fue un 3-1 a Irlanda del Norte el 8 de junio, y antes venció a Colombia (3-1) y Brasil (2-1) en marzo. En total, marcó nueve goles y encajó cuatro.

Irak, en cambio, ha ganado 2, empatado 1 y perdido 2 de sus últimos cinco encuentros. Su último partido fue una derrota 2-0 ante Venezuela el 10 de junio, que cerró su preparación con mal sabor. Antes, igualó 1-1 con España el 4 de junio y superó 1-0 a Andorra el 29 de mayo. En marzo, venció 2-1 a Bolivia en un clasificatorio interconfederal.

Historial de enfrentamientos

No hay registros de enfrentamientos anteriores entre Francia e Irak en la base de datos disponible. Actualmente no se dispone de datos de enfrentamientos directos para este partido.

Clasificación



