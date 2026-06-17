Francia vs. Irak: Detalles del partido

El partido se jugará el 22 de junio de 2026 a las 22:00 GMT (17:00 EST).

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Francia vs. Irak: contexto del partido

El choque en la costa atlántica es clave para el Grupo I. Tras la primera jornada, el Philadelphia Stadium acoge un duelo que puede definir el futuro de ambos equipos. Francia llega con la moral alta tras remontar y vencer 3-1 a Senegal en Nueva York, mientras que Irak busca recuperarse de la goleada 4-1 sufrida ante Noruega en Boston. La recuperación física y mental será clave para sus aspiraciones en la fase eliminatoria.

Didier Deschamps buscará explotar la pegada de su delantera, liderada por un Mbappé en estado de gracia y por Michael Olise, capaz de desequilibrar desde la banda. Del otro lado estará Irak, dirigido por el australiano Graham Arnold. Tras los errores defensivos que mancharon su regreso al Mundial, Arnold necesita un plan táctico sólido y recuperar la mentalidad luchadora que llevó al equipo a clasificarse.

En el moderno Philadelphia Stadium, Irak no puede permitirse fallos estructurales ni espacios por pasividad en el centro del campo; la comunicación y un marcaje riguroso serán clave. Francia busca consolidar su liderato y sellar el pase a dieciseisavos, mientras que los Leones de Mesopotamia confían en sorprender con la velocidad de Aymen Hussein al contragolpe.

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¿Cómo les fue en la primera jornada?

Francia 3-1 Senegal.

El equipo de Didier Deschamps aceleró en la segunda parte y venció 3-1 a un peligroso Senegal en el New York New Jersey Stadium. Los «Bleus», repletos de estrellas, dominaron, pero debieron armarse de paciencia en una primera hora cautelosa. El gol decisivo llegó en el 66’, cuando el capitán Kylian Mbappé abrió el marcador. Francia amplió la ventaja en el 82 con un remate de Bradley Barcola. Senegal acortó en el 90+1 por medio de Ibrahim Mbaye, pero Mbappé sentenció el 3-1 en el 96.

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Irak 1-4 Noruega

El equipo de Graham Arnold cayó 4-1 ante una letal Noruega en Boston, pero dejó un rayo de esperanza. Los Leones de Mesopotamia sufrieron la presión física y táctica de los europeos y se quedaron atrás tras el gol de Erling Haaland en el 29’. Irak respondió con valentía y empató en el 39’ gracias a un remate de Aymen Hussein tras centro de Amir Al-Ammari. Un pase atrás erróneo dejó a Haaland solo para recuperar la ventaja justo antes del descanso. En la recta final, Leo Østigård cabeceó el tercero y, en el 96’, un desafortunado autogol cerró el 4-1.

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¿Qué ajustes tácticos deben realizar ambos entrenadores?

Francia (Didier Deschamps)

Didier Deschamps no necesita modificar en exceso una fórmula que le aseguró una cómoda victoria por 3-1 sobre Senegal en Nueva York. La flexibilidad táctica mostrada en la segunda parte, unida a la letalidad de Kylian Mbappé y Bradley Barcola, demostró que los bicampeones del mundo pueden arrollar a sus rivales cuando encuentran su ritmo.

Sin embargo, ante Irak se necesita un arranque más contundente para evitar que el rival adquiera confianza. En la primera parte contra Senegal, Francia mostró cierta lentitud en la posesión y dificultades para superar un bloque ordenado. Para ello, Deschamps debe acelerar el juego desde el centro del campo, romper la estructura iraquí antes de que se asiente y, una vez en campo rival, apoyar por las bandas para crear superioridad y abrir espacios que Mbappé pueda aprovechar.

Irak (Graham Arnold)

Graham Arnold no debe renunciar a la garra que su equipo mostró ante Noruega. El poder aéreo de Aymen Hussein y los pases precisos de Amir Al-Ammari ya probaron que los Leones de Mesopotamia pueden dañar en la transición.

Sin embargo, Arnold debe corregir con firmeza los graves fallos defensivos que costaron el primer partido. Ante Noruega, los errores individuales y la fragilidad en las transiciones defensivas dejaron espacios que la delantera rival aprovechó. Ante una Francia lista para punir cualquier pérdida, Arnold debe blindar el centro del campo y mantener el bloque compacto para frenar sus extremos.

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¿Hay novedades en la convocatoria para la segunda jornada?

Noticias de la selección francesa

El principal reto de Didier Deschamps en el Philadelphia Stadium es mantener la concentración y gestionar la carga física de su plantilla de estrellas. Tras la victoria 3-1 sobre Senegal, Francia cuenta con una plantilla sana, lo que da a Deschamps un dilema de abundancia en todas las líneas.

El capitán Kylian Mbappé, autor de un doblete en la primera jornada, tiene garantizado su puesto. El gran dilema es cómo equilibrar tanta calidad ofensiva. Tras anotar el extremo del París Saint-Germain Bradley Barcola un gol decisivo desde el banquillo contra Senegal, la presión para incluirlo de titular es alta. Su entrada aportaría desborde inmediato junto a Michael Olise, del Bayern de Múnich, y daría descanso a mediocampistas como Aurélien Tchouaméni y Adrien Rabiot de cara a las eliminatorias.

Noticias del equipo de Irak

Graham Arnold, en cambio, debe resolver un complejo rompecabezas psicológico y defensivo antes de medir fuerzas con los líderes del Grupo I. El principal dilema de los Leones de Mesopotamia es cómo superar el cansancio defensivo y los errores individuales que les costaron la derrota 4-1 ante Noruega en el debut.

En defensa, buscará mayor cohesión de los centrales Zaid Tahseen y Ali Hashim para contener a Mbappé. Los laterales Hussein Ali y Merchas Doski sufrirán ante la velocidad de los extremos rivales. En la portería, el veterano Jalal Hasan necesita más protección tras el duro debut.

El referente ofensivo es el delantero Aymen Hussein, autor del gol del empate ante Noruega. Junto a Ali Al-Hamadi, formará el eje ofensivo, mientras que los creativos centrocampistas Amir Al-Ammari —autor de la asistencia en la primera jornada— y los extremos Ali Jasim e Ibrahim Bayesh deberán mantener el balón para aliviar la presión sobre la defensa.

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Duelos clave entre Francia e Irak

Kylian Mbappé vs. Zaid Tahseen

Tras cambiar el ritmo del partido inaugural y marcar un doblete en la segunda parte contra Senegal, Mbappé mantiene su condición de referente en la delantera de Didier Deschamps. Aunque Francia tuvo que armar paciencia en una primera hora lenta en Nueva York, un Mbappé desatado aporta a Les Bleus la velocidad vertical y la puntería necesarias para romper las defensas. Desde sus canales de ataque, buscará espacios, fijar a los centrales y castigar cualquier error posicional.

El central Zaid Tahseen, que ya sufrió ante Noruega, tendrá la difícil tarea de contenerlo y mantener la concentración para evitar errores costosos. La zaga iraquí sufrió ante la presión noruega (4-1) por errores y fatiga. Tahseen debe mantener concentración y comunicación constantes. No puede perder el balón ni seguir fintas que abran espacios para los apoyos franceses.

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Michael Olise vs. Merchas Doski

Michael Olise, la chispa creativa del partido inaugural, dirigió la ofensiva francesa y abrió la defensa senegalesa con una asistencia precisa para el primer gol de Mbappé. Ante Irak, deberá eludir la presión en el medio y lanzar transiciones rápidas desde las bandas. Si consigue girarse y encarar en el último tercio, su amplio repertorio de pases desequilibrará la defensa.

El lateral izquierdo Merchas Doski deberá frenar esa dinámica. Irak mostró carácter para empatar ante Noruega, pero sufrió en la segunda parte por la falta de cobertura en los costados. Debe mantener un equilibrio: apoyar la contra por banda y, al mismo tiempo, cubrir los ángulos de corte hacia adentro de Olise. Cierrar esas líneas de pase desde el principio es clave para evitar que Les Bleus dominen la posesión y asfixien al centro del campo iraquí.

¿Cómo se presentan las posibilidades en el Grupo I?

Tras la primera jornada, Noruega lidera el Grupo I con 3 puntos y +3 en diferencia de goles, mientras que Francia le sigue con 3 puntos y +2. Este partido en el Philadelphia Stadium es clave para definir las opciones de clasificación de ambos equipos.

Si Francia gana

Una victoria de Francia le daría 6 puntos y casi la clasificación, siempre que Noruega no gane a Senegal. Si Noruega no pierde, Francia aseguraría uno de los dos primeros puestos. Además, podrían rotar a sus titulares en la última fecha ante Noruega, mientras que Irak se quedaría sin puntos y necesitaría golear a Senegal para soñar con avanzar como uno de los mejores terceros.

Si Irak gana

Si los de Graham Arnold sorprenden y ganan, el Grupo I se abriría por completo. Los tres puntos reavivarían las esperanzas de los Leones de Mesopotamia, igualándolos a Francia y devolviéndolos a la lucha por el pase directo. En cambio, Francia se quedaría con solo tres puntos y, según la diferencia de goles, podría verse obligada a un duelo de alta presión contra Noruega en la última jornada, transformando una fase de grupos supuestamente cómoda en una auténtica batalla.

Un empate dejaría a Francia con cuatro puntos.

Un empate dejaría a Francia con cuatro puntos y cerca de la clasificación, mientras que Iraq sumaría su primer punto, aún con vida pero sin margen de error. Para Irak, el punto detendría su racha negativa, aunque aún necesitaría ganar a Senegal en la última jornada. Francia, por su parte, podría permitirse un empate ante Noruega para asegurar uno de los dos primeros puestos.

Noticias de los equipos y convocatorias

Didier Deschamps no ha revelado la alineación y no hay lesiones ni sanciones; más actualizaciones llegarán cerca del inicio.

El técnico de Irak, Graham Arnold, tampoco ha revelado el once inicial y, por ahora, no hay lesiones ni sanciones. Se actualizará la información en cuanto esté disponible.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Estado de forma

Francia ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos; solo perdió 2-1 contra Costa de Marfil el 4 de junio. Su último encuentro fue un 3-1 a Irlanda del Norte el 8 de junio, y antes venció a Colombia (3-1) y Brasil (2-1) en marzo. En total marcó nueve goles y encajó cuatro.

Irak, en cambio, ha ganado 2, empatado 1 y perdido 2 de sus últimos cinco encuentros. Su último partido fue una derrota 2-0 ante Venezuela el 10 de junio, que cerró sus preparativos previos al torneo. Antes, igualó 1-1 con España el 4 de junio y superó 1-0 a Andorra el 29 de mayo. En marzo, venció 2-1 a Bolivia en un repechaje intercontinental.

Historial de enfrentamientos

No hay registros de enfrentamientos anteriores entre Francia e Irak en la base de datos disponible.

Clasificación



