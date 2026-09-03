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Premier League
team-logoEverton
Hill Dickinson Stadium
team-logoManchester United
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Previa del Everton vs Manchester United en la Premier League: Moyesie, protagonista central

Premier League
FC United of Manchester
Everton
D. Moyes
B. Fernandes

Previa completa del Everton vs Manchester United en la Premier League en el Hill Dickinson Stadium. Hablamos de táctica, noticias de los equipos, fichajes y más.

crest
Premier League - Jornada 3
Hill Dickinson Stadium

El Everton vs Manchester United comienza el 6 de septiembre de 2026 a las 09:00 EST y 14:00 GMT.

David Moyes se reencuentra con algunos viejos amigos

Ahora en su segunda etapa como entrenador del Everton, David Moyes tendrá recuerdos encontrados de su etapa como técnico del Manchester United entre 2013 y 2014. El Everton ha empezado bien esta campaña, con una victoria en casa ante el Crystal Palace y un empate 1-1 a domicilio contra el Bournemouth después del tardío empate de James Tarkowski, ejecutado con maestría tras un saque de esquina. El Everton aspira a ganar partidos consecutivos de liga en el Hill Dickinson Stadium por segunda vez. La venta en el último día de mercado del extremo senegalés Iliman Ndiaye supondrá un golpe que Moyes deberá gestionar.

AFC Bournemouth v Everton - Premier League 2026/27Getty Images

Hay que esperar lo inesperado de un peligroso United

El United ha encajado el primer gol en sus dos partidos de la Premier League esta temporada hasta ahora. Empezó con una sorprendente derrota por 0-3 ante el Hull y luego sobrevivió a un susto inicial contra el Ipswich para dominar la segunda parte y ganar por 5-2. El talismán Bruno Fernandes marcó un hat-trick y dio una asistencia para continuar donde lo dejó como Jugador del Año de la PFA en 2025-26. Nadie puede decir que el United no mereciera la victoria. Firmó 33 remates, su mayor cifra en un partido de liga desde octubre de 2016. 11 fueron a puerta y generó un xG de 4,77.

Manchester United v Ipswich Town - Premier League 2026/27Getty Images

Estadísticas clave y noticias de lesiones

  • La única baja por lesión del Everton es el fichaje veraniego Christian Norgaard.
  • El delantero del Everton Thierno Barry ya suma cuatro goles en todas las competiciones esta temporada, incluido un hat-trick contra el antiguo club de Moyes, el Preston, en la EFL Cup.
  • El United no podrá contar con los lesionados Matthijs de Ligt, Amad Diallo, Carlos Baleba, Tom Heaton y Manuel Ugarte.
  • Este será el 20.º partido de Premier League del segundo ciclo de Carrick al mando, y ningún club ha sumado más puntos que los 42 del United en ese periodo.
  • Bruno Fernandes ha participado en 11 goles de la EPL, seis tantos y cinco asistencias, en 13 partidos contra el Everton.
Everton v Manchester United - Premier LeagueGetty Images

Posibles onces

Everton (4231): Pickford; Rohl, Tarkowski, Branthwaite, Mykolenko; Armstrong, Garner; Johnson, Dewsbury-Hall, George; Barry.

Manchester United (4231): Lammens; Dalot, Maguire, Martinez, Shaw; Tielemans, Mainoo; Mbuemo, Fernandes, Rashford; Cunha.

Noticias de los equipos y plantillas

Everton contra Manchester United alineaciones probables

Everton crest
Everton
EVE
Formación
Manchester United crest
Manchester United
MUN
Manchester United crest
Manchester United
MUN

Manager

  • D. Moyes

David Moyes tiene una baja confirmada en el Everton, con Christian Noergaard en la lista de lesionados. No hay sancionados en el Everton y, por ahora, no se ha confirmado ninguna alineación probable. Se esperan más actualizaciones a medida que se acerque el inicio del partido.

La plantilla del Manchester United está bastante más exigida. Michael Carrick no puede contar por lesión con Matthijs de Ligt, Amad Diallo, Carlos Baleba, Tom Heaton y Manuel Ugarte. No hay sancionados en el equipo visitante, aunque el volumen de ausencias pondrá a prueba la profundidad de plantilla de Carrick, especialmente en defensa.

Forma

EVE

EVE - Formulario

NEW
W3-1
LIL
D1-1
CRY
W2-0
PNE
W0-4
BOU
D1-1
Gol marcado (encajado)
11/3
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
3/5
MUN

MUN - Formulario

PSG
D1-1
LEE
W1-1
MIL
L2-4
HUL
L2-0
IPS
W5-2
Gol marcado (encajado)
9/10
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
4/5

El Everton llega a este partido con un balance de tres victorias, dos empates y ninguna derrota en sus últimos cinco encuentros. Su compromiso más reciente terminó 1-1 contra el Bournemouth en la Premier League, mientras que su anterior estreno liguero se saldó con un triunfo por 2-0 sobre el Crystal Palace. Entre ambos resultados aparece una victoria por 4-0 ante el Preston North End en la Carabao Cup. El Everton ha marcado nueve goles en esos cinco partidos y ha encajado tres, con la portería a cero ante el Crystal Palace entre sus aportaciones defensivas más destacadas.

La forma reciente del Manchester United es más irregular. El equipo de Carrick logró una victoria por 5-2 sobre el Ipswich Town en su partido más reciente, después de una derrota por 2-0 ante el Hull City en la Premier League. El United también perdió por 4-2 contra el AC Milan en pretemporada. En cinco partidos ha marcado diez goles, pero ha encajado nueve, lo que subraya la fragilidad defensiva que ha generado escrutinio.

Historial de enfrentamientos directos

Cara a cara

EvertonEmpateManchester United
1
2
2
Premier League
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Everton
EVE
0
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Manchester United
MUN
1
F
Premier League
Manchester United badge
Manchester United
MUN
0
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Everton
EVE
1
F
Amistosos
Manchester United badge
Manchester United
MUN
2
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Everton
EVE
2
F
Premier League
Everton badge
Everton
EVE
2
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Manchester United
MUN
2
F
Premier League
Manchester United badge
Manchester United
MUN
4
Everton badge
Everton
EVE
0
F
5Goles marcados9
Partidos con más de 2.5 goles3/5
Ambos equipos marcaron2/5

El enfrentamiento más reciente entre estos dos equipos fue en febrero de 2026, cuando el Manchester United ganó 1-0 en el Hill Dickinson Stadium en la Premier League. Antes de eso, el United también ganó 1-0 cuando ambos equipos se enfrentaron en Old Trafford en noviembre de 2025. En los últimos cinco enfrentamientos, cada club ha logrado dos victorias y ha habido un empate, y los partidos han dejado un total combinado de 11 goles.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Manchester CityManchester CityMCI
220062+46
W
W
2
ArsenalArsenalARS
220040+46
W
W
3
HullHullHUL
220030+36
W
W
4
ChelseaChelseaCHE
220075+26
W
W
5
BrentfordBrentfordBRE
211041+34
D
W
6
NewcastleNewcastleNEW
211042+24
W
D
7
EvertonEvertonEVE
211031+24
D
W
8
LeedsLeedsLEE
211021+14
D
W
9
BrightonBrightonBHA
210174+33
L
W
10
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210154+13
W
L
11
SunderlandSunderlandSUN
21012203
W
L
12
IpswichIpswichIPS
210146-23
L
W
13
LiverpoolLiverpoolLIV
20204402
D
D
14
BournemouthBournemouthBOU
201123-11
D
L
15
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
201123-11
D
L
16
FulhamFulhamFUL
200224-20
L
L
17
CoventryCoventryCOV
200204-40
L
L
18
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
200216-50
L
L
19
Aston VillaAston VillaAVL
200205-50
L
L
20
TottenhamTottenhamTOT
200205-50
L
L
Champions League
UEFA Europa League
Descenso

En la tabla de la Premier League, el Everton ocupa actualmente la sexta plaza, mientras que el Manchester United es décimo.

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