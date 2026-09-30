UEFA Nations League A - Jornada 3 3 oct 2026 - 14:45 Nuevo Carlos Tartiere

España y Chequia arrancan el 3 de octubre de 2026 a las 12:45 EST y a las 18:45 GMT.

La implacable campeona del mundo España busca prolongar su racha

La campeona del mundo España suma ahora 40 partidos sin perder tras golear 4-1 a Croacia la última vez, lo que significa que tiene seis puntos de seis en la Liga A de la UEFA Nations League. El sobresaliente adolescente del Barcelona firmó un doblete en ese triunfo después de marcar el primer gol en la victoria de España por 3-2 sobre Inglaterra.

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Los checos siguen sin puntuar

Por el contrario, Chequia ha perdido hasta ahora sus dos partidos de la Nations League, ante Croacia e Inglaterra. Con España encadenando ahora una racha de nueve victorias, esto parece una prueba muy difícil para los hombres de Santi Denia. El mediapunta Pavel Sulc fue expulsado contra Inglaterra, por lo que no tendrá participación ante los españoles. El atacante de banda

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Noticias de los equipos y plantillas

Luis de la Fuente no ha confirmado una alineación probable de España de cara al encuentro, y no se ha informado de ninguna preocupación por lesiones o sanciones en el conjunto local. Se añadirán actualizaciones más cerca del inicio.

La plantilla de Chequia de Santi Denia tampoco tiene por ahora una alineación confirmada ni información disponible sobre lesiones. Se espera que haya más noticias de los equipos antes del partido.

Forma

España ha ganado sus últimos cinco partidos en todas las competiciones, con diez goles a favor y solo dos en contra. Su resultado más reciente fue una victoria por 4-1 sobre Croacia en la Nations League, y antes de eso venció a Inglaterra por 3-2 en Wembley en el partido inaugural del grupo. Su recorrido en el Mundial incluyó victorias sobre Argentina, Francia y Bélgica, con España sin encajar ningún gol en esos tres partidos.

Chequia ha perdido cuatro y empatado uno de sus últimos cinco partidos, con cuatro goles a favor y nueve en contra. Su resultado más reciente fue una derrota por 2-0 ante Inglaterra en Praga. Antes, en esa secuencia, perdió 2-1 contra Croacia en la Nations League, cayó 3-0 ante México en el Mundial, empató 1-1 con Sudáfrica y perdió 2-1 frente a Corea del Sur.

Historial de enfrentamientos

El enfrentamiento más reciente entre estos equipos en el conjunto de datos se produjo en la UEFA Nations League en junio de 2022, cuando España ganó 2-0. En los últimos cinco enfrentamientos directos, España presenta el mejor balance, con resultados que incluyen un empate 2-2 en Praga en junio de 2022, una victoria por 1-0 en la Eurocopa 2016 y dos triunfos en la fase de clasificación para la Eurocopa en 2011. El único empate de Chequia en el conjunto de datos llegó en aquel partido de la Nations League en Praga hace cuatro años.

Clasificación

Grp. 3 Formulario # P W D L F A +/- Puntos Formulario 1 España ESP 2 2 0 0 7 3 +4 6 W W 2 Inglaterra ING 2 1 0 1 4 3 +1 3 W L 3 Croacia CRO 2 1 0 1 3 5 -2 3 L W 4 Chequia CZE 2 0 0 2 1 4 -3 0 L L Playoff del campeonato Playoffs de descenso Descenso

España lidera el Grupo 3 de la Liga A de la UEFA Nations League, mientras que Chequia es cuarta y colista. Con el líder del grupo midiéndose al último, el resultado aquí o bien ampliará la ventaja de España o bien dará a Chequia un primer punto sobre el que construir.