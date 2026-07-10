Previa del España vs Bélgica del Mundial 2026 de la FIFA: todo lo que necesitas saber

España vs Bélgica: detalles del partido

World Cup - Cuartos de final 10 jul 2026 - 15:00 SoFi Stadium

España vs Bélgica comenzará el 10 de julio de 2026 a las 19:00 GMT y a las 15:00 EST.

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La imponente campeona de Europa se enfrenta a una Bélgica desatada en un duelo estelar en Los Ángeles

Un auténtico clásico de pesos pesados acapara la atención en los cuartos de final, con la favorita del torneo, España, midiéndose a una Bélgica plagada de estrellas en el Los Angeles Stadium. Luis de la Fuente lidera a una Roja impecable y con ambición histórica, que se ha abierto camino en el cuadro con una superioridad táctica y una base defensiva de hierro que sencillamente se niega a ceder.

Enfrente estará una Bélgica increíblemente peligrosa, que ha evolucionado de forma constante hasta convertirse en una máquina goleadora con múltiples recursos a medida que avanza el torneo. Con una impresionante racha de 18 partidos invicta en todas las competiciones, Bélgica llega al sur de California decidida a derribar la barrera estructural de España y reclamar un lugar legendario entre los cuatro finalistas.

La disciplina táctica y la técnica individual de élite quedarán plenamente expuestas cuando estos dos aspirantes europeos se enfrenten en el escenario global. Antes de realizar tus apuestas previas al partido o tus combinaciones de resultados personalizadas, asegúrate de que tu bankroll esté totalmente optimizado con crédito extra de la casa. Aprovecha nuestro código promocional de betwinner para elevar tu perfil de juego.

Cómo han llegado hasta aquí La Roja y Bélgica

España ha disfrutado de una campaña impecable e históricamente sólida en defensa para alcanzar los cuartos de final. Los hombres de De la Fuente superaron con comodidad la fase de grupos antes de demostrar una total madurez en las eliminatorias, arrollando a Austria por 3-0 en dieciseisavos y silenciando a Portugal por 1-0 en octavos gracias a un dramático gol postrero del suplente Mikel Merino. Lo crucial es que España todavía no ha encajado ni un solo gol en todo el torneo, con el portero Unai Simón estableciendo un nuevo y notable récord de 609 minutos imbatido.

El camino de Bélgica hasta Los Ángeles ha estado marcado por una explosiva respuesta ofensiva. Después de un inicio lento que dejó empates ante Egipto e Irán, desató una goleada por 5-1 sobre Nueva Zelanda para superar la fase de grupos. Mantuvo esa arrolladora dinámica en las eliminatorias, sacando adelante una ajustada victoria por 3-2 en la prórroga sobre Senegal antes de firmar una auténtica exhibición en octavos, destrozando a uno de los coanfitriones del torneo, Estados Unidos, por 4-1 en Seattle para lanzar una seria advertencia sobre su amenaza definitiva.

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Los contratiempos por lesiones en el centro del campo y los quebraderos de cabeza en la selección condicionan las decisiones

La preparación táctica para este gran cruce de cuartos de final está fuertemente marcada por un durísimo golpe en el campamento belga. El ancla del centro del campo, Amadou Onana, ha sido descartado oficialmente para lo que resta del Mundial tras sufrir una lesión del ligamento cruzado anterior (LCA), lo que genera una grave vulnerabilidad defensiva en su sala de máquinas. Además, el defensa del Sporting Zeno Debast deberá someterse a una prueba física de última hora, mientras que Kevin De Bruyne apunta a regresar al centro tras haber sido dosificado cuidadosamente.

España llega a este duelo en una condición física mucho más estable, con un estado de salud prácticamente impecable. Aunque el extremo Nico Williams ha estado gestionando un golpe menor, se espera que esté en condiciones de reincorporarse a la convocatoria para el partido. De la Fuente afronta un envidiable quebradero de cabeza en el lateral derecho, donde Marcos Llorente está presionando con fuerza para desplazar a Pedro Porro tras una destacada aparición defensiva en la ronda anterior.

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Las trampas del ritmo táctico frente a la velocidad en transición decidirán las condiciones

El plan estratégico se centrará por completo en una fascinante batalla por el territorio central y la velocidad vertical. La hoja de ruta de España gira en torno a una restricción absoluta en el centro del campo y al control de la posesión. El ganador del Balón de Oro 2024 Rodri anclará el pivote, escoltado por Pedri y Dani Olmo, con la intención de asfixiar las líneas de suministro, comprimir espacios y explorar meticulosamente los medios espacios para abastecer al delantero en forma Mikel Oyarzabal, que lidera a España con cuatro goles en el torneo.

La contraestrategia de Bélgica debe aprovechar al máximo las transiciones rápidas y directas para explotar la adelantada línea defensiva de España. En ausencia de Onana, Youri Tielemans y Nicolas Raskin deben aportar una enorme disciplina para proteger a la línea de cuatro, con el objetivo de superar rápidamente la presión tras pérdida de España y surtir de balones a De Bruyne. A partir de ahí, la electricidad de Jérémy Doku en banda y la potencia física de Romelu Lukaku serán la principal vía belga para alterar la estructura de La Roja.

Las estructuras consolidadas se enfrentan a su examen definitivo

España afronta la prueba definitiva de su histórico registro defensivo frente a un ataque belga que ha acumulado 12 goles en sus últimos tres partidos y ha marcado con facilidad desde múltiples posiciones.

Bélgica se enfrenta a la ardua tarea de contener la amplitud fluida de España sin su principal especialista defensivo en el centro del campo. El éxito depende por completo de que su bloque defensivo impida que Lamine Yamal y Álex Baena abran líneas de centro hacia el área.

Posible once de España vs Bélgica

Simón; Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri, Olmo; Yamal, Oyarzabal, Baena

Posible once de Bélgica vs España

Courtois; Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper; Vanaken, Tielemans; Lukebakio, De Bruyne, Trossard; De Ketelaere

España vs Bélgica: datos y estadísticas

Las dos naciones se han enfrentado 22 veces en todas las competiciones. España ha ganado 12 partidos, Bélgica ha ganado 5 y 5 han terminado en empate.

Se han visto las caras dos veces en el Mundial. El cuartos de final de 1986 en México terminó 1-1 antes de que Bélgica avanzara en los penaltis. España ganó el enfrentamiento más reciente en el Mundial por 2-1 en la fase de grupos de 1990.

Su último enfrentamiento fue un amistoso internacional en septiembre de 2016, que España ganó 2-0.

El equipo de Luis de la Fuente sigue invicto en el torneo y, de forma destacada, no ha encajado ni un solo gol. Su registro defensivo se ha visto reforzado por el portero Unai Simón, que ha establecido un nuevo récord del torneo de minutos sin encajar.

Dirigida por Rudi Garcia, Bélgica lleva una impresionante racha de 18 partidos invicta en todas las competiciones. En octavos, derrotó a Estados Unidos por 4-1 en Seattle.

Convocatoria de 26 jugadores de España

Porteros: Unai Simón, David Raya, Joan Garcia

Defensas: Marcos Llorente, Marc Pubill, Pedro Porro, Aymeric Laporte, Eric García, Pau Cubarsí, Marc Cucurella, Alejandro Grimaldo

Centrocampistas: Rodri, Martin Zubimendi, Mikel Merino, Pedri, Gavi, Fabian Ruiz, Alex Baena

Delanteros: Yeremy Pino, Víctor Muñoz, Mikel Oyarzabal, Ferran Torres, Lamine Yamal, Dani Olmo, Nico Williams, Borja Iglesias

Convocatoria de 26 jugadores de Bélgica

Porteros: Thibaut Courtois, Senne Lammens, Mike Penders

Defensas: Timothy Castagne, Zeno Debast, Maxim De Cuyper, Koni De Winter, Brandon Mechele, Thomas Meunier, Nathan Ngoy, Joaquin Seys, Arthur Theate

Centrocampistas: Kevin De Bruyne, Amadou Onana, Nicolas Raskin, Youri Tielemans, Hans Vanaken, Axel Witsel

Atacantes: Charles De Ketelaere, Jérémy Doku, Matias Fernandez-Pardo, Romelu Lukaku, Dodi Lukebakio, Diego Moreira, Alexis Saelemaekers, Leandro Trossard

Noticias de los equipos y convocatorias

España está dirigida por Luis de la Fuente. Actualmente no hay lesiones ni sanciones registradas en la convocatoria, y todavía no se ha anunciado ninguna alineación titular confirmada de cara a los cuartos de final. Se añadirán más noticias del equipo conforme se acerque el inicio del partido.

Bélgica está dirigida por Rudi Garcia. La selección tampoco tiene una alineación confirmada disponible por ahora, aunque conviene señalar que Amadou Onana tuvo que retirarse durante la victoria sobre Estados Unidos con lo que parecía ser un problema de rodilla. No se ha facilitado ninguna actualización oficial sobre su disponibilidad. La información del equipo se actualizará a medida que haya novedades.

ESP BEL Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado 24 A. Onana

Forma

España ha ganado cuatro y empatado uno de sus últimos cinco partidos, todos en este Mundial. Su resultado más reciente fue una victoria por 1-0 sobre Portugal en octavos de final, decidida por el gol de Mikel Merino en el tiempo añadido. Antes, en el torneo, venció a Austria por 3-0 y a Arabia Saudí por 4-0, mientras que una victoria por 1-0 sobre Uruguay y un empate 0-0 ante Cabo Verde completan la racha. España ha marcado ocho goles y no ha encajado ninguno en esos cinco encuentros, dejando su portería a cero en todos los partidos de este torneo.

Bélgica ha ganado tres y empatado dos de sus últimos cinco partidos, también todos en este Mundial. Su compromiso más reciente fue la victoria por 4-1 sobre Estados Unidos en Seattle, con De Ketelaere, Vanaken y Lukaku entre los goleadores. Antes de eso, derrotó a Senegal por 3-2 en una dramática remontada en dieciseisavos y venció a Nueva Zelanda por 5-1. A esa racha la precedieron los empates ante Irán y Egipto en la fase de grupos. Bélgica ha marcado 13 goles en sus últimos cinco partidos y ha encajado cuatro.

Historial de enfrentamientos

El enfrentamiento competitivo más reciente entre estos equipos en el conjunto de datos proporcionado fue un amistoso en septiembre de 2016, cuando España ganó 2-0 con Bélgica como local nominal. Antes de eso, España venció a Bélgica por 5-0 en un partido de clasificación para el Mundial en 2009, después de un triunfo por 2-1 en Bruselas en octubre de 2008. En los cinco partidos enumerados, España ha ganado los cinco, marcando 11 goles y encajando uno.

Clasificación

Bélgica terminó en lo más alto del Grupo G en este Mundial. España ganó el Grupo H y afronta los cuartos de final como primera de grupo en su lado del cuadro.