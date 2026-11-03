Previa del Crystal Palace contra el Hoffenheim en la Liga Europa

Europa League - Jornada 4 5 nov 2026 - 12:45 Selhurst Park

El Crystal Palace recibe al Hoffenheim en Selhurst Park en la Liga Europa. El equipo de Pierre Sage quiere dejar atrás una mala racha de resultados en la Premier League. El partido comienza el jueves 5 de noviembre a las 13:45 EST y las 17:45 GMT.

El Crystal Palace no levanta el vuelo en la Premier League

El Palace atraviesa un mal momento en la competición doméstica. Ha perdido tres partidos consecutivos de la Premier League y se encuentra en puestos de descenso, aunque solo por la diferencia de goles, con siete puntos en nueve encuentros. El equipo de Pierre Sage ha mostrado dos caras y, en ocasiones, ha firmado actuaciones destacadas en las copas. Ganó a domicilio al Fulham en la Copa de la Liga inglesa y logró un meritorio empate 2-2 en casa del Besiktas en esta competición, pero también perdió 3-2 ante el Lyon. Sage espera que la victoria por 4-0 en casa frente al Lech Poznan en la primera jornada sirva de modelo para los próximos partidos como local en la Liga Europa contra el Hoffenheim y la Real Sociedad.

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El Hoffenheim también muestra una irregularidad constante

El equipo de Christian Ilzer ha tenido dificultades similares a las del Palace. Ha encadenado dos derrotas en la Bundesliga, pero ganó 3-0 al Lyon en su último partido de la Liga Europa y sumó así sus primeros puntos de la campaña tras perder ante el Besiktas y el OFI Creta. El veterano croata Andrej Kramaric destacó frente al Lyon con un gol y dos asistencias.

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Datos clave y novedades sobre lesiones

En diez de los 13 partidos del Hoffenheim esta temporada se han marcado más de 2,5 goles.

Yeremy Pino ha marcado en los tres partidos del Palace en la Liga Europa esta temporada.

El Hoffenheim no ha empatado ningún partido de la Bundesliga ni de la Liga Europa en toda la temporada.

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