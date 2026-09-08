Premier League - Jornada 4 12 sept 2026 - 10:00 Stamford Bridge

El Chelsea vs Hull City comienza el 12 de septiembre de 2026 a las 10:00 EST y 15:00 GMT.

El Chelsea se lame las heridas tras la primera derrota del curso

Tras dos victorias entretenidas, el Chelsea volvió a poner los pies en la tierra con una derrota por 2-1 a domicilio ante el campeón y rival londinense Arsenal. El Chelsea arrancó con un triunfo por 3-2 sobre el Fulham y después lo siguió con una victoria por 4-3 ante el Brighton en Stamford Bridge. También se adelantó pronto en el Emirates contra el Arsenal. Los goles tempraneros han sido una característica del Chelsea de Xabi Alonso, con el equipo londinense poniéndose por delante en el primer, cuarto y segundo minuto de sus partidos, respectivamente. Sin embargo, la falta de porterías a cero será una preocupación para su nuevo técnico español.

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Los Tigers del Hull siguen siendo la gran sorpresa de 2026

Han sido un par de meses de cuento de hadas para los Tigers del Hull City. Después de ascender a la Premier League al ganar la final del playoff la temporada pasada, ha empezado con fuerza con victorias sobre el Man United y el Coventry, además de un empate 0-0 con el Aston Villa. Si hubieras dicho que el Hull no encajaría ningún gol tras sus tres primeros partidos de la nueva temporada de la Premier League, la gente no se lo habría creído. Sin embargo, este será sin duda su examen más duro de la temporada hasta ahora, ante una unidad ofensiva emocionante y dinámica con Morgan Rogers, Cole Palmer y Joao Pedro.

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Datos clave

El Hull no ha encajado ni un solo gol esta temporada en liga, pero ha perdido los nueve enfrentamientos históricos de Premier League con el Chelsea.

Joao Pedro suma dos goles y dos asistencias en liga esta temporada con el Chelsea.

Posibles onces

Chelsea (3421): Martinez; Acheampong, Lacroix, Fofana; Neto, Lavia, James, Hato; Palmer, Rogers; Joao Pedro.

Hull (541): Tzolakis; Coyle, Ajayi, Egan, Mendy, Giles; Belloumi, Slater, Gourna-Douath, Stroud; McBurnie.

Noticias de los equipos y plantillas

El entrenador del Chelsea, Xabi Alonso, no podrá contar con dos centrocampistas para este partido. Jordan Henderson sigue de baja, y el fichaje veraniego Marco Palestra tampoco está disponible por lesión. Actualmente no hay sancionados, y no se ha publicado ningún once probable confirmado antes del inicio. Se añadirán actualizaciones más cerca del partido.

El entrenador del Hull City, Sergej Jakirovic, afronta una lista de lesionados más larga. El portero Jack Butland, los centrocampistas Darko Gyabi, Eliot Matazo y Oscar Zambrano, y el defensa Charlie Hughes están todos descartados. Con cinco ausencias, Jakirovic necesitará apoyarse en la profundidad de su plantilla disponible en Stamford Bridge.

Forma

El Chelsea ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones, con un solo empate. Su encuentro más reciente fue una victoria por 4-3 ante el Brighton en la Premier League, prolongando una racha que incluía un triunfo por 2-3 a domicilio ante el Fulham y una victoria por 2-0 frente al Luton Town en la Carabao Cup. A lo largo de esos cinco partidos, el Chelsea ha marcado 14 goles y ha encajado siete, lo que refleja un planteamiento ofensivo con Alonso.

El Hull City ha ganado tres de sus últimos cinco partidos, con un empate y una derrota. Su resultado más reciente fue una victoria por 1-0 sobre el Coventry City en la Premier League. También venció al Manchester United por 2-0 y superó al Stoke City en los penaltis en la Carabao Cup tras un empate 1-1. Su única derrota durante esta racha llegó en un amistoso de pretemporada contra el Eintracht Frankfurt.

Historial de enfrentamientos

El enfrentamiento más reciente entre estos dos clubes llegó en la FA Cup en febrero de 2026, cuando el Chelsea se impuso por 4-0 en el campo del Hull City. Antes de eso, el Chelsea ganó por 2-1 en una eliminatoria de FA Cup en el mismo escenario en enero de 2020. En los últimos cinco enfrentamientos, el Chelsea ha ganado los cinco partidos, marcando 12 goles y encajando solo uno.

Clasificación

En la clasificación de la Premier League, el Hull City es tercero y el Chelsea, cuarto, antes de este partido.