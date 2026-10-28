Previa del Chelsea vs Manchester United de la Premier League

Premier League - Jornada 9 31 oct 2026 - 08:30 Stamford Bridge

El Chelsea recibe al Manchester United en Stamford Bridge el sábado 31 de octubre a las 09:30 EST y las 13:30 GMT.

El puesto de Carrick está a salvo, por ahora

La etapa de Michael Carrick al frente del Manchester United está a punto de terminar, aunque parece que seguirá en el banquillo ante el Chelsea en Stamford Bridge. El Manchester United solo ha ganado uno de sus ocho primeros partidos de Premier League y ya está a 15 puntos de los líderes, el Manchester City y el Arsenal. La derrota por 3-0 ante el Bournemouth en Old Trafford parecía la sentencia definitiva para Carrick, pero el técnico de 45 años tendrá otra oportunidad de lograr una victoria de prestigio. Una de las grandes cuestiones es la situación del capitán Bruno Fernandes, que la temporada pasada estableció el récord de asistencias en una sola campaña con 21. Fue relegado al banquillo y no jugó ni un minuto en la derrota ante el Bournemouth, pero al United le faltó creatividad sin su referente portugués en la creación de juego. El United solo ha ganado uno de los últimos 11 partidos en los que Fernandes no fue titular, así que Carrick se encuentra ante una decisión difícil.

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Del Chelsea de Xabi Alonso cabe esperar cualquier cosa

El Chelsea perdió 2-0 en casa ante el Tottenham Hotspur en su último partido de Premier League. Fue apenas la segunda victoria del Tottenham en Stamford Bridge en 37 visitas en la competición. No hace falta decir que es un resultado que no habrá sentado bien a la afición del Chelsea. La irregularidad reciente del equipo se resume en sus últimos cinco partidos de Premier League: dos derrotas, dos victorias y un empate. Las victorias con muchos goles han sido habituales en Stamford Bridge. El 4-3 ante el Brighton en liga, el 6-3 frente al Leeds en la EFL Cup y el 5-1 contra el Bournemouth en la Premier League resumen el espectáculo que ha podido disfrutar la afición del Chelsea.

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Datos clave y novedades sobre lesiones

Cole Palmer regresa tras cumplir una sanción contra el Liverpool en la EFL Cup.

El delantero del Chelsea Joao Pedro, que ha participado en ocho goles esta temporada en liga, se pierde el partido por un problema en el muslo.

El United lleva ocho partidos sin ganar entre todas las competiciones y no ha llegado a nueve encuentros consecutivos sin victoria en lo que va de siglo.

El Chelsea ha marcado 17 goles en sus últimos cinco partidos en casa, pero ha encajado al menos uno en cada uno de ellos.

La única portería a cero del United esta temporada entre todas las competiciones llegó ante el Sabah, debutante en la Champions League.

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Posibles onces

Chelsea (3421): Penders; Acheampong, Lacroix, Colwill; Neto, Caicedo, Henderson, Hato; Estevao, Palmer; Rogers.

Manchester United (4231): Lammens; Yoro, Maguire, Heaven, Dalot; Santos, Baleba; Amad, Tielemans, Mount;

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Historial de enfrentamientos