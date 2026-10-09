Previa del Chelsea-Bournemouth de la Premier League: todo lo que necesitas saber

Chelsea vs AFC Bournemouth: detalles del partido

Premier League - Jornada 6 10 oct 2026 - 10:00 Stamford Bridge

Chelsea F.C. y AFC Bournemouth comenzarán el 10 de octubre de 2026 a las 14:00 GMT (10:00 EST / 15:00 BST / 16:00 SAST).

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Chelsea recibe al Bournemouth tras el parón

El Chelsea regresa a Stamford Bridge para recibir al AFC Bournemouth en la jornada 6 de la Premier League 2026/27. Tras los tropiezos previos a la ventana internacional de otoño, ambos equipos buscan recuperar impulso y sumar puntos vitales en el oeste de Londres. El Chelsea tratará de aprovechar su condición de local para volver a la senda del triunfo, mientras que el Bournemouth de Marco Rose busca convertir sus actuaciones competitivas en su primera victoria liguera de la temporada.

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El tropiezo del Chelsea antes del parón en el derbi del oeste de Londres

El Chelsea llega al sábado en busca de una reacción inmediata tras sufrir una derrota por 3-0 a domicilio ante el Brentford en la jornada 5 (18 de septiembre). Después de una primera parte sin goles, los tantos en la segunda mitad de Jaidon Anthony, Igor Thiago y Fábio Carvalho tumbaron al Chelsea. El resultado llegó después de un empate 2-2 en casa contra el Hull City, lo que deja al Chelsea con ganas de recuperar la pegada que le permitió enlazar victorias ante el Fulham (3-2) y el Brighton (4-3) al inicio de la campaña.

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La ajustada derrota del Bournemouth ante el Liverpool

El Bournemouth viaja a Londres en busca de un punto de inspiración de cara a puerta tras caer por 0-1 en casa ante el Liverpool en la jornada 5 (20 de septiembre). Marco Rose y los suyos ejecutaron un planteamiento defensivo disciplinado en el Vitality Stadium antes de que Alexander Isak rompiera la igualdad en el minuto 56. El Bournemouth ha demostrado ser un equipo difícil de superar esta temporada, con meritorios empates frente al Newcastle United (2-2) y al Brentford (2-2), y confiará en su bloque compacto para frustrar al Chelsea.

Duelo en Stamford Bridge

Los enfrentamientos anteriores entre estos dos clubes han dejado partidos ajustados y con muchos goles, incluido un trepidante 2-2 en su último choque en Stamford Bridge. El Chelsea buscará en las virtudes creativas de Cole Palmer y Pedro Neto la forma de romper las líneas rivales. Mientras, el Bournemouth confiará en la solidez por dentro de Tyler Adams y Alex Scott para desactivar la salida de balón del Chelsea y lanzar rápidas transiciones por medio de Evanilson y Marcus Tavernier. Con ambos clubes deseosos de arrancar su tramo otoñal, el choque del sábado promete intensidad.

Posibles onces iniciales

Chelsea: Martinez; Fofana, Lacroix, Colwill; Neto, Lavia, Henderson, Chavarria; Palmer, Rogers; Welbeck

Bournemouth: Petrovic; Smith, Hill, Silva, Truffert; Adams, Cook; Rayan, Christie, Tavernier; Evanilson

Noticias de los equipos y plantillas

El entrenador del Chelsea, Xabi Alonso, afronta este partido con una larga lista de ausencias. Marco Palestra, Reece James, Joao Pedro, Moises Caicedo, Emanuel Emegha, Cole Palmer y Jamie Gittens están descartados por lesión, lo que deja a la plantilla exigida en múltiples posiciones. Actualmente no hay sanciones registradas y se añadirán actualizaciones sobre las probables alineaciones más cerca del inicio.

El Bournemouth también afronta este partido sin varios jugadores a las órdenes de Marco Rose. Eli Junior Kroupi, Julian Araujo, Amine Adli, Veljko Milosavljevic, Justin Kluivert y David Brooks figuran todos como lesionados. Al igual que el Chelsea, no hay sanciones y habrá más noticias sobre la plantilla a medida que se acerque el partido.

Forma

El Chelsea ha sumado una victoria, un empate y dos derrotas en sus últimos cuatro partidos de la Premier League, aunque su compromiso competitivo más reciente fue un triunfo por 6-3 sobre el Leeds United en la Carabao Cup. Su último resultado liguero fue una derrota por 3-0 ante el Brentford, y también cayó por 2-1 frente al Arsenal anteriormente en esta racha. Los momentos más positivos llegaron con la victoria ante el Brighton (4-3) y el empate 2-2 con el Hull City, con un Chelsea que ha marcado 16 goles en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones y ha encajado nueve.

El Bournemouth ha ganado una vez, empatado dos y perdido una en sus últimos cuatro partidos de la Premier League, con una victoria en la Carabao Cup ante el Lincoln City (4-0) también dentro de esa racha de cinco encuentros. Su resultado más reciente fue una derrota por 0-1 ante el Liverpool, y empató 2-2 tanto con el Brentford como con el Newcastle United en la liga. Una victoria por 1-2 ante la Real Sociedad en la Europa League fue su resultado más destacado en este periodo.

Historial de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos terminó 2-2 en Stamford Bridge el 30 de diciembre de 2025. En los últimos cinco duelos directos, el Chelsea ha ganado dos veces, con una victoria para el Bournemouth y dos empates. La única victoria visitante de esa secuencia llegó cuando el Chelsea logró un triunfo por 0-1 en el campo del Bournemouth en septiembre de 2024.