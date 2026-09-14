Brighton & Hove Albion vs Arsenal: detalles del partido

Premier League - Jornada 5 19 sept 2026 - 10:00 The American Express Community Stadium

Brighton & Hove Albion y Arsenal comenzarán el 19 de septiembre de 2026 a las 15:00 GMT (11:00 EST / 16:00 BST / 16:00 SAST).

El Brighton recibe en la costa sur a un Arsenal impecable

El Brighton & Hove Albion regresa al American Express Stadium para recibir al líder de la liga, el Arsenal, en la jornada 5 de la temporada 2026/27 de la Premier League. Tras una victoria a domicilio en competición nacional con muchos goles, el equipo de Fabian Hürzeler aspira a aprovechar la ventaja de jugar en casa para provocar el primer tropiezo del curso a uno de los aspirantes al título. Para el Arsenal de Mikel Arteta, viajar al sur después de victorias consecutivas en competiciones nacionales y europeas supone una prueba importante en su intento por preservar su inmaculado registro en la Premier League.

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La goleada de cinco tantos del Brighton en Coventry

El Brighton & Hove Albion llega al sábado rebosante de impulso tras firmar una dominante victoria por 0-5 a domicilio ante el Coventry City en la jornada 4 (13 de septiembre). Charalampos Kostoulas abrió el marcador en el minuto 35 antes de que Malick Yalcouyé, Pascal Groß, Lewis Dunk y Yasin Ayari añadieran goles en la segunda mitad para culminar una actuación despiadada. El resultado se suma al empate 1-1 en casa frente al Leeds United en la jornada 3 y demuestra que el Brighton tiene mucho poder ofensivo pese a sus compromisos coperos entre semana.

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Dos goles en la segunda parte del Arsenal tumban al Sunderland

El Arsenal viaja a la costa sur lleno de confianza después de lograr una trabajada victoria por 0-2 ante el Sunderland en el Stadium of Light en la jornada 4 (12 de septiembre). Tras superar una primera parte sin goles, el suplente Bruno Guimarães rompió el empate en el minuto 58 antes de que Bukayo Saka asegurara los tres puntos con un penalti en el tiempo añadido. Sumado a su victoria por 2-1 sobre el Chelsea y al triunfo por 0-1 a domicilio ante el Napoli en la Champions League, el equipo de Arteta sigue mostrando un notable control táctico y disciplina defensiva.

¿Puede la alta energía del Brighton romper la sólida zaga del Arsenal?

Los enfrentamientos históricos en la costa sur han ofrecido a menudo partidos de ritmo alto y planteamientos tácticos dinámicos. Las fluidas combinaciones en el centro del campo del Brighton, lideradas por Pascal Groß y Yasin Ayari, tratarán de abrir grietas en la estructura central del Arsenal. Mientras tanto, el Arsenal confiará en los movimientos creativos de Martin Ødegaard y Bukayo Saka para desarmar la defensa del Brighton. Con puntos cruciales en juego al inicio de la temporada, el partido del sábado promete drama de élite de la Premier League desde el pitido inicial.

Noticias de los equipos y plantillas

Fabian Hurzeler afronta este partido con una larga lista de ausencias. Yankuba Minteh, Jack Hinshelwood, Stefanos Tzimas, Kaoru Mitoma, Mats Wieffer, Zadok Yohanna y Evan Ferguson están todos descartados, lo que deja a la plantilla del Brighton exigida en múltiples posiciones. Se añadirán actualizaciones sobre su disponibilidad más cerca del inicio.

En el Arsenal, William Saliba sigue de baja, la única preocupación por lesión confirmada en la plantilla de Mikel Arteta en este momento. Por lo demás, se espera que el Arsenal tenga disponible el resto de sus opciones para la convocatoria.

Forma

El Brighton llega en buena forma, con tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos. Su compromiso más reciente fue la paliza por 0-5 al Coventry City, mientras que también goleó 4-0 al Aston Villa y venció 4-0 al Tromsoe en la fase de clasificación de la Conference League. El Brighton ha marcado 13 goles en esos cinco encuentros y ha encajado ocho, aunque la derrota por 4-3 en casa del Chelsea muestra cierta vulnerabilidad atrás.

El Arsenal ha ganado sus últimos cinco partidos sin dejarse un solo punto. Su resultado más reciente fue una victoria por 0-2 en Sunderland, y también ha derrotado al SSC Napoli por 1-0 en la Champions League, al Chelsea por 2-1, al Aston Villa por 1-0 y al Coventry City por 3-0. El Arsenal ha marcado siete goles en esos cinco encuentros y no ha encajado ninguno en sus tres partidos competitivos más recientes.

Historial de enfrentamientos directos

El encuentro más reciente entre estos dos clubes se produjo en marzo de 2026, cuando el Arsenal ganó 0-1 en el American Express Community Stadium. Antes de eso, el Arsenal venció al Brighton por 2-1 en casa en la Premier League en diciembre de 2025 y también le ganó 2-0 en la Carabao Cup en octubre de 2025. En los últimos cinco enfrentamientos directos, el Arsenal suma tres victorias por ninguna del Brighton, con dos empates para completar el balance.