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Previa del Brighton & Hove Albion - Arsenal de la Premier League: todo lo que necesitas saber

Brighton vs Arsenal
Premier League
Brighton
Arsenal

Previa completa del Brighton & Hove Albion vs Arsenal en la Premier League. Analizamos los resultados de la jornada 4, la forma reciente y las claves de este duelo del sábado por la tarde en el American Express Stadium.

Brighton & Hove Albion vs Arsenal: detalles del partido

crest
Premier League - Jornada 5
The American Express Community Stadium

Brighton & Hove Albion y Arsenal se enfrentarán el 19 de septiembre de 2026 a las 15:00 GMT (11:00 EST / 16:00 BST / 16:00 SAST).

El Brighton recibe al impecable Arsenal en la costa sur

El Brighton & Hove Albion regresa al American Express Stadium para recibir al líder de la liga, el Arsenal, en la jornada 5 de la Premier League 2026/27. Tras una contundente victoria a domicilio en el campeonato, el equipo de Fabian Hürzeler aspira a aprovechar el factor campo para provocar el primer tropiezo del curso a uno de los aspirantes al título. Para el Arsenal de Mikel Arteta, viajar al sur después de victorias consecutivas en competiciones nacionales y europeas supone una prueba importante en su intento por conservar su impoluto registro en la Premier League.

Coventry City v Brighton & Hove Albion - Premier League 2026/27Getty Images

La goleada de cinco tantos del Brighton en Coventry

El Brighton & Hove Albion llega al sábado rebosante de confianza después de firmar una dominante victoria por 0-5 a domicilio ante el Coventry City en la jornada 4 (13 de septiembre). Charalampos Kostoulas abrió el marcador en el minuto 35 antes de que Malick Yalcouyé, Pascal Groß, Lewis Dunk y Yasin Ayari añadieran sus goles en la segunda parte para completar una actuación implacable. El resultado da continuidad al empate 1-1 en casa frente al Leeds United en la jornada 3 y demuestra que el Brighton tiene mucha pegada pese a sus compromisos coperos entre semana.

Premier League 2026/27 match between Sunderland and Arsenal FCGetty Images

Dos goles en la segunda parte del Arsenal tumban al Sunderland

El Arsenal viaja a la costa sur lleno de confianza tras lograr una trabajada victoria por 0-2 ante el Sunderland en el Stadium of Light en la jornada 4 (12 de septiembre). Después de superar una primera mitad sin goles, el suplente Bruno Guimarães rompió el empate en el minuto 58 antes de que Bukayo Saka asegurara los tres puntos con un penalti en el tiempo añadido. Sumado al triunfo por 2-1 sobre el Chelsea y a la victoria por 0-1 ante el Napoli en la Champions League, el equipo de Arteta sigue mostrando un notable control táctico y una gran disciplina defensiva.

¿Podrá la alta intensidad del Brighton resquebrajar la sólida zaga del Arsenal?

Los precedentes en la costa sur han ofrecido a menudo partidos de ritmo alto y planteamientos tácticos dinámicos. Las fluidas combinaciones en el centro del campo del Brighton, lideradas por Pascal Groß y Yasin Ayari, intentarán romper la estructura central del Arsenal. Mientras tanto, el Arsenal confiará en la movilidad creativa de Martin Ødegaard y Bukayo Saka para desarmar la defensa del Brighton. Con puntos cruciales en juego al inicio de la campaña, el duelo del sábado promete drama de primer nivel en la Premier League desde el pitido inicial.

Posibles onces iniciales

Brighton & Hove Albion: Verbruggen; Kadioglu, Dunk, Vuskovic, Boscagli; Gross, Ayari; Gomez, Yalcouye, De Cuyper; Kostoulas

Arsenal: Raya; Timber, Konsa, Gabriel, Calafiori; Guimaraes, Rice; Saka, Odegaard, Tzolis; Havertz

Noticias de los equipos y plantillas

Brighton contra Arsenal alineaciones probables

4-2-3-1
Brighton crest
Brighton
BHA
Formación
Arsenal crest
Arsenal
ARS
4-2-3-1
B. VerbruggenB. VerbruggenF. KadiogluF. KadiogluO. BoscagliO. BoscagliL. VuskovicL. VuskovicL. DunkL. DunkM. De CuyperM. De CuyperY. AyariY. AyariM. YalcouyeM. YalcouyeDiego GómezDiego GómezP. GrossP. GrossC. KostoulasC. KostoulasD. RayaD. RayaJ. TimberJ. TimberGabrielGabrielE. KonsaE. KonsaR. CalafioriR. CalafioriB. SakaB. SakaD. RiceD. RiceM. OedegaardM. OedegaardC. TzolisC. TzolisM. Lewis-SkellyM. Lewis-SkellyK. HavertzK. Havertz
Arsenal crest
Arsenal
ARS
4-2-3-1
Brighton

Once inicial

Arsenal

Manager

  • Fabian Hürzeler
  • M. Arteta

Fabian Hurzeler afronta este partido con una larga lista de ausencias. Yankuba Minteh, Jack Hinshelwood, Stefanos Tzimas, Kaoru Mitoma, Mats Wieffer, Zadok Yohanna y Evan Ferguson están descartados, lo que deja la plantilla del Brighton exigida en múltiples posiciones. Se añadirán actualizaciones sobre su disponibilidad más cerca del inicio del partido.

En el Arsenal, William Saliba sigue de baja, que es la única preocupación por lesión confirmada en la plantilla de Mikel Arteta en este momento. Por lo demás, se espera que el Arsenal tenga disponible un abanico completo de opciones para la selección.

Forma

BHA

BHA - Formulario

TRO
W4-0
CHE
L4-3
LEE
D1-1
COV
W0-5
MUN
W2-3
Gol marcado (encajado)
16/7
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
3/5
ARS

ARS - Formulario

AVL
W0-1
CHE
W2-1
NAP
W0-1
SUN
W0-2
IPS
W2-4
Gol marcado (encajado)
10/3
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
2/5

El Brighton llega en buen momento, con tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos. Su encuentro más reciente fue la goleada por 0-5 al Coventry City, mientras que también venció por 4-0 al Aston Villa y derrotó por 4-0 al Tromsoe en la fase de clasificación de la Conference League. El Brighton ha marcado 13 goles en esos cinco partidos y ha encajado ocho, aunque la derrota por 4-3 en campo del Chelsea mostró cierta vulnerabilidad en defensa.

El Arsenal ha ganado sus últimos cinco partidos sin dejarse un solo punto. Su resultado más reciente fue el 0-2 en Sunderland, y también ha vencido al SSC Napoli por 1-0 en la Champions League, al Chelsea por 2-1, al Aston Villa por 1-0 y al Coventry City por 3-0. El Arsenal ha marcado siete goles en esos cinco encuentros y no ha encajado ninguno en sus tres compromisos competitivos más recientes.

Historial de enfrentamientos directos

Cara a cara

BrightonEmpateArsenal
0
2
3
Premier League
Brighton badge
Brighton
BHA
0
Arsenal badge
Arsenal
ARS
1
F
Premier League
Arsenal badge
Arsenal
ARS
2
Brighton badge
Brighton
BHA
1
F
Carabao Cup
Arsenal badge
Arsenal
ARS
2
Brighton badge
Brighton
BHA
0
F
Premier League
Brighton badge
Brighton
BHA
1
Arsenal badge
Arsenal
ARS
1
F
Premier League
Arsenal badge
Arsenal
ARS
1
Brighton badge
Brighton
BHA
1
F
3Goles marcados7
Partidos con más de 2.5 goles1/5
Ambos equipos marcaron3/5

El enfrentamiento más reciente entre estos dos clubes tuvo lugar en marzo de 2026, cuando el Arsenal ganó 0-1 en el American Express Community Stadium. Antes de eso, el Arsenal derrotó al Brighton por 2-1 en casa en la Premier League en diciembre de 2025 y también le ganó por 2-0 en la Carabao Cup en octubre de 2025. En los últimos cinco enfrentamientos directos, el Arsenal suma tres victorias por ninguna del Brighton, con dos empates que completan el balance.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
ArsenalArsenalARS
440081+712
W
W
W
W
2
Manchester CityManchester CityMCI
440082+612
W
W
W
W
3
LeedsLeedsLEE
422073+48
W
D
D
W
4
HullHullHUL
422052+38
D
D
W
W
5
BrightonBrightonBHA
4211135+87
W
D
L
W
6
ChelseaChelseaCHE
4211109+17
D
L
W
W
7
BrentfordBrentfordBRE
413074+36
D
D
D
W
8
LiverpoolLiverpoolLIV
413064+26
D
W
D
D
9
EvertonEvertonEVE
413053+26
D
D
D
W
10
IpswichIpswichIPS
4202710-36
W
L
L
W
11
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
41214405
W
D
D
L
12
NewcastleNewcastleNEW
412178-15
L
D
W
D
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
41127704
L
D
W
L
14
SunderlandSunderlandSUN
411235-24
L
D
W
L
15
BournemouthBournemouthBOU
403167-13
D
D
D
L
16
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
4103611-53
L
W
L
L
17
TottenhamTottenhamTOT
402205-52
D
D
L
L
18
FulhamFulhamFUL
401347-31
D
L
L
L
19
Aston VillaAston VillaAVL
401317-61
L
D
L
L
20
CoventryCoventryCOV
4004010-100
L
L
L
L
Champions League
UEFA Europa League
Descenso

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