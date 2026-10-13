Premier League - Jornada 7 17 oct 2026 - 10:00 Gtech Community Stadium

El Brentford-Liverpool comienza el 17 de octubre de 2026 a las 10:00 EST y las 14:00 GMT.

El Liverpool debe replantearse las cosas en Brentford

Tras un comienzo de temporada relativamente sólido, el Liverpool perdió 0-3 en Anfield ante el Manchester City en su último partido, en un encuentro no exento de polémica. Algunos analistas cuestionaron la segunda tarjeta amarilla que vio Ryan Gravenberch ante el Manchester City. El centrocampista neerlandés se perderá este partido, lo que plantea un problema de selección al entrenador Andoni Iraola en la posición de mediocentro, ya que Dominik Szoboszlai tampoco está disponible. La derrota ante el City fue la primera del Liverpool esta temporada, aunque sus tres empates lo mantienen apenas por encima de la mitad de la tabla.

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El Brentford, especialista en empates, es difícil de batir

Solo el Brentford y el Everton han empatado más partidos (4) que el Liverpool en la Premier League esta temporada. Esos dos equipos, junto con el Manchester City, son los únicos que siguen invictos en la competición. El Brentford empató 2-2 con el Aston Villa en su último partido, un encuentro lleno de alternativas en el que ambos equipos se pusieron por delante, pero vieron cómo el rival igualaba el marcador dos minutos después. Para contrariedad del entrenador Keith Andrews, el extremo alemán y máximo goleador Kevin Schade tuvo que retirarse lesionado ante el Aston Villa y parece que pasará un largo periodo de baja.

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Datos clave y lesiones

La última derrota del Brentford en la Premier League fue ante el Manchester City el 9 de mayo.

El Brentford empató ocho de sus 19 partidos como local en la Premier League la temporada pasada.

Los últimos cinco enfrentamientos entre estos equipos en el Gtech Community Stadium han dejado 17 goles.

Además de la baja por sanción de Gravenberch, el Liverpool no podrá contar con los lesionados Dominik Szoboszlai, Cody Gakpo y Alexander Isak.

Noticias de los equipos y plantillas

El Brentford afronta este partido sin Antoni Milambo, Joshua Dasilva, Mikkel Damsgaard y Kevin Schade por lesión. No figura ningún jugador sancionado en el equipo local y el entrenador Keith Andrews no ha confirmado una alineación titular probable.

El Liverpool afronta más dificultades para confeccionar el equipo. Ryan Gravenberch está sancionado tras su tarjeta roja ante el Manchester City. El Liverpool tampoco puede contar, por lesión, con Conor Bradley, Hugo Ekitike, Giovanni Leoni, Cody Gakpo, Alexander Isak, Dominik Szoboszlai y Vitezslav Jaros. El entrenador Andoni Iraola no ha confirmado el once previsto y se esperan más novedades a medida que se acerque el inicio del partido.

Estado de forma

El Brentford ha ganado dos partidos, ha empatado tres y no ha perdido ninguno de sus últimos cinco encuentros oficiales. El más reciente terminó 2-2 ante el Aston Villa en la Premier League, mientras que su mejor resultado en esa racha fue una victoria por 3-0 sobre el Chelsea. El Brentford también empató 2-2 con el AFC Bournemouth y 1-1 con el Sunderland, y su única victoria aparte de la lograda ante el Chelsea llegó en la Carabao Cup frente al Reading.

El Liverpool ha ganado dos partidos, ha empatado uno y ha perdido uno de sus últimos cuatro resultados disponibles en estos datos. Su encuentro más reciente fue una derrota por 0-3 ante el Manchester City en la Premier League. Antes de esa derrota, el Liverpool venció 1-0 al AFC Bournemouth y 2-1 al Atlético de Madrid, y empató 0-0 en el campo del Fulham. También derrotó 3-1 al Tottenham en la Carabao Cup durante este periodo.

Enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estos equipos fue el 24 de mayo de 2026, cuando el partido de Premier League disputado en Anfield terminó 1-1. Antes, el Brentford había derrotado 3-2 al Liverpool en el Gtech Community Stadium en octubre de 2025. En sus últimos cinco enfrentamientos directos, el Liverpool ha ganado tres y el Brentford dos, y entre ambos han marcado 16 goles en esos partidos.

Clasificación

En la clasificación de la Premier League, el Brentford ocupa la cuarta posición y el Liverpool, la novena. Esa diferencia de puestos hace que el Brentford busque consolidarse en la zona alta de la tabla, mientras que el Liverpool necesita un buen resultado para recortar distancias con los equipos que tiene por delante.