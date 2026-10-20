AFC Bournemouth vs AC Milan: Datos del partido

Europa League - Jornada 3 22 oct 2026 - 15:00 Vitality Stadium

El AFC Bournemouth y el AC Milan comenzarán el partido el 22 de octubre de 2026 a las 19:00 GMT (15:00 EST / 20:00 BST / 21:00 SAST).

El potente ataque italiano pone a prueba la fortaleza del Bournemouth en la costa sur

El Bournemouth de Marco Rose recibe en Dorset al AC Milan, siete veces campeón de Europa, tras encadenar dos victorias en casa sin encajar goles. El equipo llega a la tercera jornada después de imponerse por 2-0 al Sunderland y por 3-0 al Sturm Graz en el Vitality Stadium. Sin embargo, su defensa afronta su desafío más exigente hasta ahora: un Milan que ha marcado siete goles en sus dos últimos partidos, tras arrollar al Red Bull Salzburg por 4-0 en Europa y superar al Atalanta por 3-2 en un emocionante encuentro de la Serie A.

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La sólida victoria del Bournemouth en casa ante el Sunderland

El Bournemouth afronta el partido del jueves tras una convincente victoria en casa por 2-0 ante el Sunderland en la Premier League, lograda el domingo 18 de octubre. Marcus Tavernier abrió el marcador en el minuto 6 y Evanilson amplió la ventaja poco después del descanso, en el 48. El triunfo llegó después del 3-0 sobre el Sturm Graz en la segunda jornada de la Europa League, disputada el 15 de octubre. Así, el equipo de Marco Rose suma dos victorias consecutivas sin encajar goles en el Vitality Stadium, impulsado por el delantero Evanilson y el creador de juego de banda Marcus Tavernier.

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Dos victorias consecutivas con muchos goles para el Milan

El AC Milan viaja a Inglaterra en un gran momento ofensivo. El domingo 18 de octubre logró una emocionante victoria por 3-2 ante el Atalanta en San Siro, en la Serie A, con goles de Gonçalo Ramos, Adrien Rabiot y Mario Gila. Antes, el 15 de octubre, se había impuesto por 4-0 a domicilio al FC Red Bull Salzburg en la segunda jornada de la Europa League. Con la creatividad de Luka Modrić y Adrien Rabiot, además de la amenaza de Christian Pulisic por la banda, el Milan llega al partido del jueves con un ataque temible.

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Duelo clave: Evanilson vs Strahinja Pavlović

Delantero en forma: Evanilson lidera el ataque del Bournemouth con gran eficacia goleadora: marcó tanto en la victoria por 3-0 ante el Sturm Graz en la segunda jornada de la Europa League como en el triunfo por 2-0 del domingo frente al Sunderland en la Premier League.

Pilar defensivo: El defensa serbio Strahinja Pavlović es la referencia del bloque defensivo central del Milan. Tendrá que contener el poderío físico de Evanilson y negar espacios a Marcus Tavernier y Rayan al contraataque.

Noticias de los equipos y plantillas

Por ahora no hay información confirmada sobre lesiones o sanciones en el Bournemouth de Marco Rose de cara a este partido. Se esperan novedades sobre el equipo cuando se acerque el inicio del encuentro.

En el AC Milan de Ruben Amorim tampoco hay detalles confirmados sobre la plantilla en esta fase. Se añadirán novedades sobre la disponibilidad de los jugadores a medida que el club facilite información antes del partido.

Estado de forma

El Bournemouth afronta este partido con tres victorias y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros entre todas las competiciones. Su resultado más reciente fue un triunfo por 2-0 ante el Sunderland en la Premier League y, antes, venció por 3-0 al Sturm Graz en la Europa League. Sus únicas derrotas en esa racha llegaron ante el Chelsea, que le ganó por 5-1 en liga, y el Liverpool, que se impuso por 1-0. El equipo de Rose ha marcado ocho goles y ha encajado siete en esos cinco partidos, con un rendimiento en Europa notablemente mejor que en las competiciones nacionales.

El Milan llega con tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos. El más reciente fue el triunfo por 3-2 ante el Atalanta en la Serie A, precedido por una victoria por 4-0 frente al Salzburg en la Europa League. En esa racha también figuran un empate 1-1 con el Sassuolo y una victoria por 3-0 ante el Lecce. Su única derrota fue por 2-0 contra el Benfica en Europa. El equipo de Amorim ha marcado 10 goles y ha encajado cinco en esos cinco encuentros.

Enfrentamientos directos

Cara a cara Empate 0 0 1 Amistosos Bournemouth BOU 1 AC Milán MIL 2 F 1 Goles marcados 2 Partidos con más de 2.5 goles 1 / 1 Ambos equipos marcaron 1 / 1

Los dos clubes solo se han enfrentado una vez, en un amistoso disputado en septiembre de 2016 que el AC Milan ganó por 2-1 en el Vitality Stadium. Con un único precedente, hay poco historial en el que apoyarse. Este encuentro de la Europa League marcará, en la práctica, el tono de cualquier futura rivalidad entre ambos equipos.