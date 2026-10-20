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Europa League
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Vitality Stadium
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Previa del Bournemouth contra el AC Milan en la UEFA Europa League: El Bournemouth de Marco Rose busca dar un golpe sobre la mesa en Europa ante un AC Milan explosivo

Bournemouth vs AC Milán
Europa League
Bournemouth
AC Milán

El Bournemouth pone a prueba al máximo su racha de partidos consecutivos sin encajar goles en casa ante un dinámico AC Milan, que llega al Vitality Stadium con un ataque en plena forma que suma siete goles para disputar un duelo crucial de la tercera jornada.

AFC Bournemouth vs AC Milan: Datos del partido

crest
Europa League - Jornada 3
Vitality Stadium

El AFC Bournemouth y el AC Milan comenzarán el partido el 22 de octubre de 2026 a las 19:00 GMT (15:00 EST / 20:00 BST / 21:00 SAST).

El potente ataque italiano pone a prueba la fortaleza del Bournemouth en la costa sur

El Bournemouth de Marco Rose recibe en Dorset al AC Milan, siete veces campeón de Europa, tras encadenar dos victorias en casa sin encajar goles. El equipo llega a la tercera jornada después de imponerse por 2-0 al Sunderland y por 3-0 al Sturm Graz en el Vitality Stadium. Sin embargo, su defensa afronta su desafío más exigente hasta ahora: un Milan que ha marcado siete goles en sus dos últimos partidos, tras arrollar al Red Bull Salzburg por 4-0 en Europa y superar al Atalanta por 3-2 en un emocionante encuentro de la Serie A.

AFC Bournemouth v Sunderland - Premier League 2026/27Getty Images

La sólida victoria del Bournemouth en casa ante el Sunderland

El Bournemouth afronta el partido del jueves tras una convincente victoria en casa por 2-0 ante el Sunderland en la Premier League, lograda el domingo 18 de octubre. Marcus Tavernier abrió el marcador en el minuto 6 y Evanilson amplió la ventaja poco después del descanso, en el 48. El triunfo llegó después del 3-0 sobre el Sturm Graz en la segunda jornada de la Europa League, disputada el 15 de octubre. Así, el equipo de Marco Rose suma dos victorias consecutivas sin encajar goles en el Vitality Stadium, impulsado por el delantero Evanilson y el creador de juego de banda Marcus Tavernier.

AC Milan v Atalanta BC - Serie A 2026/27Getty Images

Dos victorias consecutivas con muchos goles para el Milan

El AC Milan viaja a Inglaterra en un gran momento ofensivo. El domingo 18 de octubre logró una emocionante victoria por 3-2 ante el Atalanta en San Siro, en la Serie A, con goles de Gonçalo Ramos, Adrien Rabiot y Mario Gila. Antes, el 15 de octubre, se había impuesto por 4-0 a domicilio al FC Red Bull Salzburg en la segunda jornada de la Europa League. Con la creatividad de Luka Modrić y Adrien Rabiot, además de la amenaza de Christian Pulisic por la banda, el Milan llega al partido del jueves con un ataque temible.

AFC Bournemouth v Sunderland - Premier League 2026/27Getty Images

Duelo clave: Evanilson vs Strahinja Pavlović

Delantero en forma: Evanilson lidera el ataque del Bournemouth con gran eficacia goleadora: marcó tanto en la victoria por 3-0 ante el Sturm Graz en la segunda jornada de la Europa League como en el triunfo por 2-0 del domingo frente al Sunderland en la Premier League.

Pilar defensivo: El defensa serbio Strahinja Pavlović es la referencia del bloque defensivo central del Milan. Tendrá que contener el poderío físico de Evanilson y negar espacios a Marcus Tavernier y Rayan al contraataque.

Noticias de los equipos y plantillas

Bournemouth contra AC Milán alineaciones probables

Manager

  • M. Rose

Por ahora no hay información confirmada sobre lesiones o sanciones en el Bournemouth de Marco Rose de cara a este partido. Se esperan novedades sobre el equipo cuando se acerque el inicio del encuentro.

En el AC Milan de Ruben Amorim tampoco hay detalles confirmados sobre la plantilla en esta fase. Se añadirán novedades sobre la disponibilidad de los jugadores a medida que el club facilite información antes del partido.

Estado de forma

BOU

BOU - Formulario

RSO
W1-2
LIV
L0-1
CHE
L5-1
SGR
W3-0
SUN
W2-0
Gol marcado (encajado)
8/7
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
2/5
MIL

MIL - Formulario

BEN
L0-2
LEC
W3-0
SAS
D1-1
SAL
W0-4
ATA
W3-2
Gol marcado (encajado)
11/5
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
2/5

El Bournemouth afronta este partido con tres victorias y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros entre todas las competiciones. Su resultado más reciente fue un triunfo por 2-0 ante el Sunderland en la Premier League y, antes, venció por 3-0 al Sturm Graz en la Europa League. Sus únicas derrotas en esa racha llegaron ante el Chelsea, que le ganó por 5-1 en liga, y el Liverpool, que se impuso por 1-0. El equipo de Rose ha marcado ocho goles y ha encajado siete en esos cinco partidos, con un rendimiento en Europa notablemente mejor que en las competiciones nacionales.

El Milan llega con tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos. El más reciente fue el triunfo por 3-2 ante el Atalanta en la Serie A, precedido por una victoria por 4-0 frente al Salzburg en la Europa League. En esa racha también figuran un empate 1-1 con el Sassuolo y una victoria por 3-0 ante el Lecce. Su única derrota fue por 2-0 contra el Benfica en Europa. El equipo de Amorim ha marcado 10 goles y ha encajado cinco en esos cinco encuentros.

Enfrentamientos directos

Cara a cara

BournemouthEmpateAC Milán
0
0
1
Amistosos
Bournemouth badge
Bournemouth
BOU
1
AC Milán badge
AC Milán
MIL
2
F
1Goles marcados2
Partidos con más de 2.5 goles1/1
Ambos equipos marcaron1/1

Los dos clubes solo se han enfrentado una vez, en un amistoso disputado en septiembre de 2016 que el AC Milan ganó por 2-1 en el Vitality Stadium. Con un único precedente, hay poco historial en el que apoyarse. Este encuentro de la Europa League marcará, en la práctica, el tono de cualquier futura rivalidad entre ambos equipos.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
JuventusJuventusJUV
220071+66
W
W
2
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
220060+66
W
W
3
BenficaBenficaBEN
220061+56
W
W
4
BesiktasBesiktasBJK
220073+46
W
W
5
BournemouthBournemouthBOU
220051+46
W
W
6
Omonia NicosiaOmonia NicosiaOMO
220040+46
W
W
7
FerencvarosFerencvarosFTC
220052+36
W
W
8
LyonLyonOL
220053+26
W
W
9
SunderlandSunderlandSUN
220031+26
W
W
10
OlympiakosOlympiakosOLY
220031+26
W
W
11
Sparta PragaSparta PragaSPP
211052+34
D
W
12
Union St.GilloiseUnion St.GilloiseGIL
211041+34
D
W
13
RennesRennesREN
211021+14
W
D
14
Dinamo ZagrebDinamo ZagrebDZG
211010+14
W
D
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
210163+33
L
W
16
AC MilánAC MilánMIL
210142+23
W
L
17
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
210143+13
W
L
18
OFI CreteOFI CreteOFI
210132+13
L
W
19
TorreenseTorreenseTOR
21013303
L
W
20
AZ AlkmaarAZ AlkmaarAZ
21012203
W
L
21
SalzburgoSalzburgoSAL
210114-33
L
W
22
Real SociedadReal SociedadRSO
201123-11
D
L
22
LillestroemLillestroemLIL
201123-11
D
L
24
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
201112-11
L
D
24
Levski SofíaLevski SofíaLES
201112-11
D
L
26
Sturm GrazSturm GrazSGR
201103-31
L
D
27
NEC NimegaNEC NimegaNEC
201116-51
D
L
28
Celta VigoCelta VigoCEL
200213-20
L
L
28
AnderlechtAnderlechtAND
200213-20
L
L
30
HoffenheimHoffenheimTSG
200225-30
L
L
31
MarsellaMarsellaOM
200215-40
L
L
31
PlzenPlzenVPL
200215-40
L
L
33
CelticCelticCEL
200227-50
L
L
33
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
200227-50
L
L
35
MIK CM CeljeMIK CM CeljeCEL
200205-50
L
L
36
Lech PoznanLech PoznanLCH
200208-80
L
L
Clasificación para cuartos de final

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