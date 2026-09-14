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Previa del Bayern de Múnich vs. Union Berlin en la Bundesliga: todo lo que necesitas saber

Bayern Múnich vs Union Berlin
Bundesliga
Bayern Múnich
Union Berlin

Previa completa del partido entre el FC Bayern de Múnich y el 1. FC Union Berlin en la Bundesliga. Analizamos los resultados de la jornada 3, la forma reciente y las claves de este duelo del viernes por la noche en el Allianz Arena.

Bayern de Múnich vs Union Berlin: detalles del partido

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Bundesliga - Jornada 4
Allianz Arena

El FC Bayern Munich y el 1. FC Union Berlin comenzarán a las 18:30 GMT del 18 de septiembre de 2026 (14:30 EST / 19:30 BST / 20:30 SAST).

Acción de la Bundesliga en Baviera en la noche del viernes

El FC Bayern Munich regresa a casa para recibir al 1. FC Union Berlin en el Allianz Arena en la apertura de la jornada 4 de la temporada 2026/27 de la Bundesliga. Tras enlazar victorias consecutivas en competiciones nacionales y europeas, el gigante bávaro aspira a asegurar otros tres puntos ante su afición para mantener el impulso inicial en lo más alto de la clasificación. Para el Union Berlin, un exigente viaje a Múnich después de una frustrante derrota en casa representa una oportunidad inmediata para reencontrarse y poner a prueba su estructura defensiva ante el mejor ataque de la liga.

SV Elversberg v FC Bayern München - Bundesliga 2026/27Getty Images

Kane y Karl aseguran tres puntos para el Bayern

El FC Bayern Munich afronta la noche del viernes con el ánimo alto tras una victoria por 1-2 a domicilio ante el SV Elversberg en el Waldstadion an der Kaiserlinde en la jornada 3 (13 de septiembre). El joven Lennart Karl abrió el marcador en el minuto 26 antes de que Maurice Krattenmacher empatara para los locales pasada la hora de juego. La estrella Harry Kane marcó el gol decisivo en el minuto 72 y mantuvo al Bayern invicto en la Bundesliga con siete puntos en tres partidos, después de un empate 0-0 en Schalke y de un triunfo 5-0 entre semana ante el Bodø/Glimt en la Champions League.

1. FC Union Berlin v FC Schalke 04 - Bundesliga 2026/27Getty Images

Tropezón final de Die Eisernen ante el Schalke

El FC Union Berlin viaja al sur en busca de corregir el rumbo después de sufrir una derrota por 1-3 en casa ante el FC Schalke 04 en el Stadion An der Alten Försterei en la jornada 3 (11 de septiembre). Después de verse por detrás por los goles de Robin Gosens y Adil Aouchiche, Tim Skarke marcó un tanto postrero en el tiempo añadido (90+6') antes de que el Schalke añadiera un tercero ya muy dentro de la prolongación. Unido a la derrota por 4-0 a domicilio ante el Bayer Leverkusen en la jornada 2, el Union Berlin necesita desesperadamente encontrar solidez defensiva para frenar el incesante ataque del Bayern.

¿Puede el bloque compacto del Union frenar la delantera del Bayern?

El Bayern Munich parte con una clara ventaja sobre el papel, aprovechando las opciones creativas de Michael Olise, Jamal Musiala y Harry Kane para derribar bloques defensivos replegados. El Union Berlin dependerá en gran medida de la organización física de su bloque medio a través de Rani Khedira y Leopold Querfeld, con el objetivo de lanzar rápidos contraataques por medio de Emmanuel Latte Lath. Con importantes puntos de liga en juego para abrir el fin de semana, el duelo del viernes promete acción a gran ritmo desde el pitido inicial.

Noticias de los equipos y plantillas

Bayern Múnich contra Union Berlin alineaciones probables

Manager

  • V. Kompany

Vincent Kompany no ha confirmado una posible alineación titular de cara a este encuentro, y no se ha señalado ninguna preocupación por lesiones o sanciones en el conjunto local. Se añadirán actualizaciones más cerca del inicio del partido a medida que haya noticias de los equipos disponibles.

El Union Berlin llega al partido sin tres jugadores. Stanley N'Soki, Andrik Markgraf y Oliver Burke figuran como lesionados y no estarán disponibles para la plantilla de Mauro Lustrinelli. Actualmente no hay sanciones registradas para el conjunto visitante.

Forma

FCB

FCB - Formulario

VFB
W5-1
OSN
W1-4
S04
D0-0
BOD
W5-0
ELV
W1-2
Gol marcado (encajado)
16/3
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
3/5
FCU

FCU - Formulario

IPS
L2-4
EBS
W2-4
SGE
D3-3
B04
L4-0
S04
L1-3
Gol marcado (encajado)
10/16
Partidos con más de 2,5 goles
5/5
Ambos equipos marcaron
4/5

El Bayern Munich ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones, con un empate. Su encuentro más reciente fue una contundente victoria por 5-0 ante el Bodø/Glimt en la Champions League, y también venció al VfB Stuttgart por 5-1 en la Bundesliga. En esos cinco partidos, el Bayern marcó 13 goles y encajó solo uno.

El Union Berlin ha ganado uno de sus últimos cinco partidos, ha empatado uno y ha perdido tres. Su resultado más reciente fue una derrota por 1-3 ante el Schalke en la Bundesliga, y también sufrió una dura derrota por 4-0 ante el Bayer Leverkusen. En cinco partidos, el Union marcó diez goles, pero encajó catorce.

Historial de enfrentamientos

Cara a cara

Bayern MúnichEmpateUnion Berlin
3
2
0
Bundesliga
Bayern Múnich badge
Bayern Múnich
FCB
4
Union Berlin badge
Union Berlin
FCU
0
F
DFB-Pokal
Union Berlin badge
Union Berlin
FCU
2
Bayern Múnich badge
Bayern Múnich
FCB
3
F
Bundesliga
Union Berlin badge
Union Berlin
FCU
2
Bayern Múnich badge
Bayern Múnich
FCB
2
F
Bundesliga
Union Berlin badge
Union Berlin
FCU
1
Bayern Múnich badge
Bayern Múnich
FCB
1
F
Bundesliga
Bayern Múnich badge
Bayern Múnich
FCB
3
Union Berlin badge
Union Berlin
FCU
0
F
13Goles marcados5
Partidos con más de 2.5 goles4/5
Ambos equipos marcaron3/5

El enfrentamiento más reciente entre estos dos equipos se produjo en la Bundesliga el 21 de marzo de 2026, cuando el Bayern Munich ganó 4-0 en el Allianz Arena. En los últimos cinco cara a cara, el Bayern ha ganado tres, con un empate y una victoria para el Union Berlin. El Bayern ha marcado doce goles en esos encuentros y ha encajado cinco.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
FriburgoFriburgoSCF
3300101+99
W
W
W
2
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
330082+69
W
W
W
3
AugsburgoAugsburgoFCA
321093+67
D
W
W
4
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
321072+57
W
D
W
5
RB LeipzigRB LeipzigRBL
320193+66
W
L
W
6
ElversbergElversbergELV
320187+16
L
W
W
7
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
311185+34
D
W
L
8
Mainz 05Mainz 05M05
311163+34
L
W
D
9
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
311178-14
W
L
D
10
Werder BremenWerder BremenSVW
311156-14
D
W
L
11
Schalke 04Schalke 04S04
311134-14
W
D
L
12
FC ColoniaFC ColoniaKOE
311157-24
D
L
W
13
HoffenheimHoffenheimTSG
310267-13
W
L
L
14
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
310268-23
L
W
L
15
PaderbornPaderbornSCP
301204-41
L
L
D
16
Union BerlinUnion BerlinFCU
3012410-61
L
L
D
17
Borussia MönchengladbachBorussia MönchengladbachBMG
3003312-90
L
L
L
18
HamburgoHamburgoHSV
3003012-120
L
L
L
Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Playoffs de descenso
Descenso

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