Bayern de Múnich vs RB Leipzig: Detalles del partido

Bundesliga - Jornada 6 17 oct 2026 - 12:30 Allianz Arena

El FC Bayern de Múnich y el RB Leipzig jugarán el 17 de octubre de 2026 a las 16:30 GMT (12:30 p. m. EST / 17:30 BST / 18:30 SAST).

Duelo de gigantes tras una semana de competición europea

El FC Bayern de Múnich vuelve al Allianz Arena para recibir al RB Leipzig en un duelo de gran importancia de la sexta jornada de la Bundesliga 2026/27. Ambos equipos llegan al partido del sábado por la noche tras disputar entre semana la segunda jornada de la Champions League, lo que añade interés táctico y pondrá a prueba la profundidad de sus plantillas. El Bayern de Vincent Kompany quiere reafirmar su dominio en la competición nacional ante su afición, mientras que el Leipzig de Martín Demichelis busca aprovechar el impulso de sus recientes actuaciones europeas para reivindicar sus aspiraciones en la lucha por el título de la Bundesliga.

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El emocionante empate a seis goles del Bayern en Stavanger

El Bayern de Múnich llega al duelo del sábado tras empatar 3-3 el martes 13 de octubre en la Champions League, a domicilio ante el Viking FK, campeón de Noruega. Después de verse 2-0 por detrás en la primera parte, el Bayern remontó con dos goles de Harry Kane en la segunda (54', de penalti, y 60') y otro de Luis Díaz (70'), antes de encajar el empate en el minuto 90. Tras ese resultado y el 2-2 ante el FC Augsburgo en la Bundesliga, los hombres de Kompany quieren convertir su producción ofensiva de 28 disparos en una victoria decisiva.

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Dos partidos consecutivos sin encajar del RB Leipzig

El RB Leipzig viaja a Múnich lleno de confianza tras conseguir dos victorias consecutivas de relieve en distintas competiciones. Después de imponerse con contundencia por 6-0 al Eintracht de Frankfurt en la Bundesliga el 10 de octubre, el equipo de Demichelis logró el martes por la noche una disciplinada victoria por 1-0 ante el PSV Eindhoven en la Champions League gracias a un gol decisivo de Brajan Gruda en el minuto 74. Con el impulso de su actuación europea y dos partidos seguidos sin encajar, el Leipzig llega a Múnich con una peligrosa amenaza al contraataque.

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Harry Kane, ante un hito

El capitán de Inglaterra, Harry Kane, está a punto de alcanzar los 100 partidos en la Bundesliga. Con 101 goles ya marcados, es el jugador con más tantos en sus primeros 100 encuentros en la historia de la máxima categoría alemana. El Leipzig también tendrá motivos para estar alerta: Kane le ha marcado siete goles en solo cinco enfrentamientos ligueros.

Actualidad de los equipos y plantillas

El Bayern de Múnich no podrá contar con Jamal Musiala ni Tarek Buchmann por lesión. No constan sancionados en el equipo local y se ofrecerán más novedades sobre la plantilla cuando se acerque el inicio del partido.

El RB Leipzig tiene una lista de bajas por lesión más amplia: Christoph Baumgartner, Forzan Assan Ouedraogo, Marc Guiu y Viggo Gebel no estarán disponibles. No constan sancionados en el equipo visitante y Martin Demichelis confirmará su elección de jugadores cuando se acerque el partido.

Estado de forma

El Bayern de Múnich ha ganado tres de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones, ha empatado dos y no ha perdido ninguno. Su encuentro más reciente terminó 2-2 en Augsburgo, en la Bundesliga, un resultado que frenó el impulso adquirido con la victoria por 7-0 ante el Union Berlin. En esta serie de partidos, el Bayern también venció por 5-0 al Bodø/Glimt en la Champions League. En los cinco encuentros marcó 17 goles y encajó solo uno.

El RB Leipzig ha ganado dos de sus últimos cinco partidos, ha perdido tres y no ha empatado ninguno. Su resultado más reciente fue una contundente victoria por 6-0 ante el Eintracht de Frankfurt en la Bundesliga. El Leipzig también cayó por 4-1 ante el Como en la Champions League y perdió 2-0 en casa del Bayer Leverkusen. En los cinco partidos marcó 14 goles y encajó 10.

Enfrentamientos directos

El último enfrentamiento entre ambos equipos tuvo lugar el 15 de agosto de 2026, en un amistoso de pretemporada disputado en el Allianz Arena que el Bayern ganó por 3-1. En partidos oficiales, el Bayern ha dominado: ganó por 2-0 una eliminatoria de la Copa de Alemania en febrero de 2026 y se impuso por 5-1 en Leipzig en la Bundesliga en enero de 2026. El Bayern ha ganado cuatro de los últimos cinco duelos. Los únicos puntos que se dejó fueron en el empate 3-3 en Leipzig, en la Bundesliga, en mayo de 2025.