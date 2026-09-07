¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
Goal.com
En directo€50

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Liga de Campeones
team-logoBarcelona
Spotify Camp Nou
team-logoFeyenoord
¡Mira aquí! Movistar+

Con la colaboración de

Previa del Barcelona vs Feyenoord en la Liga de Campeones de la UEFA: todo lo que necesitas saber

Barcelona vs Feyenoord
Liga de Campeones
Barcelona
Feyenoord

Previa completa del partido entre el FC Barcelona y el Feyenoord en la Liga de Campeones de la UEFA. Analizamos los resultados ligueros del fin de semana, el estado de forma reciente y las claves de este duelo del miércoles por la noche en el Spotify Camp Nou.

Barcelona vs Feyenoord: detalles del partido

crest
Liga de Campeones - Jornada 1
Spotify Camp Nou

El FC Barcelona y el Feyenoord comenzarán el 9 de septiembre de 2026 a las 16:45 GMT (12:45 EST / 17:45 BST / 18:45 SAST).

La campaña europea se abre en Cataluña

El FC Barcelona regresa a casa para recibir al conjunto neerlandés Feyenoord en el Spotify Camp Nou e iniciar su campaña en la fase de liga de la UEFA Champions League. Tras un arranque impecable de la temporada doméstica, el equipo de Hansi Flick aspira a imponer su dominio en Europa desde el principio y defender su estadio. Para el Feyenoord, una exigente visita a Barcelona supone una prueba inmediata de sus credenciales europeas mientras busca dar continuidad a un alentador resultado liguero conseguido el fin de semana.

Valencia CF v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

La goleada del Barça en Mestalla impulsada por Yamal

El FC Barcelona llega al partido del miércoles por la noche en un estado de forma sensacional tras arrollar al Valencia CF por 5-0 a domicilio en Mestalla en la jornada 4 de LaLiga (6 de septiembre). Lamine Yamal abrió el marcador en el minuto 6 y añadió un segundo tanto en la recta final, mientras que Fermín López, Raphinha y Pedri también vieron puerta. La contundente victoria mantiene al Barça perfecto en LaLiga con 12 puntos en cuatro partidos y unos impresionantes 14 goles a favor, lo que subraya su despiadado potencial ofensivo bajo las órdenes de Flick.

FBL-NED-EREDIVISIE-NIJMEGEN-FEYENOORDGetty Images

El empuje del Rotterdammer en la segunda parte en Nimega

El Feyenoord viaja a España rebosante de confianza tras una sólida victoria por 3-1 a domicilio ante el NEC Nijmegen en la Eredivisie en la jornada 5 (5 de septiembre). Después de una primera parte sin goles, Gjivai Zechiël rompió el empate en el minuto 52 antes de que Luciano Valente y Jerayno Schaken marcaran en la segunda mitad para dejar el partido sentenciado. El resultado puso fin a una racha de dos empates consecutivos en competiciones domésticas y dio al equipo de Giovanni van Bronckhorst el ritmo ofensivo que tanto necesitaba de cara a la competición europea.

Fuegos artificiales ofensivos bajo las luces de Cataluña

Ambos equipos apuestan por un fútbol agresivo y ofensivo, aunque el Barcelona tiene una clara ventaja en calidad individual y por jugar en casa. La eléctrica línea de ataque del Barça, liderada por Lamine Yamal y Raphinha, meterá una enorme presión sobre la zaga del Feyenoord, sostenida por Tsuyoshi Watanabe y Jeremiah St. Juste. Con puntos cruciales en juego en la ampliada fase de liga de la Champions League, el estreno del miércoles promete un ritmo alto y acciones ofensivas desde el pitido inicial.

Noticias de los equipos y plantillas

Barcelona contra Feyenoord alineaciones probables

Barcelona crest
Barcelona
BAR
Formación
Feyenoord crest
Feyenoord
FEY
Feyenoord crest
Feyenoord
FEY

Manager

  • H. Flick

El Barcelona está dirigido por Hans-Dieter Flick, aunque actualmente no hay información confirmada sobre lesiones o sanciones del equipo local y no se ha publicado ningún posible once inicial. El Feyenoord afronta el partido bajo las órdenes de Giovanni van Bronckhorst, con un panorama físico del plantel visitante igualmente poco claro a estas alturas. La información completa de ambos equipos se añadirá aquí más cerca del saque inicial, a medida que haya datos confirmados disponibles.

Forma

BAR

BAR - Formulario

AHL
W2-1
ELC
W0-5
ATH
W2-0
RAY
W5-2
VAL
W0-5
Gol marcado (encajado)
19/3
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
2/5
FEY

FEY - Formulario

SPA
W0-1
GAE
D2-2
CAM
W2-5
HAA
D2-2
NEC
W1-3
Gol marcado (encajado)
13/7
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
4/5

El Barcelona llega en un momento de forma sobresaliente, con victoria en cada uno de sus cinco partidos más recientes en todas las competiciones. El equipo de Flick se ha mostrado especialmente prolífico en LaLiga, al vencer al Rayo Vallecano por 5-2 en su encuentro más reciente y golear al Elche por 5-0 antes, en agosto. En esos cinco partidos, el Barcelona marcó 14 goles y encajó solo tres, una racha que incluye dos porterías a cero consecutivas ante el Athletic Club y el Elche.

El balance reciente del Feyenoord es más irregular. El equipo de Van Bronckhorst sumó tres victorias, un empate y un empate en sus últimos cinco partidos, con un 2-2 ante el ADO Den Haag en la Eredivisie como resultado más reciente. Su mejor resultado en esta racha fue un 5-2 a domicilio ante el Cambuur, aunque dos empates en sus tres últimos partidos de liga sugieren cierta fragilidad antes de la competición europea.

Historial de enfrentamientos

No hay datos disponibles sobre enfrentamientos directos entre el Barcelona y el Feyenoord en los registros facilitados. La información histórica sobre sus duelos se actualizará cuando haya datos confirmados disponibles.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
BrujasBrujasCLB
00000000
1
FeyenoordFeyenoordFEY
00000000
1
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
00000000
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
00000000
1
RomaRomaROM
00000000
1
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
00000000
1
Real MadridReal MadridRMA
00000000
1
Inter MilánInter MilánINT
00000000
1
LensLensRCL
00000000
1
ArsenalArsenalARS
00000000
1
Atlético MadridAtlético MadridATM
00000000
1
FC OportoFC OportoPOR
00000000
1
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
00000000
1
ComoComoCOM
00000000
1
VillarrealVillarrealVIL
00000000
1
Sporting de LisboaSporting de LisboaSCP
00000000
1
AEK AtenasAEK AtenasAEK
00000000
1
Slavia PragaSlavia PragaSLP
00000000
1
FenerbahceFenerbahceFB
00000000
1
RB LeipzigRB LeipzigRBL
00000000
1
Manchester CityManchester CityMCI
00000000
1
BarcelonaBarcelonaBAR
00000000
1
Real BetisReal BetisBET
00000000
1
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
00000000
1
Aston VillaAston VillaAVL
00000000
1
LilleLilleLIL
00000000
1
LASKLASKLAS
00000000
1
LiverpoolLiverpoolLIV
00000000
1
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
00000000
1
SlovanSlovanSLB
00000000
1
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
00000000
1
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
00000000
1
GalatasarayGalatasarayGAL
00000000
1
Sabah FKSabah FKSAB
00000000
1
SSC NápolesSSC NápolesNAP
00000000
1
VikingVikingVIK
00000000
Clasificación para cuartos de final

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google