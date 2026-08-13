Previa del Arsenal vs Manchester City en la Community Shield de la FA: todo lo que necesitas saber

Arsenal vs Manchester City: detalles del partido

Community Shield - Final 16 ago 2026 - 10:00 Principality Stadium

El Arsenal vs Manchester City comenzará el 16 de agosto de 2026 a las 14:00 GMT y a las 09:00 EST.

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Resumen del partido y cambio de sede

El Arsenal, campeón de la Premier League, se enfrenta al Manchester City, ganador de la FA Cup, en la FA Community Shield 2026, lo que señala el inicio oficial del calendario del fútbol de la máxima categoría inglesa. En un notable alejamiento de la tradición, el partido de este año se disputa bajo el techo retráctil del Principality Stadium de Cardiff, con capacidad para 74.500 espectadores, llevando la Community Shield a Gales por primera vez en dos décadas. Arbitrado por Sam Barrott, el choque ofrece a ambos clubes una oportunidad inmediata de conquistar un primer título y enviar un mensaje psicológico de cara a la temporada que viene.

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Arsenal: los campeones buscan impulso temprano

El Arsenal de Mikel Arteta afronta el partido como vigente campeón de la Premier League tras una dominante campaña 2025/26 definida por la disciplina táctica y una intensa presión alta. Liderado por el capitán Martin Ødegaard en el centro del campo junto a Declan Rice, el Arsenal presume de una fuerte continuidad de plantilla en todas las líneas. Con Bukayo Saka y Gabriel Martinelli aportando un juego dinámico por bandas y nuevas opciones ofensivas integrándose durante la pretemporada, el Arsenal aspira a iniciar la defensa de su título añadiendo otro trofeo a sus vitrinas.

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Manchester City: comienza una nueva era

Para el Manchester City, este encuentro marca el comienzo de un nuevo capítulo tras la llegada del entrenador Enzo Maresca, que toma las riendas en el Etihad Stadium después del final de la icónica etapa de Pep Guardiola. Maresca aporta un sistema táctico dominante en la posesión y de alto ritmo que recibirá su primera prueba competitiva ante una oposición de élite. Respaldado por un núcleo de clase mundial con Erling Haaland, Phil Foden y Rodri, el City estará ansioso por demostrar su candidatura al título y asegurar su primer trofeo bajo su nueva dirección.

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El arranque de pretemporada del Arsenal

El equipo de Arteta comenzó su calendario de pretemporada a finales de julio con una cómoda victoria por 3-0 ante el MK Dons. El Arsenal trasladó ese impulso a agosto con un sólido triunfo por 4-1 sobre el Girona, de LaLiga. Posteriormente perdió por 3-1 ante el Real Betis antes de caer por 3-2 frente al Borussia Dortmund en la Emirates Cup como local. El Arsenal concluyó su preparación de pretemporada el 12 de agosto con un empate 1-1 ante el conjunto de la Serie A Como 1907, imponiéndose por 4-3 en la tanda de penaltis para ganar confianza antes de la competición oficial.

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La pretemporada en alza del City

El Manchester City llega a Cardiff con una dinámica positiva tras su gira veraniega bajo las órdenes de Maresca. El equipo celeste abrió agosto con un trabajado empate 1-1 contra el Inter de Milán. Después encontró rápidamente su ritmo durante la gira, logrando una convincente victoria por 3-1 sobre el Team K League, seguida de un impresionante triunfo por 3-1 ante el Atlético de Madrid el 9 de agosto, en el que el delantero Omar Marmoush marcó dos goles.

Historial de enfrentamientos y estadísticas clave recientes

Los enfrentamientos recientes entre estos dos gigantes han favorecido al Manchester City. En la campaña 2025/26, el City logró victorias sobre el Arsenal en dos duelos nacionales clave, con un triunfo por 2-0 en la final de la EFL Cup en Wembley en marzo de 2026, seguido por una victoria en la Premier League en el Etihad Stadium en abril.

En sus últimos cinco enfrentamientos en todas las competiciones, el City suma tres victorias por una del Arsenal, además de un empate. Sin embargo, el Arsenal ganó anteriormente la Community Shield contra el City en 2023 en una tanda de penaltis, lo que demuestra que los duelos a partido único entre estos rivales suelen decidirse por detalles.

Noticias de los equipos y plantillas

Mikel Arteta no ha confirmado una alineación probable del Arsenal para la Community Shield. No se han registrado lesiones ni sanciones por ahora, aunque la ausencia de William Saliba por lesión sigue siendo una preocupación en defensa. Se añadirán actualizaciones más cerca del inicio del partido.

Enzo Maresca tampoco ha dado una posible alineación del Manchester City. Actualmente no hay datos disponibles sobre lesiones o sanciones del equipo visitante. La información del equipo se actualizará cuando haya datos confirmados disponibles.

Forma

El Arsenal llega a la Community Shield con un balance reciente irregular, con dos victorias y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su compromiso más reciente terminó con una derrota por 3-1 ante el Real Betis en un amistoso de pretemporada el 5 de agosto. Antes de eso, venció al Girona por 4-1 en otro amistoso. Su rendimiento competitivo al final de la temporada pasada incluyó victorias sobre el Crystal Palace y el Burnley, aunque quedó eliminado de la Champions League tras un empate 1-1 con el Paris Saint-Germain. A lo largo de esos cinco partidos, el Arsenal marcó ocho goles y encajó seis.

Los últimos cinco resultados del Manchester City muestran dos victorias, un empate y dos derrotas. Venció por 3-1 al K-League All Stars en su partido más reciente el 5 de agosto. Antes de eso llegó una derrota de pretemporada ante el Inter, que terminó 1-1. El final de temporada del City incluyó una derrota por 2-1 ante el Aston Villa en la Premier League, un empate en casa del Bournemouth y una victoria en la FA Cup sobre el Chelsea. Marcó seis goles y encajó cinco en esos cinco partidos.

Historial de enfrentamientos

El enfrentamiento más reciente entre estos equipos terminó con una victoria por 2-1 del Manchester City en casa en la Premier League el 19 de abril de 2026. El Arsenal ganó el encuentro anterior en el Emirates, un partido de la Carabao Cup el 22 de marzo de 2026, con victoria del City por 2-0. En los últimos cinco enfrentamientos directos, el City suma dos victorias por una del Arsenal, con dos empates. El resultado más destacado de esa racha fue la victoria del Arsenal por 5-1 en casa en la Premier League en febrero de 2025.