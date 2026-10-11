Arsenal vs Lille: Datos del partido

Liga de Campeones - Jornada 2 13 oct 2026 - 15:00 Emirates Stadium

Arsenal F.C. y LOSC Lille comenzarán el partido el 13 de octubre de 2026 a las 19:00 GMT (15:00 EST / 20:00 BST / 21:00 SAST).

El Arsenal recibe al Lille en un duelo europeo

El Arsenal regresa al Emirates Stadium para recibir al conjunto francés LOSC Lille en la segunda jornada de la fase regular de la UEFA Champions League 2026/27. El equipo de Mikel Arteta aspira a aprovechar su buen momento en las competiciones nacionales para comenzar con autoridad en Europa. Para el Lille de Davide Ancelotti, el viaje al norte de Londres tras una victoria el fin de semana supone una estimulante prueba de organización y velocidad ante uno de los principales aspirantes de la Premier League.

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Calafiori y Guimarães dan al Arsenal la victoria ante el Leeds

El Arsenal llega al martes por la noche rebosante de confianza tras imponerse por 2-1 en casa al Leeds United en la Premier League el 10 de octubre. Después de verse por detrás en el marcador al comienzo de la segunda parte, el defensa Riccardo Calafiori empató para el Arsenal en el minuto 61 y el centrocampista Bruno Guimarães marcó el gol decisivo en el 69. Con el apoyo de la creatividad de Martin Ødegaard y Bukayo Saka, el Arsenal buscará hacerse con el control del partido desde el principio ante su afición.

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Un gol tempranero de Bakwa da la victoria al Lille ante el Le Havre

El Lille viaja a Londres con buenas sensaciones después de lograr una trabajada victoria por 1-0 en casa ante el Le Havre AC en la Ligue 1 el 10 de octubre. El extremo Dilane Bakwa marcó el único gol en el minuto cuatro para asegurar los tres puntos en el Decathlon Arena. Con un ataque encabezado por el veterano delantero Olivier Giroud, acompañado de Dilane Bakwa y Maurits Kjærgaard, el Lille cuenta con recursos ofensivos suficientes para hacer daño a las defensas europeas al contraataque.

Duelo en el Emirates

Desde el punto de vista táctico, el encuentro del martes plantea un interesante contraste entre la presión y el juego de posesión del Arsenal y la capacidad del Lille de Ancelotti para salir rápido al ataque. El Arsenal buscará controlar las zonas centrales con Declan Rice y Kai Havertz, al tiempo que intentará dejar a los extremos Bukayo Saka y Noni Madueke en situaciones de uno contra uno frente a los laterales del Lille. Por su parte, el Lille confiará en la disciplina de Nabil Bentaleb y Tanguy Nianzou por el centro para resistir la presión y buscar a Olivier Giroud como referencia en ataque. Con puntos cruciales de la fase de liga en juego, el choque del martes promete fútbol europeo de primer nivel.

Novedades de los equipos & plantillas

Mikel Arteta está pendiente del estado físico de Ezri Konsa de cara a este encuentro, después de que el defensa fuera apartado de la convocatoria de Inglaterra durante el parón internacional por dos problemas físicos distintos. El central del Arsenal regresó a Londres para recibir tratamiento y su disponibilidad para este partido sigue siendo incierta. No se han confirmado más lesiones ni sanciones en el Arsenal antes del inicio del encuentro y se esperan novedades cuando se acerque el partido.

En el Lille, Davide Ancelotti no ha confirmado por ahora ninguna baja destacada. La información sobre la plantilla visitante se actualizará a medida que esté disponible antes del partido.

Estado de forma

El Arsenal afronta este encuentro con tres victorias en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones, aunque sus resultados también dejan motivos de preocupación. Su partido más reciente terminó con una derrota por 3-0 ante el Brighton en la Premier League, un resultado que puso de manifiesto la fragilidad defensiva que le ha afectado a domicilio esta temporada. Antes de ese tropiezo, logró una trabajada victoria por 1-0 en el campo del Napoli en la Champions League y venció por 2-1 al Chelsea en la Premier League, demostrando que puede rendir al máximo nivel cuando ofrece su mejor versión.

Los últimos cinco partidos del Lille reflejan cierta irregularidad. En su encuentro más reciente ganó por 2-1 al Zulte Waregem en un amistoso, pero sus resultados oficiales han sido dispares: dos victorias consecutivas en la Ligue 1 ante el Troyes y el Toulouse quedaron empañadas por una derrota frente al Niza y otra por 3-2 ante el Real Betis en la Champions League. Esa derrota europea, en particular, habrá dejado a Ancelotti muchos aspectos que abordar antes de llegar a Londres.

Enfrentamientos directos

No hay datos disponibles sobre enfrentamientos recientes entre el Arsenal y el Lille. Por tanto, hay pocos antecedentes directos de los que sacar conclusiones, y ambos equipos afrontarán el partido basándose principalmente en su estado de forma actual y su posición en la competición.