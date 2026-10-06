Argentina vs Benín: detalles del partido

Amistosos - Jornada 1 6 oct 2026 - 19:00

Argentina y Benín comenzarán el 7 de octubre de 2026 a las 01:00 SAST (6 de octubre de 2026 a las 16:00 ART / 20:00 BST / 15:00 EST).

Los finalistas del Mundial 2026 reciben a los Cheetahs

Argentina regresa al Estadio Mâs Monumental para recibir a Benín, selección de África occidental, en un amistoso internacional de otoño. Después de alcanzar la final del Mundial 2026 en Norteamérica y de seguir afinando sus ajustes tácticos tras una sólida ventana internacional, el equipo de Lionel Scaloni aspira a brindar otra actuación dominante a su afición. Para el Benín de Gernot Rohr, viajar a Sudamérica para medirse a una de las grandes potencias del fútbol internacional supone una prueba inestimable de disciplina y solidez defensiva.

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La exhibición de octubre de la Albiceleste: siete goles culminan un arranque perfecto

Argentina llega a la mañana del miércoles rebosante de confianza tras encadenar dos actuaciones dominantes. Después de un triunfo por 4-0 ante Bolivia el 1 de octubre, el conjunto de Scaloni firmó una impresionante victoria por 7-0 sobre Burkina Faso el 4 de octubre. Lautaro Martínez abrió el marcador antes de que los jóvenes talentos Gianluca Prestianni, Nico Paz, Julián Álvarez, Franco Mastantuono y Giuliano Simeone también vieran puerta. Mostrando una incesante rotación ofensiva y presión, los locales llegan al duelo del miércoles con un impulso arrollador.

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La sólida forma de los Cheetahs: triunfo en la clasificación para la Copa Africana de Naciones

Benín viaja a Argentina animado por una importante victoria en casa por 2-1 sobre Mauritania en su partido de clasificación del Grupo F para la Copa Africana de Naciones 2027, disputado el 29 de septiembre. El equipo de Gernot Rohr mostró una estructura sólida y una gran eficacia de cara a puerta para sumar los tres puntos. Enfrentarse a una oposición de talla mundial lejos de casa exigirá la máxima concentración de líderes clave como Marcel Dandjinou, Steve Mounié y Jodel Dossou, mientras Benín busca cerrar los espacios interiores y hacer daño a balón parado.

Duelo monumental en el Estadio Mâs Monumental

El motor creativo de Argentina, impulsado por Alexis Mac Allister, Enzo Fernández y el joven mediapunta Franco Mastantuono, buscará controlar la posesión y aislar a los laterales de Benín. Mientras tanto, Benín desplegará un bloque disciplinado entre bajo y medio para absorber la presión, confiando en rápidas rupturas por banda a través de Andreas Hountondji para sorprender a la adelantada línea defensiva de Argentina. Con la afición local deseosa de celebrar a sus estrellas, el choque del miércoles promete ser un atractivo espectáculo en Buenos Aires.

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El final de una era: Messi se aparta de la Albiceleste

Tras su decisión de retirarse de la selección a finales de agosto, poco después de llevar a la Albiceleste a otra final del Mundial, Lionel Messi salta al campo para poner fin a un legendario recorrido de 21 años. Frente al conjunto de África occidental y ante 85.000 aficionados locales, Messi alcanzará su histórica internacionalidad número 208, poniendo el broche a una carrera de récord que incluye 125 goles, 68 asistencias y un palmarés inigualable encabezado por el Mundial de la FIFA 2022 y los títulos consecutivos de la Copa América en 2021 y 2024. Rodeado por sus compañeros campeones del mundo en Buenos Aires, el capitán talismán se despide con emoción de la camiseta albiceleste, dejando tras de sí un legado como el mejor jugador en la historia del fútbol de su país.

Posibles onces iniciales

Argentina: Martinez; Giay, Otamendi, Romero, Medina; De Paul, Mac Allister, Lo Celso, Paz; Messi, Alvarez

Benín: Djandjinou; Azongnitode, Roche, Tijani, Ourou; Hassane, D'Almeida; Aloko, Olaitan, Ourorou; Tosin

Noticias de los equipos y plantillas

No hay noticias confirmadas del equipo de Argentina de cara al amistoso contra Benín. Las actualizaciones sobre el probable once, lesiones y sanciones se añadirán más cerca del inicio del partido.

Los detalles de la plantilla de Benín, incluidas posibles preocupaciones por lesiones o sanciones, no han sido confirmados por el momento. Se ofrecerá más información a medida que esté disponible.

Forma

Argentina llega en un estado de forma sobresaliente, con cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco partidos. Su encuentro más reciente terminó con una goleada por 7-0 sobre Burkina Faso, y también venció por 4-0 a Bolivia en su amistoso anterior. Solo en esos dos amistosos marcó 11 goles sin recibir respuesta. Su única derrota en esta racha llegó ante España en el Mundial, por 1-0, aunque también ganó a Inglaterra por 2-1 y a Suiza por 3-1 durante ese tramo del torneo.

Benín presenta un balance reciente más irregular, con dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco partidos. Venció a Mauritania por 2-1 en su encuentro más reciente y empató 1-1 con Burkina Faso en la clasificación para la Copa Africana de Naciones. Su resultado más abultado en esta racha fue una derrota por 5-1 ante Togo en un amistoso a principios de año.

Historial de enfrentamientos

No hay datos de enfrentamientos directos recientes entre Argentina y Benín. Por tanto, este partido cuenta con un contexto histórico limitado de cara al saque inicial.