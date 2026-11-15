Alemania vs Países Bajos: datos del partido

UEFA Nations League A - Jornada 6 16 nov 2026 - 14:45 Olympiastadion

El segundo duelo entre Klopp y Xavi decide el liderato del grupo A2

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Alemania recibe a Países Bajos en el Olympiastadion de Berlín el lunes 16 de noviembre, en un partido que será decisivo para determinar quién avanza del grupo A2 de la Liga de Naciones de la UEFA a los cuartos de final de marzo de 2027.

El equipo de Jurgen Klopp llega al encuentro tercero de grupo y necesita un resultado favorable para mantener vivas sus opciones de clasificación. Klopp no ha ocultado sus ambiciones: ha afirmado que su objetivo es construir una selección alemana a la que ningún rival quiera enfrentarse y ha descrito el partido de Berlín como una «final» por lo que supone para la competición.

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Países Bajos llega a la capital alemana como líder del grupo, empatado a puntos con Grecia antes de la última jornada. La selección de Xavi Hernandez ha mostrado calidad ofensiva durante toda la fase de grupos, pero ha encajado cinco goles en cuatro partidos, un registro defensivo que el portero Bart Verbruggen ha reconocido públicamente que debe mejorar.

El regreso de Frenkie de Jong tras su lesión ofrece a Xavi una opción importante en el centro del campo. De Jong ha hablado abiertamente de la posibilidad de formar pareja con Joey Veerman en el centro del campo y ha insistido en que los jugadores de calidad siempre pueden compenetrarse. Justin Kluivert también vuelve a la convocatoria después de que Xavi recabara información exhaustiva sobre él, incluidas conversaciones con antiguos entrenadores del delantero del Bournemouth, antes de aprobar su regreso.

Por parte de Alemania, Niclas Fullkrug llega a la convocatoria tras marcar nueve goles en la Bundesliga con el Werder Bremen y se espera que actúe como referencia física en ataque. Marc-Andre ter Stegen, consolidado por fin como portero titular de Alemania a las órdenes de Klopp, aporta experiencia y autoridad bajo palos.

Un empate podría bastarle a Países Bajos dependiendo de otros resultados, pero Alemania necesita ganar. Ambos equipos tienen motivos para afrontar el partido con urgencia y lo que está en juego en Berlín está claro.

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