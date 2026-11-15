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UEFA Nations League A
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Previa del Alemania-Países Bajos de la Liga de Naciones de la UEFA: Alemania afronta un duelo que está obligada a ganar ante una selección neerlandesa en racha

Alemania vs Holanda
UEFA Nations League A
Alemania
Holanda

Tras una extraordinaria goleada por 7-0 ante Grecia en Ámsterdam, la invicta selección neerlandesa de Xavi viaja a Berlín con la necesidad de sumar solo un punto para asegurarse el primer puesto, mientras que la Alemania de Jürgen Klopp debe lograr una victoria decisiva en casa para hacerse con el pase a cuartos de final.

Alemania vs Países Bajos: datos del partido

crest
UEFA Nations League A - Jornada 6
Olympiastadion

El segundo duelo entre Klopp y Xavi decide el liderato del grupo A2

Germany Training SessionGetty Images

Alemania recibe a Países Bajos en el Olympiastadion de Berlín el lunes 16 de noviembre, en un partido que será decisivo para determinar quién avanza del grupo A2 de la Liga de Naciones de la UEFA a los cuartos de final de marzo de 2027.

El equipo de Jurgen Klopp llega al encuentro tercero de grupo y necesita un resultado favorable para mantener vivas sus opciones de clasificación. Klopp no ha ocultado sus ambiciones: ha afirmado que su objetivo es construir una selección alemana a la que ningún rival quiera enfrentarse y ha descrito el partido de Berlín como una «final» por lo que supone para la competición.

Netherlands v Greece - UEFA Nations League 2026/27 Group A2 MD5Getty Images

Países Bajos llega a la capital alemana como líder del grupo, empatado a puntos con Grecia antes de la última jornada. La selección de Xavi Hernandez ha mostrado calidad ofensiva durante toda la fase de grupos, pero ha encajado cinco goles en cuatro partidos, un registro defensivo que el portero Bart Verbruggen ha reconocido públicamente que debe mejorar.

El regreso de Frenkie de Jong tras su lesión ofrece a Xavi una opción importante en el centro del campo. De Jong ha hablado abiertamente de la posibilidad de formar pareja con Joey Veerman en el centro del campo y ha insistido en que los jugadores de calidad siempre pueden compenetrarse. Justin Kluivert también vuelve a la convocatoria después de que Xavi recabara información exhaustiva sobre él, incluidas conversaciones con antiguos entrenadores del delantero del Bournemouth, antes de aprobar su regreso.

Por parte de Alemania, Niclas Fullkrug llega a la convocatoria tras marcar nueve goles en la Bundesliga con el Werder Bremen y se espera que actúe como referencia física en ataque. Marc-Andre ter Stegen, consolidado por fin como portero titular de Alemania a las órdenes de Klopp, aporta experiencia y autoridad bajo palos.

Un empate podría bastarle a Países Bajos dependiendo de otros resultados, pero Alemania necesita ganar. Ambos equipos tienen motivos para afrontar el partido con urgencia y lo que está en juego en Berlín está claro.

Noticias de los equipos y convocatorias

Alemania contra Holanda alineaciones probables

Manager

  • J. Klopp

Estado de forma

ALE

ALE - Formulario

HOL
D1-1
GRE
L0-1
SER
W2-0
GRE
D0-0
SER
W1-3
Gol marcado (encajado)
6/3
Partidos con más de 2,5 goles
1/5
Ambos equipos marcaron
2/5
HOL

HOL - Formulario

ALE
D1-1
SER
W1-2
GRE
D2-2
SER
W2-1
GRE
W7-0
Gol marcado (encajado)
14/5
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
4/5

Historial de enfrentamientos

Cara a cara

AlemaniaEmpateHolanda
2
3
0
UEFA Nations League A
Holanda badge
Holanda
HOL
1
Alemania badge
Alemania
ALE
1
F
UEFA Nations League A
Alemania badge
Alemania
ALE
1
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Holanda
HOL
0
F
UEFA Nations League A
Holanda badge
Holanda
HOL
2
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Alemania
ALE
2
F
Amistosos
Alemania badge
Alemania
ALE
2
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Holanda
HOL
1
F
Amistosos
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Holanda
HOL
1
Alemania badge
Alemania
ALE
1
F
7Goles marcados5
Partidos con más de 2.5 goles2/5
Ambos equipos marcaron4/5

Clasificación

Grp. 2

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
HolandaHolandaHOL
5320145+911
W
W
D
W
D
2
GreciaGreciaGRE
5221510-58
L
D
D
W
W
3
AlemaniaAlemaniaALE
522163+38
W
D
W
L
D
4
SerbiaSerbiaSER
5005411-70
L
L
L
L
L
Playoff del campeonato
Playoffs de descenso
Descenso

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