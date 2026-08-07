La pretemporada llega a su fin, ya se han disputado los primeros partidos oficiales y el mercado de fichajes está en plena ebullición. La nueva temporada de la Eredivisie está ya realmente a la vuelta de la esquina. En una serie de previas de la temporada, esta semana analizamos a los dieciocho clubes de la Eredivisie. En este artículo, el protagonismo es para el PSV. Analizamos su verano de fichajes, profundizamos en el estilo de juego de Peter Bosz, señalamos a un jugador que puede sorprender y hacemos algunas otras predicciones (atrevidas) para la nueva temporada.

Tras tres títulos de liga consecutivos, el PSV vuelve a arrancar como el gran favorito al campeonato. El conjunto de Eindhoven fue arrollador la temporada pasada en la Eredivisie e hizo historia con el título de liga más temprano y la mayor ventaja jamás lograda sobre el segundo clasificado. Aun así, Peter Bosz no tiene en absoluto motivos para relajarse. El entrenador no solo quiere volver a hacer campeón a su equipo, sino también dar el siguiente paso en defensa. Precisamente ahí puede estar el mayor reto de esta temporada.

Balance de la temporada pasada

El PSV volvió a vivir una temporada histórica. El equipo de Bosz se proclamó campeón de liga por tercer año consecutivo y lo hizo de forma contundente. El PSV dejó el título sentenciado muy pronto. Con ello, volvió a confirmar que es el equipo más dominante de los Países Bajos.

También su estilo de juego despertó mucha admiración. Bajo el mando de Bosz, el PSV ha practicado en las últimas tres temporadas un fútbol elaborado y ofensivo, con muchos intercambios de posición y una presión alta. A menudo, los rivales quedaban encerrados ya en su propio campo.

Sin embargo, la temporada también tuvo una cara claramente negativa. Pese a su juego dominante, el PSV encajó nada menos que 45 goles en la Eredivisie, una cifra excepcionalmente alta para un campeón. También en la Champions League el equipo mostró por momentos que podía competir con la élite europea. Basta pensar en las impresionantes victorias ante Liverpool y Nápoles. Al final, se quedó a las puertas de una plaza en la ronda intermedia por una derrota tardía contra el Bayern de Múnich. Por eso, la misión de Bosz está clara: mantener el fútbol ofensivo, pero reducir al mismo tiempo la fragilidad defensiva.

Fichajes y salidas

Aunque el PSV recibió este verano una suma millonaria por su gran estrella Ismail Saibari, no se produjo un gran éxodo. El internacional marroquí es, junto a Anass Salah-Eddine, el único titular indiscutible que se marchó. Saibari puso rumbo al Bayern de Múnich por una cifra récord de aproximadamente 55 millones de euros. Además, el club se despidió de Joël Drommel, Robin van Duiven, Myron Boadu y Tygo Land.

Como el equipo campeón se ha mantenido en gran parte intacto, el PSV no apostó este verano por una renovación completa de la plantilla, sino por refuerzos específicos. Mijnans debe compensar la marcha de Saibari y aporta mucho recorrido y capacidad goleadora. Kostic puede ser visto como el sustituto de Salah-Eddine. Además, el PSV cerró de forma definitiva a Matej Kovár, después de que el guardameta ya causara una gran impresión la temporada pasada como cedido.

El director deportivo Earnest Stewart también cerró la llegada de Kodai Sano. El japonés debe aportar más dinamismo e intensidad y puede desenvolverse en prácticamente todas las posiciones del centro del campo. Además, no se puede descartar que juegue junto a Joey Veerman en la medular.

Sin embargo, el verano de fichajes de Stewart parece no haber terminado todavía. El PSV espera reforzar aún más la plantilla en las próximas semanas con un defensa central y, al mismo tiempo, cuenta con el interés que despiertan Veerman, Sergiño Dest, Ricardo Pepi e Ivan Perisic. Por ello, es muy probable que la plantilla todavía cambie de aquí al final del mercado.

IMAGO

Resultados en la pretemporada

La pretemporada del PSV dejó resultados dispares. El conjunto de Eindhoven empató contra el Royal Antwerp (1-1) y ganó al Raków polaco (3-2) y al Union Saint-Gilloise (7-3). En cambio, cayó ante el Villarreal (1-3), en un partido en el que el equipo de Peter Bosz dio una imagen muy vulnerable en defensa.

También la Johan Cruyff Schaal dejó un gran revés. El PSV perdió por 4-0 ante el AZ, aunque el campeón de liga jugó prácticamente todo el partido con un hombre menos tras la temprana tarjeta roja a Joey Veerman. Por ello, el duelo apenas fue representativo de la diferencia de nivel entre ambos, aunque Bosz seguramente volvió a preocuparse por la fragilidad sin balón.

Que precisamente la organización defensiva siga necesitando atención no sorprenderá al entrenador. Durante la pretemporada, Bosz ya indicó en varias ocasiones que quiere reducir de forma drástica el número de goles encajados con respecto a la temporada pasada. Por ello, las próximas semanas no solo estarán dedicadas a integrar a los recién llegados como Kostic y Sano, sino también a seguir puliendo los automatismos defensivos.

El estilo de juego

La filosofía futbolística de Peter Bosz apenas cambiará esta temporada. El entrenador seguirá fiel a los principios con los que el PSV ha cosechado tantos éxitos en los últimos años: presión alta, dominio con balón, muchos intercambios de posición y defensa siempre hacia delante. El conjunto de Eindhoven intenta encerrar al rival lo antes posible y recuperar la pelota a los pocos segundos de perderla.

Ese estilo de juego exige mucho de cada futbolista. En todo el campo se defiende al hombre, los laterales se incorporan con frecuencia al centro del campo y también se espera que los atacantes presionen de manera constante. Precisamente por ello, el PSV puede someter a sus rivales durante mucho tiempo, pero también se generan muchos espacios en cuanto los adversarios consiguen superar esa primera presión.

Ahí está la principal misión de Bosz esta temporada. Aunque el PSV fue campeón con autoridad el año pasado, el equipo encajó nada menos que 45 goles en la Eredivisie. Según el entrenador, esa cifra debe bajar, sin que su equipo renuncie a su reconocible estilo ofensivo. La pretemporada dejó claro que aún queda trabajo por hacer en ese sentido, aunque Bosz subrayó al mismo tiempo que no tiene intención de cambiar por completo su manera de jugar.

Con la llegada de jugadores como Sano y Kostic, el PSV espera dar ahí un paso más. Además, Bosz no descarta variar con más frecuencia la ocupación del campo a lo largo de la temporada. Aunque el 4-3-3 sigue siendo el punto de partida, el técnico ya dejó entrever en la pretemporada que también cabe la posibilidad de un sistema con tres centrales. Los principios, en cualquier caso, seguirán siendo los mismos: jugar un fútbol dominante y dictar el partido.

IMAGO

El jugador clave

Tras una temporada en la que pasó mucho tiempo de baja por una grave lesión de rodilla, Ruben van Bommel parece listo para dejar su huella en el PSV. El extremo había empezado la temporada pasada de forma prometedora, hasta que se cebó con él la mala suerte. Ahora ya está completamente recuperado.

Van Bommel cuenta con cualidades que encajan perfectamente con el estilo de juego de Peter Bosz. Con su profundidad, velocidad y amenaza en el uno contra uno, puede abrir un partido de la nada. Precisamente ese tipo de atacante es el que necesita el PSV para convertir su superioridad en la posesión en goles y acciones decisivas.

Joey Veerman sigue siendo considerado uno de los jugadores más importantes del PSV, pero el centrocampista está claramente en el radar de clubes extranjeros. Por ello, no se puede descartar que finalmente se marche este verano. Van Bommel, en cambio, parece estar ante la antesala de su explosión definitiva. Si se mantiene en forma, sin duda puede resultar decisivo en la lucha por el título.

IMAGO

¿Quién irrumpirá?

Noah Fernandez parece el principal candidato a irrumpir definitivamente en el PSV la próxima temporada. El centrocampista de veinte años ya pudo asomarse con cautela al primer equipo la campaña pasada.

La gran confianza de Bosz en Fernandez también quedó reflejada en la manera en que lo utilizó. Debido a la escasez de efectivos en defensa, el centrocampista llegó incluso a empezar como lateral izquierdo en varios amistosos. Con ello, el técnico dejó claro que valora sus cualidades futbolísticas.

Aun así, una irrupción definitiva no será una tarea sencilla. La competencia en el centro del campo del PSV es enorme con jugadores como Joey Veerman, Kodai Sano, Mauro Júnior y Sven Mijnans. Además, Bosz es conocido por dar oportunidades a los jóvenes solo cuando está convencido de que están completamente preparados. Por eso, cada minuto que dispute Fernandez esta temporada puede ser importante para su desarrollo.

IMAGO

¿Cuándo será un éxito la temporada?

En el PSV, el objetivo es el mismo cada temporada: ser campeón. La desaparición de un billete directo a la Champions League para el segundo clasificado quizá haya hecho esa misión aún más importante. El conjunto de Eindhoven vuelve a arrancar como favorito y cualquier cosa que no sea el cuarto título de liga consecutivo será considerada una decepción.

Además de ganar la Eredivisie, el PSV también quiere, por supuesto, destacar en la Champions League. Durante la pretemporada, Bosz expresó también la ambición de desempeñar un papel importante en la máxima competición europea. El PSV ha mostrado por momentos en los últimos años que puede medirse con la élite europea, pero al final con demasiada frecuencia rindió de forma irregular. Basta pensar en la derrota por 2-0 en casa contra el Union Saint-Gilloise la pasada temporada o en el empate 1-1 frente al Olympiacos.

Además, Bosz también quiere que su equipo dé un paso más en defensa. Si el PSV logra revalidar el título de liga, encajar menos goles y alcanzar la fase eliminatoria de la Champions League, entonces quizá pueda hablarse de la mejor temporada de la era Bosz.

IMAGO

Predicciones (atrevidas)

Jugador del Año: Ruben van Bommel. Tras una temporada en la que una grave lesión de rodilla frenó su desarrollo, Van Bommel parece listo para liderar al PSV durante toda una campaña.

Mayor decepción: Yarek Gasoriowski. El español tiene, sin duda, mucho talento y la temporada pasada mostró con regularidad por qué el PSV lo llevó a Eindhoven. Aun así, también fue responsable de algunos errores costosos, entre ellos en la Champions League. Espero que la próxima temporada no logre ganar en regularidad, por lo que acabará perdiendo su puesto en el once.

Mejor fichaje: Kodai Sano. El japonés demostró la temporada pasada en el NEC que puede combinar un enorme despliegue físico con inteligencia futbolística. Precisamente por poder desempeñarse en varias posiciones, parece un jugador al que Bosz puede utilizar prácticamente en cada partido.

Máximo goleador: Ricardo Pepi. El estadounidense ya demostró la temporada pasada tener olfato de gol. La posibilidad de que aún deje el PSV parece reducirse día a día. Si se mantiene sano durante toda la temporada, marcará más de 25 goles.

Posición final en la Eredivisie: campeón. El PSV arranca con todo merecimiento como favorito para la nueva temporada. La plantilla se ha mantenido en gran parte intacta, mientras que llegaron refuerzos específicos como Sano, Mijnans y Kostic. Aunque la diferencia con Ajax y Feyenoord será mucho menor que la temporada pasada, el PSV será campeón por cuarto año consecutivo.

Resultado europeo: ronda intermedia de la Champions League. El PSV ya ha demostrado en las últimas temporadas que por momentos puede medirse con la élite europea. Todo dependerá de un sorteo favorable. Si lo tiene, el equipo de Bosz logrará clasificarse para la ronda intermedia al acabar entre los 24 mejores clubes.

Otras previas de la temporada

De cara a la primera jornada de la Eredivisie, esta semana repasamos a los dieciocho clubes. A continuación encontrarás las previas de clubes que ya se han publicado:

ADO Den Haag

Ajax

AZ

Cambuur

Excelsior

Feyenoord

Fortuna Sittard

Go Ahead Eagles

FC Groningen

sc Heerenveen

NEC

PEC Zwolle

Telstar

¿Tienes curiosidad por saber cuándo se publicará la previa de la temporada de tu club favorito? Pregúntalo en los comentarios. Y comparte también tus predicciones (atrevidas) sobre el PSV.



