La pretemporada llega a su fin, ya se han disputado los primeros partidos oficiales y el mercado de fichajes está en plena ebullición. La nueva temporada de la Eredivisie ya está realmente a la vuelta de la esquina. En una serie de previas de temporada, esta semana analizamos a los dieciocho clubes de la Eredivisie. En este artículo, el foco está puesto en el ADO Den Haag. Analizamos su verano de fichajes, profundizamos en el estilo de juego de Robin Peter, señalamos a un jugador que puede sorprender y hacemos algunas otras predicciones (atrevidas) para la nueva temporada.

El ADO regresa a la máxima categoría de los Países Bajos tras una ausencia de cinco temporadas. El conjunto de La Haya se proclamó campeón con brillantez la pasada temporada en la Keuken Kampioen Divisie. Ahora se abre una nueva etapa.

Lo que parece una gran ventaja en todo ello es que Peter sigue al frente del equipo en La Haya. El técnico alemán de 39 años es un entrenador talentoso y ambicioso, con un estilo ofensivo orientado al ataque y a la presión.

Será interesante seguir si el equipo de Peter también puede mostrar eso en la Eredivisie. Si lo consigue, el ADO no solo logrará la permanencia, sino que también entretendrá a los aficionados neerlandeses al fútbol.

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Altas y bajas

Mark Wotte, el experimentado director técnico del ADO, ya ha dado la bienvenida este verano a cinco nuevos jugadores: el portero Niclas Thiede (VfL Bochum), el defensa central Lasse Wilhelm (1. FC Saarbrücken), el centrocampista Jan Zamburek (Heracles Almelo), el goleador Donát Bárány (Debreceni VSC) y el talentoso delantero Yannick Eduardo (TSG Hoffenheim).

En el otro lado está la salida del jugador estrella Jari Vlak, vendido al CD Castellón por 600.000 euros. Peter también vio marcharse a un importante titular como Steven van der Sloot rumbo al Fortuna Düsseldorf. El héroe de culto Diogo Tomas firmó por el AIK de Suecia. Milan Hokke sigue siendo, por ahora, jugador del ADO, pese a una oferta millonaria del Union Sint-Gillis. El zurdo formado en el Feyenoord sería un refuerzo para muchos clubes de la Eredivisie.

El ADO tiene una plantilla talentosa, pero en el último mes del mercado puede utilizar sin duda dos o tres refuerzos más con nivel de Eredivisie. Arno Verschuren, del FC Twente, estaba en el radar según Tubantia, pero el experimentado centrocampista no ve con buenos ojos un traslado a la ciudad de la corte.

Resultados en la pretemporada

El ADO tuvo una pretemporada mucho más tranquila que la del año pasado, cuando Peter fue nombrado entrenador recién a mediados de julio. Además, el recién ascendido permaneció invicto durante la campaña de amistosos.

Laakkwartier (1-5) y el Westlands Elftal (0-6) fueron derrotados sin la menor dificultad, tras lo cual también KV Mechelen (2-3) y Lommel SK (0-4) fueron doblegados.

Sin embargo, el empate sin goles ante el griego Asteras Tripolis (0-0) dejó un cierre discreto de la preparación. El sábado por la noche, el ADO viajará a Alkmaar para una difícil primera prueba ante el AZ.

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El estilo de juego

El estilo de juego del ADO bajo Peter tiene varios rasgos claros. Pieter Zwart, el genio táctico detrás de Voetbal International, no habló en vano la pasada temporada del ascenso de la presión.

El ADO dominó la Keuken Kampioen Divisie con una presión muy agresiva, posesión dominante y un atractivo juego de posición. Se nota claramente que Peter aprendió el oficio de entrenador en el RB Leipzig.

En los próximos meses deberá quedar claro qué aspectos puede trasladar el ADO a la Eredivisie, donde sin duda la oposición será bastante más dura. Una primera indicación llegará ya este mes, cuando el ADO visite al AZ y al Feyenoord.

El jugador clave

El centrocampista Juho Kilo se ha convertido en las dos últimas temporadas en una de las piezas fundamentales del ADO. En el año del título, el finlandés de 24 años además añadió productividad a su juego.

El ADO premió este verano a Kilo con un nuevo contrato hasta mediados de 2029, con opción a una temporada extra. Su debut con la selección finlandesa probablemente no tardará mucho más en llegar.

Kilo es un centrocampista inteligente y completo, al que no le importa hacer el trabajo sucio. Eso es, naturalmente, algo que el público de La Haya valora muchísimo.

¿Quién dará el salto?

Illaijh de Ruijter, que acaba de cumplir 19 años, ya ha disputado 44 partidos con el ADO, pero tuvo que perderse gran parte de la pasada temporada por una lesión de rodilla. Por eso, el próximo año será especialmente importante para el polivalente extremo nacido en Maassluis.

En declaraciones a Omroep West, De Ruijter ya indicó que al menos uno de sus sueños más anhelados se hará realidad. “Ahora también saldré en FIFA, y eso sí que me hace ilusión. Es algo en lo que he pensado durante mis vacaciones. Aún no he pedido el juego, pero lo haré pronto”.

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¿Cuándo será una temporada exitosa?

A principios de abril, Wotte ya se mostró ambicioso cuando participó en el pódcast Tekengeld de ESPN. “Queremos asegurarnos la permanencia lo antes posible y luego ver hasta dónde podemos llegar”.

Después fue un paso más allá. “Puedes ponértelo muy fácil y decir de forma políticamente correcta que la temporada será exitosa si nos mantenemos, pero nosotros también tenemos un poco de ese farol de La Haya. Dentro de cinco años queremos ser un equipo asentado de media tabla que compita regularmente por los puestos europeos”.

“Al final no competimos por un decimocuarto o decimoquinto puesto. Somos más ambiciosos, pero al mismo tiempo también queremos seguir siendo un club sano. Por supuesto, no queremos seguir el escenario del Vitesse”, señaló Wotte.

Para la mayoría de los aficionados del ADO, la temporada ya será sin duda exitosa si logran la permanencia directa. Si eso se consigue con el estilo reconocible de Peter, convencerá aún más a los seguidores de la Eredivisie.

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Predicciones (atrevidas)

Jugador del Año: Juho Kilo. Tras la salida de Vlak, tendrá que tirar del carro en La Haya, sobre todo si el ADO ya no logra incorporar algunos refuerzos más con experiencia en la Eredivisie.

Mayor decepción: Lasse Wilhelm. El alemán llegó gratis procedente de la 3. Liga, un nivel claramente inferior al de la Eredivisie. Además, cuenta con varios buenos competidores como Hokke, Matteo Waem y Pascal Mulder, que ya han demostrado su valor en el ADO.

Mejor fichaje: Yannick Eduardo. Debutó la pasada temporada con el Hoffenheim en la Bundesliga, después de haber firmado nada menos que doce goles y cinco asistencias con el FC Dordrecht en la primera mitad del curso. Le dejó a los Schapekoppen una cifra récord de 2,6 millones de euros y ahora podrá demostrar su nivel durante una temporada en el ADO.

Máximo goleador: Donát Bárány. El internacional húngaro en dos ocasiones marcó nada menos que sesenta goles en 152 partidos oficiales con el Debreceni VSC, por lo que es un goleador contrastado.

Posición final en la Eredivisie: Decimoquinto puesto. El ADO va a asegurarse una segunda temporada en la Eredivisie, tras lo cual el club podrá volver a mirar un poco más arriba. Especialmente si sus talentos también pueden seguir desarrollándose al máximo nivel de los Países Bajos, el club tiene bonitas perspectivas.

De cara a la primera jornada de la Eredivisie, esta semana repasamos a los dieciocho clubes. ¿Tienes curiosidad por saber cuándo se publicará la previa de temporada de tu club favorito? Pregúntalo en los comentarios. Y comparte también tus predicciones (atrevidas) sobre el ADO.