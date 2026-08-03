La preparación entra en su recta final, ya se han disputado los primeros partidos oficiales y el mercado de fichajes está a pleno rendimiento. La nueva temporada de la Eredivisie ya está de verdad a la vuelta de la esquina. En una serie de previas de la temporada, analizamos esta semana a los dieciocho clubes de la Eredivisie. En este artículo ponemos el foco en el ADO Den Haag. Analizamos su verano de fichajes, profundizamos en el estilo de juego de Robin Peter, señalamos a un jugador que puede sorprender y hacemos algunas otras predicciones (atrevidas) para la nueva temporada.

El ADO regresa a la máxima categoría de los Países Bajos tras una ausencia de cinco temporadas. El conjunto de La Haya se proclamó brillantemente campeón la temporada pasada en la Keuken Kampioen Divisie. Ahora se abre una nueva fase.

Lo que parece una gran ventaja en ese sentido es que Peter sigue al frente del grupo en La Haya. El técnico alemán de 39 años es un entrenador talentoso y ambicioso, con un estilo ofensivo centrado en atacar y presionar.

Será interesante seguir si el equipo de Peter también puede mostrar eso en la Eredivisie. Si lo logra, el ADO no solo se mantendrá, sino que también entretendrá a los aficionados neerlandeses al fútbol.

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Altas y bajas

Mark Wotte, el experimentado director técnico del ADO, ya dio la bienvenida este verano a cinco nuevos jugadores: el portero Niclas Thiede (VfL Bochum), el central Lasse Wilhelm (1. FC Saarbrücken), el centrocampista Jan Zamburek (Heracles Almelo), el goleador Donát Bárány (Debreceni VSC) y el talentoso delantero Yannick Eduardo (TSG Hoffenheim).

En el otro lado está la salida de la estrella Jari Vlak, que fue vendido al CD Castellón por 600.000 euros. Peter también vio marcharse a otro importante titular, Steven van der Sloot, rumbo al Fortuna Düsseldorf. El jugador de culto Diogo Tomas firmó por el AIK de Suecia. Milan Hokke sigue siendo, por ahora, jugador del ADO, a pesar de una oferta millonaria del Union Sint-Gillis. El zurdo formado en el Feyenoord sería un refuerzo para muchos clubes de la Eredivisie.

El ADO tiene una plantilla talentosa, pero en el último mes del mercado puede utilizar sin duda dos o tres refuerzos más con nivel de Eredivisie. Arno Verschuren, del FC Twente, estaba en el radar según Tubantia, pero el experimentado centrocampista no ve con buenos ojos un traspaso a la ciudad de la corte.

Resultados en la preparación

El ADO vivió una preparación mucho más tranquila que la del año pasado, cuando Peter fue nombrado entrenador a mediados de julio. Además, el recién ascendido se mantuvo invicto durante la campaña de amistosos.

Laakkwartier (1-5) y el Westlands Elftal (0-6) fueron superados sin ninguna dificultad, tras lo cual también cayeron KV Mechelen (2-3) y Lommel SK (0-4).

Sin embargo, el empate sin goles ante el griego Asteras Tripolis (0-0) dejó un cierre discreto de la preparación. El sábado por la noche, el ADO viajará a Alkmaar para una difícil primera prueba ante el AZ.

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El estilo de juego

El estilo de juego del ADO con Peter al mando tiene varias características claras. Pieter Zwart, el cerebro táctico de Voetbal International, no en vano habló la temporada pasada del ascenso de la presión.

El ADO dominó la Keuken Kampioen Divisie con una presión muy agresiva, posesión dominante y un atractivo juego de posición. Se aprecia bien que Peter aprendió el oficio de entrenador en el RB Leipzig.

En los próximos meses habrá que ver qué aspectos puede trasladar el ADO a la Eredivisie, donde la oposición será, sin duda, bastante más dura. Una primera indicación llegará ya este mes, cuando el ADO visite al AZ y al Feyenoord.

El jugador clave

El centrocampista Juho Kilo se ha convertido en una de las piezas importantes del ADO en las dos últimas temporadas. En el año del título, el finlandés de 24 años además añadió productividad a su juego.

Este verano, el ADO premió a Kilo con un nuevo contrato hasta mediados de 2029, con opción a una temporada extra. Probablemente su debut con la selección finlandesa no tardará mucho más en llegar.

Kilo es un centrocampista inteligente y completo, al que no le importa hacer el trabajo sucio. Eso es, por supuesto, algo que al público de La Haya le encanta ver.

¿Quién dará el salto?

Illaijh de Ruijter, que acaba de cumplir 19 años, ya ha disputado 44 partidos con el ADO, pero se perdió gran parte de la temporada pasada por una lesión de rodilla. Por eso, el próximo año será especialmente importante para el polivalente extremo nacido en Maassluis.

En declaraciones a Omroep West, De Ruijter ya indicó que al menos uno de sus sueños de toda la vida se hará realidad. “Ahora también salgo en FIFA, y eso me hace ilusión. Es algo en lo que he pensado durante mis vacaciones. Todavía no he pedido el juego, pero lo haré pronto”.

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¿Cuándo se considerará exitosa la temporada?

A comienzos de abril, Wotte ya se mostró ambicioso cuando participó en el pódcast Tekengeld de ESPN. “Queremos asegurar la permanencia lo antes posible y después ver hasta dónde podemos llegar”.

Después fue un paso más allá. “Puedes ponértelo muy fácil, de forma políticamente correcta, diciendo que la temporada será un éxito si nos mantenemos, pero nosotros también tenemos un poco de la fanfarronería de La Haya. Dentro de cinco años queremos ser un equipo estable de mitad de tabla que luche regularmente por las plazas europeas”.

“Al final, no competimos por acabar decimocuartos o decimoquintos. Somos más ambiciosos, pero también queremos seguir siendo simplemente un club sano. Evidentemente, no queremos seguir el escenario del Vitesse”, afirmó Wotte.

Para la mayoría de los aficionados del ADO, la temporada ya será un éxito si se consigue la permanencia directa. Si además se logra con el reconocible estilo de juego de Peter, convencerá aún más en positivo a los seguidores de la Eredivisie.

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Predicciones (atrevidas)

Jugador del Año: Juho Kilo. Tras la salida de Vlak, tendrá que tirar del carro en La Haya, sobre todo si el ADO ya no logra incorporar algunos refuerzos con experiencia en la Eredivisie.

Mayor decepción: Lasse Wilhelm. El alemán llegó libre desde la 3. Liga, un nivel claramente inferior al de la Eredivisie. Además, tiene por delante a buenos competidores como Hokke, Matteo Waem y Pascal Mulder, que ya han demostrado su valor en el ADO.

Mejor fichaje: Yannick Eduardo. Debutó la temporada pasada con el Hoffenheim en la Bundesliga, después de firmar nada menos que doce goles y cinco asistencias con el FC Dordrecht durante la primera mitad del curso. Le dejó a los Schapekoppen una cifra récord de 2,6 millones de euros y ahora podrá demostrarlo durante una temporada en el ADO.

Máximo goleador: Donát Bárány. El internacional húngaro en dos ocasiones marcó nada menos que sesenta goles en 152 partidos oficiales con el Debreceni VSC, por lo que es un goleador contrastado.

Posición final en la Eredivisie: decimoquinto puesto. El ADO se asegurará una segunda temporada en la Eredivisie, tras lo cual el club podrá volver a mirar un poco más arriba. Especialmente si los talentos también siguen desarrollándose en la máxima categoría de los Países Bajos, el club tiene buenas perspectivas.

Otras previas de la temporada

De cara a la primera jornada de la Eredivisie, esta semana ponemos el foco en los dieciocho clubes. A continuación encontrarás las previas de los clubes que ya se han publicado:

Ajax

AZ

Cambuur

Excelsior

Fortuna Sittard

¿Tienes curiosidad por saber cuándo se publicará la previa de la temporada de tu club favorito? Pregúntalo en los comentarios. Y comparte también tus predicciones (atrevidas) sobre el ADO.