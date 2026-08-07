La pretemporada llega a su fin, ya se han disputado los primeros partidos oficiales y el mercado de fichajes está en plena ebullición. La nueva temporada de la Eredivisie está ahora sí a la vuelta de la esquina. En una serie de previas de temporada, analizamos esta semana a los dieciocho clubes de la Eredivisie. En este artículo, el foco está puesto en el FC Twente. Analizamos su verano de fichajes, profundizamos en el estilo de juego de John van den Brom, señalamos a un jugador que puede convertirse en una de las sensaciones de la Eredivisie y hacemos varias predicciones (atrevidas) para la nueva temporada.

El FC Twente ha comenzado este verano un nuevo capítulo. Con Erik ten Hag como nuevo director técnico, el club apuesta por un rumbo renovado, sin desprenderse de la base exitosa de la temporada pasada. La plantilla se ha mantenido en gran parte intacta, pero se ha reforzado en posiciones clave con jugadores experimentados como Wout Weghorst, Ramiz Zerrouki y Joël Drommel. La gran pregunta ahora es cuánto tardarán en encajar todas las nuevas piezas del puzle.

Balance de la temporada pasada

El FC Twente puede echar la vista atrás a una sólida temporada en la Eredivisie. Tras un arranque liguero complicado, los Tukkers se recuperaron de forma notable y el equipo terminó finalmente en una meritoria cuarta plaza.

Sobre todo impresionó la manera de conseguirlo. Bajo las órdenes de John van den Brom, el FC Twente practicó un fútbol cuidado y ofensivo, al tiempo que el equipo se convirtió en el conjunto más sólido en defensa de la Eredivisie. Ningún club encajó menos goles. Al mismo tiempo, también quedó claro en qué aspectos había todavía margen de mejora. A pesar de la gran posesión y del elevado número de ocasiones generadas, el FC Twente no siempre supo transformar su dominio en goles y victorias.

Altas y bajas

El primer verano de fichajes de Erik ten Hag como director técnico muestra de inmediato la dirección que quiere tomar el FC Twente. Aunque los Tukkers se despidieron de varios rostros conocidos, el núcleo de la plantilla se mantuvo en gran parte intacto. El lateral izquierdo Mats Rots se marchó al TSG Hoffenheim por una cantidad récord de aproximadamente dieciséis millones de euros. Además, el icono del club Ricky van Wolfswinkel puso fin a su carrera y también se marcharon, entre otros, Bas Kuipers, Alec van Hoorenbeeck y Przemysław Tytoń.

En el otro lado de la balanza aparecen varias incorporaciones llamativas. El gran foco de atención es sin duda Weghorst. El internacional en 53 ocasiones era el gran candidato soñado por Ten Hag y debe encargarse de que el FC Twente convierta con más frecuencia su superioridad en el juego en goles y victorias. También el regreso definitivo de Zerrouki puede considerarse un importante salto de calidad. El argelino conoce el club como nadie y ya demostró la temporada pasada, durante su cesión, ser de gran valor.

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Aske Adelgaard debe cubrir la salida de Mats Rots, mientras que Joël Drommel regresa al club cinco años después, donde dio el salto. Oficialmente, Lars Unnerstall sigue comenzando la temporada como primer portero, pero se espera que Drommel plantee una seria competencia. Además, fue fichado Remko Pasveer. El experimentado guardameta parece haber sido incorporado sobre todo para seguir reforzando la cultura de alto rendimiento dentro de la plantilla con su mentalidad y experiencia.

En las próximas semanas aún podemos esperar varios movimientos tanto de entrada como de salida. El FC Twente cuenta con el interés por varios titulares y no descarta refuerzos adicionales hacia el final del mercado. Las piezas más importantes del puzle parecen haber caído ya en su sitio, por lo que Van den Brom puede centrarse sobre todo en seguir desarrollando a su equipo.

Resultados en la pretemporada

El FC Twente completó una buena pretemporada. Los Tukkers ganaron a Aberdeen (1-0), Sportfreunde Lotte (3-1), PAOK (3-2) y FC Emmen (3-0), empataron ante KAA Gent (2-2) y solo perdieron contra KRC Genk (2-1). La mayor decepción llegó, sin embargo, en la ronda previa de la Europa League. En el global de los dos partidos, Ferencváros fue demasiado fuerte con un 4-3, por lo que los Tukkers tuvieron que continuar su aventura europea en las rondas previas de la Conference League.

La reacción del Twente a la eliminación en la Europa League estuvo a la altura. En el primer partido de la eliminatoria ante el DAC 1904, el equipo de Van den Brom mostró de inmediato que tiene capacidad de reacción. El FC Twente logró una convincente victoria por 6-0 y dio así un gran paso hacia los play-offs de la Conference League.

Llamó la atención que Van den Brom no dudara en intervenir tras la eliminación frente al Ferencváros. El entrenador introdujo nada menos que cuatro cambios. Esas decisiones salieron a la perfección. Con Zerrouki como mediocentro de contención, Daouda Weidmann como interior de ida y vuelta y Daan Rots como mediapunta, el FC Twente ofreció una imagen más dinámica y peligrosa que en los anteriores partidos europeos. Por ello, es muy posible que Van den Brom haya encontrado con esa ocupación del campo su centro del campo ideal.

También en defensa los cambios dieron fruto de inmediato. Robin Pröpper aprovechó su oportunidad en el corazón de la zaga y parece haberse ganado por ahora un puesto en el once. Eso probablemente será a costa de Ruud Nijstad, que no dejó una buena impresión durante la vuelta ante el Ferencváros y que además sufrió una lesión leve.

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El estilo de juego

Es lógico que Van den Brom dé continuidad al estilo de juego con el que tuvo tanto éxito con el Twente la temporada pasada. Los Tukkers quieren volver a presionar pronto al rival e intentar generar ocasiones a partir de un juego de posición cuidado.

Eso sí, han cambiado algunos matices. Mientras Zerrouki se encarga de la salida de balón como mediocentro de contención y debe aportar equilibrio en el centro del campo, Daouda Weidmann tiene más libertad para atacar la profundidad. El franco-marfileño aporta una dosis extra de dinamismo con sus desmarques, mientras que Daan Rots aparece con más frecuencia entre líneas desde la posición de número 10. Ese reparto de roles funcionó de maravilla en el duelo con el DAC 1904.

La llegada de Weghorst también tiene una influencia importante en el juego ofensivo del Twente. El delantero no solo es una referencia dentro del área, sino que a menudo baja para poner a sus compañeros en ventaja. Eso genera espacio para los extremos, que deben crear peligro con su velocidad y profundidad. Especialmente Sondre Ørjasæter parece poder beneficiarse de ello.

Sin balón, el FC Twente sigue presionando arriba. Eso le dio muchos éxitos al equipo la temporada pasada y fue una base importante para el bajo número de goles encajados.

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El jugador clave

Sondre Ørjasæter podría convertirse perfectamente esta temporada en uno de los grandes animadores de la Eredivisie. El noruego ya causó una gran impresión la temporada pasada con su velocidad, sus regates y su creatividad, pero durante mucho tiempo no vio recompensado su buen juego con goles o asistencias. Eso no solo tuvo que ver con su propio rendimiento, sino también con el hecho de que sus compañeros gestionaron con poca precisión muchas de las ocasiones que él generó.

Precisamente por eso la llegada de Weghorst resulta tan interesante. Mientras que el Twente tuvo problemas con frecuencia la temporada pasada para transformar su dominio en goles, Ørjasæter juega ahora junto a un delantero que suele marcar cuando recibe buenos balones. Todo apunta a que el extremo izquierdo noruego está preparado para vivir su irrupción definitiva en la Eredivisie. ESPN-analista Kenneth Perez se deshizo en elogios el mes pasado hacia el extremo y afirmó que el Twente 'tiene oro en sus manos' con el noruego de 22 años.

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¿Quién va a dar el salto?

Lucas Vennegoor of Hesselink está considerado como uno de los mayores talentos de la cantera del FC Twente. El delantero de veinte años dejó una buena impresión durante la pretemporada y demostró tener las cualidades necesarias para, con el tiempo, convertirse en un jugador titular.

Sin embargo, una irrupción definitiva esta temporada no es algo garantizado. Con Wout Weghorst, Van den Brom cuenta con un delantero centro indiscutible, por lo que Vennegoor of Hesselink parece tener que conformarse de momento con apariciones como suplente.

Sin embargo, precisamente el apretado calendario puede brindarle oportunidades. El FC Twente quiere clasificarse para la fase de liga de la Conference League y luego espera también dejar huella en Europa. Además, naturalmente, todavía le esperan la Eredivisie y la Copa neerlandesa. Por ello, Vennegoor of Hesselink parece poder contar con suficientes minutos.

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¿Cuándo será una temporada exitosa?

El FC Twente volverá a pelear esta temporada por los puestos altos de la Eredivisie. Sin embargo, la competencia parece mayor que el año pasado. PSV, Ajax y Feyenoord vuelven a contar con mucha calidad, mientras que AZ y FC Utrecht tampoco esconden sus ambiciones. Por tanto, un puesto entre los cuatro primeros volverá a ser una gran actuación.

Además, el FC Twente quiere hacerse notar claramente en Europa. La eliminación ante el Ferencváros supuso un duro golpe, pero a través de la Conference League sigue habiendo en el horizonte una bonita aventura europea. Si el equipo de Van den Brom logra alcanzar la fase de liga y además desempeñar en ella un papel importante, eso puede dar un brillo extra a la temporada.

Predicciones (atrevidas)

Jugador del Año: Sondre Ørjasæter. El noruego ya mostró la temporada pasada que posee cualidades excepcionales, pero entonces todavía tuvo muy poco rendimiento para el buen juego que hizo. Con Weghorst como referencia y goleador, espero que Ørjasæter mejore notablemente sus estadísticas y se convierta en el gran animador del Twente.

Mayor decepción: Aske Adelgaard. El danés quizás tenga por delante la misión más complicada dentro de la plantilla del FC Twente: sustituir a Mats Rots. La temporada pasada creció hasta convertirse, gracias a su enorme vocación ofensiva, en uno de los grandes destacados de los Tukkers. Adelgaard mostró en el Go Ahead Eagles tener calidad suficiente, pero allí no pasó de un gol y dos asistencias en 27 partidos de Eredivisie.

Mejor fichaje: Wout Weghorst. Weghorst marcará sus goles para el Twente esta temporada y de ese modo demostrará su valor para el equipo de Van den Brom. Con jugadores como Ørjasæter, Daan Rots y Pjaca, hay suficientes futbolistas creativos que pueden asistirle.

Máximo goleador: Wout Weghorst. Las expectativas son altas, pero Weghorst tiene las cualidades para cumplirlas. Como se ha mencionado antes, parece que recibirá suficiente suministro.

Posición final en la Eredivisie: cuarta plaza. La plantilla vuelve a dar una imagen fuerte y se han hecho varios fichajes específicos. Sin embargo, la competencia en la parte alta de la Eredivisie es grande, por lo que un nuevo cuarto puesto parece un rendimiento realista y meritorio.

Resultado europeo: cuartos de final de la Conference League. La victoria por 6-0 ante el DAC 1904 es el inicio de una buena racha. El Twente va a clasificarse para la fase de liga de la Conference League y acabará llegando hasta los cuartos de final.

Otras previas de temporada

De cara a la primera jornada de la Eredivisie, esta semana repasamos a los dieciocho clubes. A continuación encontrarás las previas de los clubes que ya han sido publicadas:

ADO Den Haag

Ajax

AZ

Cambuur

Excelsior

Feyenoord

Fortuna Sittard

Go Ahead Eagles

FC Groningen

sc Heerenveen

NEC

PEC Zwolle

PSV

TelstarFC Twente

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