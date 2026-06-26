Previa Brasil-Japón Mundial FIFA 2026: todo lo que necesitas saber

Brasil vs. Japón: detalles del partido

El encuentro de dieciseisavos de final se jugará el 29 de junio de 2026 a las 20:00 GMT (15:00 EST).

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Brasil se mide a Japón en un histórico duelo de eliminatoria

El pentacampeón se mide en el NRG Stadium de Houston a un Japón disciplinado y peligroso por un cupo en octavos. La Seleção carga con la etiqueta de favorito, pero los Samurai Blue han mostrado la organización y técnica necesarias para complicar a cualquier grande en eliminatorias.

Así llegaron ambas selecciones

Los Samurai Blue terminaron invictos en el Grupo F con cinco puntos y avanzaron a la siguiente ronda. Empataron 2-2 con Países Bajos en Dallas, vencieron 4-0 a Túnez en Monterrey. Cerraron la fase de grupos con un 1-1 ante Suecia, gracias al gol de Daizen Maeda en el 56’, que les dio el punto necesario para avanzar.

Brasil lideró el Grupo C con siete puntos. Empató 1-1 con Marruecos en su debut en East Rutherford. En el segundo encuentro vencieron 3-0 a Haití en Filadelfia, y sellaron el liderato con un 3-0 sobre Escocia en Miami gracias a un doblete de Vinícius Júnior y un tanto de Matheus Cunha.

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La disciplina táctica frente a la brillantez individual marcará la diferencia.

Para Brasil será clave mantener una defensa dinámica ante las sobrecargas en el centro del campo. Japón comprime esa zona y lanza contraataques vertiginosos, así que si los laterales brasileños se desbordan, los centrales quedarán expuestos. La continuidad y la alta intensidad de la plantilla japonesa castigarán cualquier descuido de la Seleção.

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Su letal juego de transición define el esquema táctico.

Japón se basa en una defensa sólida que lanza rápidos contraataques. La inteligencia espacial de sus creadores les permite moverse entre líneas y aprovechar los espacios dejados por los laterales rivales. Ante equipos de posesión prolongada, Japón se repliega en un bloque central disciplinado que absorbe la presión inicial y luego lanza pases verticales para cambiar el partido en segundos.

Las defensas sufren una presión máxima.

Brasil buscará una defensa sólida para liberar a su delantera. La pareja de centrales será clave ante los movimientos inteligentes y la constante rotación de Japón en el último tercio.

En cambio, Japón se apoya en un bloque defensivo cohesionado que prefiere la contención posicional a las entradas individuales arriesgadas. Priorizará evitar los centros bajos y mantener líneas de cobertura sincronizadas para neutralizar a los extremos que recortan hacia adentro.

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Posible once inicial de Brasil contra Japón

Souza; Beraldo, Bruno, Henrique, Augusto; Casemiro, Bruno Guimarães; Luiz Henrique, Vinícius Jr., Lucas Paquetá; Gabriel Martinelli

Posible once inicial de Japón ante Brasil

Suzuki; Machida, Watanabe, Sugawara, Ito; Sano, Morita; Kubo, Nakamura, Minamino; Ueda

Convocatoria de 26 jugadores de Brasil

Arqueros: Alisson, Ederson, Weverton

Defensas: Alex Sandro, Danilo, Leo Pereira, Bremer, Ibáñez, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos

Centrocampistas: Bruno Guimarães, Casemiro, Danilo, Fabinho, Lucas Paquetá

Delanteros: Endrick, Gabriel Martinelli, Igor Thiago, Matheus Cunha, Raphinha, Vinicius Junior, Luiz Henrique, Neymar, Rayan

Convocatoria de 26 jugadores de Japón

Porteros: Tomoki Hayakawa, Keisuke Osako, Zion Suzuki

Defensas: Ko Itakura, Hiroki Ito, Yuto Nagatomo, Ayumu Seko, Yukinari Sugawara, Junnosuke Suzuki, Shogo Taniguchi, Takehiro Tomiyasu, Tsuyoshi Watanabe

Centrocampistas: Ritsu Doan, Wataru Endo, Junya Ito, Daichi Kamada, Takefusa Kubo, Keito Nakamura, Kaishu Sano, Ao Tanaka

Delanteros: Keisuke Goto, Daizen Maeda, Koki Ogawa, Kento Shiogai, Yuito Suzuki, Ayase Ueda

Noticias de plantillas

Carlo Ancelotti aún no confirma el once de Brasil, que no tiene lesiones ni sanciones. Con Neymar de vuelta, debe elegir el tridente ofensivo.

Hajime Moriyasu tampoco ha revelado su once, y Japón no reporta lesiones ni sanciones. Las alineaciones se confirmarán justo antes del partido.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Estado de forma

Brasil ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos, con un empate. Su más reciente fue un 3-0 ante Escocia el 24 de junio, resultado que le dio el primer lugar del Grupo C. Antes, venció 3-0 a Haití y empató 1-1 con Marruecos. Antes del torneo vencieron 2-1 a Egipto y 6-2 a Panamá, sumando 15 goles a favor y 5 en contra en los últimos cinco encuentros.

Japón, por su parte, suma tres victorias y dos empates en sus últimos cinco partidos. Su más reciente fue un 1-1 ante Suecia el 25 de junio. Antes venció 4-0 a Túnez el 21 de junio y empató 2-2 con Países Bajos el 14 de junio. Completan la racha dos triunfos 1-0: uno en amistoso contra Islandia y otro frente a Inglaterra en marzo. Ha marcado ocho goles y encajado cuatro, manteniendo su portería a cero en dos ocasiones.

Historial de enfrentamientos

El último amistoso, el 14 de octubre de 2025, acabó 3-2 para Japón en casa. Antes, Brasil ganó 1-0 en Osaka en junio de 2022. En los últimos cinco amistosos, todos en Japón, Brasil ganó tres, Japón uno y hubo un empate. Brasil marcó 14 goles y Japón seis.

Clasificación

Brasil quedó primero en el Grupo C, mientras que Japón fue segundo en el Grupo F.