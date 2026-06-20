Previa Alemania - Costa de Marfil en el Mundial de la FIFA 2026: todo lo que necesitas saber

Alemania y Costa de Marfil jugarán el 20 de junio de 2026 a las 16:00 EST (20:00 GMT).

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Alemania vs. Costa de Marfil: contexto del partido

El partido en Ontario es clave: ambas selecciones quieren confirmar su buen arranque y liderar el Grupo E. En la primera jornada Alemania goleó 7-1 a Curazao en Houston, mientras que Costa de Marfil venció 1-0 a Ecuador en Filadelfia con una sólida defensa. En Toronto el margen de error es mínimo. Ambos planteles saben que la recuperación física y el impulso anímico tras esos exigentes duelos marcarán su camino hacia la siguiente ronda.

El técnico alemán, Julian Nagelsmann, debe mantener el equilibrio entre su potente ataque y una defensa concentrada. Para ello contará con un centro del campo de gran nivel, liderado por el capitán Joshua Kimmich y la creatividad de Jamal Musiala y Florian Wirtz, capaz de controlar la posesión, presionar en la zona medular y lanzar rápidos contraataques. Del otro lado estará Costa de Marfil, ordenada y disciplinada bajo Emerse Faé. Tras anular a Ecuador, los Elefantes confían en su sólida defensa y en un letal contraataque.

En el BMO Field de Toronto se espera un duelo táctico intenso. Ambos equipos deben evitar errores en la zona de transición y destacar en la comunicación en el centro del campo y la precisión en el último tercio. Alemania buscará confirmar su candidatura al título y sellar el pase a dieciseisavos, mientras Costa de Marfil aprovechará la velocidad de Amad Diallo y Elye Wahi para castigar cualquier descuido. Con las opciones de grupo tomando forma, avanzar desde el Grupo E guiará cada decisión desde el primer pitido.

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¿Cómo les fue en la primera jornada?

Alemania 7-1 Curazao.

El equipo de Julian Nagelsmann dejó una huella inquietante de cara al resto del torneo al infligir una implacable goleada por 7-1 a Curazao, debutante en el torneo, en Houston. Felix Nmecha marcó la pauta desde el principio con un primer gol certero en el minuto cinco y, aunque Livano Comenencia sorprendió brevemente a los cuatro veces campeones del mundo con un gol del empate tras un rebote, la alegría de los más modestos duró poco. Nico Schlotterbeck devolvió la ventaja antes de que Kai Havertz marcara de penalti justo antes del descanso. En la segunda parte, Alemania sentenció con tantos de Jamal Musiala, Nathaniel Brown, el suplente Deniz Undav y otro de Havertz, que colocaron a Alemania en el primer puesto del Grupo E.

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Ecuador 0-1 Costa de Marfil

Los de Emerse Faé mostraron gran solidez defensiva en Filadelfia y cortaron la racha de 19 partidos sin perder de Ecuador con un dramático 1-0. En la primera parte, los africanos sufrieron: John Yeboah y Alan Minda acertaron el larguero para los sudamericanos. En la segunda parte, Elye Wahi también golpeó el poste para los marfileños. Cuando parecía que el empate sin goles era inevitable, el lateral Wilfried Singo se metió en el área en el 90 y asistió al extremo del Manchester United Amad Diallo, que, con sangre fría, marcó el 1-0 en el descuento.

¿Qué ajustes tácticos deben realizar ambos entrenadores?

Alemania (Julian Nagelsmann): orden táctico y solidez defensiva ante el contragolpe.

Su equipo dominó el balón ante Curazao, pero los contragolpes rivales expusieron espacios.

Ante la velocidad de Costa de Marfil, una presión vertical descontrolada puede ser letal. Lo más probable es que Nagelsmann refuerce la contención del doble pivote y de los laterales. En lugar de que Joshua Kimmich y Nathaniel Brown suban juntos, uno deberá quedarse atrás para formar una estructura defensiva sólida con los centrales Nico Schlotterbeck y Jonathan Tah. Presionar es válido, pero el medio campo alemán debe reducir las pérdidas de balón no forzadas para negar a los extremos marfileños cualquier espacio por las bandas.

Costa de Marfil (Emerse Faé): Posesión sólida en el medio y precisión en la transición.

Su ordenado bloque defensivo neutralizó a Ecuador en Filadelfia, pero ahora necesita mejorar la circulación de balón. Su sólido bloque bajo-medio limitó espacios, pero sufrió con la presión alta y necesitó de las individualidades de Wilfried Singo y Amad Diallo para marcar en el 90.

Ante un centro del campo alemán superior, liderado por Jamal Musiala y Florian Wirtz, quedarse pasivo en el área los 90 minutos será fatal. Faé debe ajustar el motor del equipo: Franck Kessié e Ibrahim Sangaré. No deben quedarse atrás; deben presionar con agresividad para cortar la construcción alemana desde atrás. Una vez recuperada la pelota, la transición debe ser quirúrgica: aprovechar la velocidad de Amad Diallo y Simon Adingra para sorprender a unos centrales alemanes que juegan muy adelantados.

¿Hay novedades en la convocatoria para la segunda jornada?

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Noticias de la selección alemana

El principal reto de Julian Nagelsmann de cara al partido en Toronto es mantener el impulso tras la goleada 7-1 a Curaçao sin perder frescura física, y lo consigue con plantel completo y sin lesiones.

La principal novedad es el portero Manuel Neuer, quien tras recuperarse de una lesión en la pantorrilla y jugar los 90 minutos ante Curaçao, mantendrá su lugar en el once. La duda está en ataque: Nagelsmann podría rotar para mantener frescura. Kai Havertz, autor de un doblete en el debut, tiene el puesto fijo, pero jugadores como Deniz Undav —que marcó al entrar desde el banquillo— y Leroy Sané aprietan para aportar otra opción táctica ante el sólido bloque marfileño.

Noticias de la selección de Costa de Marfil

Emerse Faé debe recuperar a su plantel tras el desgaste de la victoria 1-0 sobre Ecuador, que cortó la racha de 19 partidos sin perder del rival pero dejó a varios titulares agotados.

El cuerpo técnico trabaja contrarreloj para recuperar al mediocampista Ibrahim Sangaré y al capitán Franck Kessié, fundamentales en la contención. En defensa, Wilfried Singo y Emmanuel Agbadou, intactos tras el esfuerzo, serán clave para frenar a la potente delantera alemana. En ataque, Amad Diallo, extremo del Manchester United, mantendrá su puesto tras marcar el gol de la victoria en el 90, mientras que jóvenes como Simon Adingra y el delantero del Inter de Milán Ange-Yoan Bonny presionan por más minutos para aportar velocidad al contragolpe.

Duelos clave: Alemania vs. Costa de Marfil

Kai Havertz vs. Emmanuel Agbadou

Tras anotar su penalti y firmar un doblete ante Curazao, Kai Havertz mantiene su papel como referente ofensivo de Julian Nagelsmann. Havertz, que actúa como falso nueve móvil, baja a recibir y enlaza el juego para sacar a los centrales de posición. Para romper el sólido bloque defensivo de Costa de Marfil, deberá mostrarse igual de certero en el juego abierto y usar su inteligencia espacial para crear huecos a jugadores dinámicos como Jamal Musiala y Florian Wirtz.

Su marcador será el central del Reims Emmanuel Agbadou, quien fue un muro ante Ecuador. El bloque bajo-medio de Costa de Marfil resistió 90 minutos en Filadelfia, pero ahora afrontará un desafío muy distinto ante el juego fluido de Alemania. Agbadou deberá permanecer concentrado y comunicado en el centro, evitando que la profundidad de Havertz lo saque de su sitio y deje los espacios que Kimmich y los demás mediocampistas alemanes aprovechan sin piedad.

Joshua Kimmich vs. Franck Kessié

El capitán alemán, Joshua Kimmich, dominó el ritmo en Houston desde el doble pivote. Ante Costa de Marfil, su misión será evitar el atasco en el medio y lanzar transiciones rápidas. Si tiene tiempo y espacio, usará su pase para romper líneas y habilitar las subidas de laterales como Nathaniel Brown.

El encargado de romper ese ritmo será el potente Franck Kessié, del Al-Ahli, motor y capitán del centro del campo de Emerse Faé. En la primera jornada mostró que su presencia física y su capacidad de cubrir todo el campo son vitales para el esquema marfileño, pero su trabajo sin balón se someterá a la prueba definitiva en Toronto. Deberá presionar a los que inician la construcción desde atrás y marcar de cerca a los centrocampistas alemanes que retrasen su subida, para evitar que los Elefantes queden acorralados en un bloque defensivo pasivo.

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¿Cómo se presentan las posibilidades en el Grupo E?

A diferencia de otros grupos estancados, el Grupo E ha formado de inmediato un dúo escapado en la cabeza, lo que convierte este partido de la segunda jornada en Toronto en un auténtico duelo de pesos pesados. Ambos llegan con 3 puntos: Alemania venció 7-1 a Curazao (+6 de diferencia de goles) y Costa de Marfil 1-0 a Ecuador (+1).

Como Ecuador y Curaçao aún no suman puntos, el ganador de este duelo podría asegurar su pase a los dieciseisavos de final.

Si gana Alemania

Una segunda victoria consecutiva daría a Alemania 6 puntos y la clasificación matemática a las eliminatorias. De ganar, y dependiendo del Ecuador-Curazao, Alemania podría liderar en solitario el Grupo E y descansar en la última fecha ante Ecuador. Costa de Marfil, con tres puntos, se jugaría la clasificación en un partido de alto riesgo contra Curazao.

Si Costa de Marfil gana

Si los de Emerse Faé ganan, superarán a Alemania y liderarán el grupo con 6 puntos, sellando su pase a dieciseisavos. Con ese botín, los Elefantes solo necesitarían un empate ante Curaçao en la última jornada para confirmar el primer puesto. En cambio, Alemania se quedaría con 3 puntos y, aunque seguiría con opciones, afrontaría bajo mucha presión su último duelo contra Ecuador.

Si hay empate

Un empate en el Toronto Stadium dejaría a ambos equipos con cuatro puntos y +6 y +1 de diferencia de goles, respectivamente. En este caso, Alemania sumaría cuatro puntos con una diferencia de +6, y Costa de Marfil llegaría a los mismos cuatro puntos con +1, manteniendo ambos el invicto. Así, la última jornada sería menos presión: a Alemania le bastaría un punto ante Ecuador para asegurar el pase, y Costa de Marfil tendría el mismo escenario frente a Curaçao, evitando recurrir a desempates por el tercer lugar.

Noticias de los equipos y plantillas

Alemania, dirigida por Julian Nagelsmann, no ha reportado lesiones ni sanciones, y aún no confirma alineación. Más actualizaciones llegarán cerca del inicio del partido.

El técnico marfileño, Emerse Fae, tampoco reporta bajas por lesión o sanción. Tampoco hay alineación confirmada. Más novedades se conocerán cerca del inicio.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Estado de forma

Alemania llega a Toronto con cinco victorias consecutivas. Su último partido fue un 7-1 ante Curazao en el debut mundialista el 14 de junio, muestra de su potencia ofensiva. Antes venció 2-1 a Estados Unidos el 6 de junio y 4-0 a Finlandia el 31 de mayo. En primavera batió 2-1 a Ghana y 4-3 a Suiza. En total: cinco triunfos consecutivos y 18 goles a favor.

Costa de Marfil ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos; solo perdió 3-2 contra Egipto en la Copa Africana de Naciones de enero. Desde entonces, los Elefantes han mostrado gran forma. Vencieron 2-1 a Francia en amistoso el 4 de junio y, el 14 de junio, derrotaron 1-0 a Ecuador en su debut mundialista con gol de Amad Diallo en el 90’. También ganaron 1-0 a Escocia y golearon 4-0 a Corea del Sur en marzo. En sus últimos cinco partidos suman nueve goles a favor y seis en contra.

Historial de enfrentamientos

ALE Último partidos CIV 0 Victorias 1 Empate 0 Victorias Alemania 2 - 2 Ivory Coast 2 Goles marcados 2 Partidos de más de 2.5 goles 1/1 Ambos equipos anotaron 1/1

El único precedente entre ambas selecciones acabó 2-2 en un amistoso el 18 de noviembre de 2009, con Alemania como local. No hay más enfrentamientos registrados.

Clasificación



