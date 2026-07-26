La Juventus irrumpió en la carrera por fichar a la estrella de la selección de Inglaterra, que ofreció un nivel destacado durante el último Mundial.

John Stones se convirtió en agente libre tras su destacada participación con la selección inglesa en el Mundial, lo que despertó el interés de varios clubes en su búsqueda de reforzar sus líneas defensivas durante el actual periodo de fichajes.

La disponibilidad del jugador para un fichaje gratuito llegó tras la finalización de su contrato con el Manchester City y, pese a su escasa participación la temporada pasada, su cotización subió notablemente después de su fuerte rendimiento con la selección de los "Tres Leones" en el Mundial.

Según el diario "The Sun", John Stones mantuvo conversaciones con la Juventus sobre un posible traspaso al extranjero tras su salida del Manchester City.

Stones, de 32 años, se convirtió en agente libre después de poner fin a una magnífica etapa de diez años en el Manchester City, en la que conquistó seis títulos de la Premier League, tres títulos de la FA Cup, tres títulos de la Copa de la Liga y la Liga de Campeones.

El central recibió ofertas de varios grandes clubes durante el mercado de fichajes de verano tras disputar cinco partidos internacionales con la selección de Inglaterra en el Mundial de este año.

El polivalente defensa ha sido vinculado con clubes como el Arsenal, el Chelsea, el Inter de Milán y su antiguo club, el Everton.

Pero, según el experto en fichajes Gianluca Di Marzio, la Juventus es el único club que ha contactado con el entorno de John Stones.

La Juventus busca reforzar su defensa, ya que quiere competir con fuerza la próxima temporada.

La Vecchia Signora sufrió una temporada decepcionante, en la que ocupó el sexto puesto en la clasificación y no logró clasificarse para la Liga de Campeones, por lo que la próxima temporada tendrá que conformarse con la Europa League.