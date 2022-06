Pretemporada del Sevilla 2022: cuándo empieza, partidos amistosos, fichajes, plantilla, viajes y lugares de concentración

El Sevilla volverá al trabajo en la segunda semana de julio y ya tiene previsto viajar a Corea y a Inglaterra y se medirá a Tottenham y Arsenal.

El Sevilla quiere volver a ser uno de los grandes atractivos del fútbol español en la temporada 2022-23. El club de Nervión lleva tres temporadas seguidas entre los cuatro mejores de LaLiga y quiere construir un proyecto ambicioso para afrontar la nueva temporada pero para ello tendrá que prepararse bien en la pretemporada.

Pretemporada del Sevilla 2022: cuándo empieza

La plantilla del club de Nervión volverá al trabajo en la segunda semana de julio. En torno a los días 4, 5 y 6 de julio se llevarán a cabo los protocolarios reconocimientos médicos y los primeros entrenamientos en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios antes de comenzar una serie de viajes alrededor del mundo para preparar el arranque de LaLiga que está previsto para el 12, 13 y 14 de agosto.

Pretemporada del Sevilla 2022: viajes y lugares de concentración

Los primeros entrenamientos de la plantilla podrían tener lugar en Sevilla en las propias instalaciones del club en su ciudad deportiva pero será por un breve espacio de tiempo. Poco después, el equipo sevillista se marchará a un destino exótico como es Corea del Sur a realizar su primer stage de pretemporada.

El Sevilla permanecerá en tierras asiáticas entre el 8 y el 17 de julio, diez días de trabajo donde se empezará a construir el nuevo equipo y también se disputará el primer amistoso ante el Tottenham el día 16. Aún así no es descartable que se pudiera jugar otro encuentro en Corea antes deel duelo frente a los Spurs.

Tras este viaje, el Sevilla regresará a Sevilla a seguir con su pretemporada y su siguiente viaje confirmado será a Inglaterra para medirse al Arsenal el 30 de junio en la Emirates Cup, torneo amistoso que organiza el club en Londres y que servirá para homenajear a José Antonio Reyes, un jugador icónico para ambos clubes que falleció hace tres años.

Pretemporada del Sevilla 2022: partidos amistosos

PARTIDOS FECHA HORA SEDE Tottenham vs. Sevilla 16/07/2021 13:00 Suwon World Cup Stadium, Suwon Arsenal vs. Sevilla 30/07/2021 13:30 Emirates Stadium, Londres

El Sevilla ya tiene confirmados dos amistoso de alto nivel ante dos de los clubes más poderosos de la Premier League como son el Tottenham y el Arsenal. Serán el 17 y el 30 de julio, el primero en Corea del Sur y el segundo en Londres.

No obstante, es de esperar que el club de Nervión organice varios partidos más, ya que en la última pretemporada iba a jugar hasta cinco encuentros aunque aún no se han confirmado más fechas. Una de las posibilidades es que se vuelva a disputar el Trofeo Antonio Puerta en el Ramón Sánchez-Pizjuán, ya que no se disputa desde 2019 por culpa de la pandemia y las obras que se han realizado en el coliseo sevillista en los últimos veranos.

Pretemporada del Sevilla 2022: fichajes y plantilla

Se espera un verano de muchos cambios en el Sevilla. El club de Nervión quiere hacer una importante reestructuración de su plantilla y esta ha empezado por la venta de alguno de sus jugadores más importantes como Diego Carlos, que se ha marchado traspasado al Aston Villa. También es posible que se marche Jules Koundé, que cuenta con el interés del Chelsea para hacerse con sus servicios.