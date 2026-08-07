Hace muchos, muchos años existía en el fútbol un enfoque, hoy visto como más bien cuestionable, que consistía en hacer que los jugadores durante la semana solo corrieran y levantaran pesas, para que en los partidos del fin de semana estuvieran «más hambrientos» de balón. Aunque en ningún caso cabe suponer que el entrenador Vincent Kompany haya recurrido de repente a esta metodología en el Bayern. Sin embargo, la actuación en la victoria por 2-1 en Hong Kong contra el Aston Villa bien podría hacer pensar lo contrario.

Los muniqueses persiguieron por momentos los balones como si no se tratara en un amistoso del aplauso de los aficionados chinos, sino del título de la Champions League declarado como objetivo por Kompany. Presionaron a unos Villains visiblemente sorprendidos en su área o muchas veces incluso dentro de ella con la máxima agresividad, y registraron numerosos robos en campo rival.

La pieza clave fue Konrad Laimer. El polivalente actuó como una mezcla de mediapunta y delantero centro, y organizó la presión extrema como Thomas Müller en sus mejores tiempos. En el Bayern, Laimer había jugado en el pasado principalmente como lateral, mientras que en la selección austríaca ya había asumido ese rol central en más de una ocasión, por ejemplo en el Mundial en la victoria contra Jordania.

Bayern: los mundialistas celebran sus debuts como titulares en la pretemporada

La sorprendente ubicación de Laimer fue, por cierto, bastante forzada por las circunstancias, ya que Kompany no tiene a estas alturas de la pretemporada alternativas de primer nivel en la mediapunta. Harry Kane y Michael Olise siguen de vacaciones tras el Mundial y no se incorporarán a los entrenamientos hasta después del regreso de la gira asiática. Jamal Musiala, el fichaje Ismael Saibari, Serge Gnabry y Lennart Karl trabajan en Múnich en sus regresos.

Mientras tanto, en defensa varios mundialistas celebraron contra el Aston Villa sus debuts como titulares en esta pretemporada: el capitán Manuel Neuer en la portería, Jonathan Tah en el centro de la defensa junto a Min-Jae Kim, Nathaniel Brown en el lateral izquierdo, Aleksandar Pavlovic como mediocentro junto a Tom Bischof. En el lateral derecho, el candidato a salir Sacha Boey firmó una actuación correcta.

En las bandas, los dos talentos Maycon Cardozo (17) y Tim Binder (19) dejaron algunos detalles. Junto a Laimer, el muniqués más destacado en la punta del ataque fue inicialmente Arijon Ibrahimovic, aunque desperdició dos buenas ocasiones de disparo. De cara a la próxima temporada, el canterano de 19 años está previsto como suplente de Luis Diaz en la banda izquierda.

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Bayern: Min-Jae Kim y Luis Diaz marcan para la victoria

En líneas generales, el Bayern hizo demasiado poco con su clara superioridad y su presión extrema. Tras aproximadamente media hora, el ritmo bajó algo, pero precisamente en ese momento los muniqueses encontraron el gol de la ventaja. En el minuto 37, Min-Jae Kim cabeceó a la red una falta botada por Bischof. Neuer no recibió ni un solo disparo peligroso a puerta en la primera mitad.

Después de su comprometida actuación en una posición poco habitual, Laimer se quedó fuera en el descanso. En su lugar entró Josip Stanisic, que se ubicó en el lateral izquierdo. El papel de Laimer como líder de la presión pasó ahora a Brown, hasta entonces lateral izquierdo. En el transcurso de la segunda mitad también entraron Luis Diaz, Joao Palhinha, Hiroki Ito, Bastian Assomo, Filip Pavic y Guido Della Rovere. Tras algunas ocasiones desaprovechadas, Diaz puso el 2-0 con un bonito disparo en el 74, a pase de Ibrahimovic. Joao Gomes marcó en el 83 el gol que recortó distancias para el Villa y, segundos después, Neuer evitó el empate con un reflejo grandioso ante Tammy Abraham.

El 2-1 contra el Villa fue la tercera victoria en el cuarto amistoso. Tras una derrota ante el equipo de tercera división SV Wehen Wiesbaden, el Bayern había ganado recientemente al FC Rottach-Egern y al Jeju SK FC. El sábado, los muniqueses regresan a casa. Exactamente una semana después, disputarán el siguiente amistoso en el Allianz Arena contra el RB Leipzig.