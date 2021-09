Presidente de la Federación de Panamá: "México es Top 5 del mundo"

El representante de los centroamericanos habló sobre el nivel que tiene su rival en turno.

La CONCACAF se ha convertido, en los últimos años, en una zona sumamente competitiva. El nivel se ha emparejado paulatinamente y México está dejando atrás su papel del gigante de la Confederación, aunque aún sus rivales le tienen mucho respeto al Tricolor.

Manuel Arias, presidente de la Federación Panameña de Fútbol, habló sobre el enfrentamiento que tendrá su Selección en la tercera jornada de las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022, donde se medifrá ante México. De acuerdo con el directivo, el Tri sigue siendo amplio favorito de la zona.

"México es una Selección probablemente Top 5 del mundo en mi parecer, es una selección que tiene un cuerpo técnico amplio, muchos recursos que no tienen una nación como Panamá, además, tiene muchos legionarios y nacionalizados que nosotros no tenemos acá, aquí somos todos panameños, no hay argentinos, pero bueno, son parte de las cosas y vamos con humildad de a poquito", dijo para TUDN. "México es el gigante de la CONCACAF, es una realidad, no solo es la federación que tiene más recursos, más jugadores afuera, es la liga que mejor paga en la CONCACAFy eso se desmuestra".

"Será un bonito partido para demostrar qué tanto hemos avanzado. No podemos avasallar a México, es una selección Top 5 del mundo y hay que jugarle como tal y respeto como tal", señaló sobre su duelo de este 8 de septiembre.

En este arranque de las Eliminatorias de CONCACAF, Panamá se mantiene como segundo del Octagonal por detrás del cuadro de Gerardo Martino. De igual manera, el presidente señaló que esto fue sorprendente, pero esperan mantener el ritmo para avanzar a Qatar 2022.