Presidente del Barcelona: «No entiendo por qué no se pitó el penalti... y responderemos de esta manera»

Rafa Yusti, presidente interino del Barcelona, criticó la actuación del árbitro rumano Ştefan Kovács, quien dirigió el partido contra el Atlético de Madrid el miércoles.

El encuentro de ida de cuartos de final de la Liga de Campeones, disputado en el Camp Nou y perdido 2-0 por el Barça, generó gran polémica arbitral.

En el minuto 54, el Barcelona reclamó penalti: el portero del Atlético, Juan Musso, sacó de puerta y entregó el balón a Marc Poblet, quien lo detuvo con la mano dentro del área pequeña.

El árbitro no pitó nada, lo que desató una gran polémica y provocó la indignación del club catalán.

Hoy, en un acto de La Liga, Yusti atendió a los medios.

Condenó la no señalización de penalti por la mano de Bobill y confirmó que el club prepara un comunicado de protesta.

En declaraciones publicadas por el diario «Marca», afirmó: «Con los recursos técnicos y electrónicos del fútbol, como el VAR, no entiendo por qué no se pitó un penalti que, en mi opinión, era claro contra el Atlético. Lo digo con todo respeto. Ya fuera intencionado o no, la jugada es clara».

Y añadió: «No quiero entrar en detalles sobre el arbitraje. Hay un partido de vuelta de vital importancia. Debemos centrarnos en que la remontada es posible y creemos en ello».

Y añadió: «Ahora tenemos un partido muy importante contra el Espanyol y, como presidente, no quiero que nada distraiga la concentración del club, de los jugadores y del cuerpo técnico que se necesita para este partido».

Concluyó: «En el club valoramos emitir un comunicado. No debemos olvidar que algo similar ya ocurrió en Copa en el estadio del Atlético. Debemos denunciarlo, de lo contrario no habrá mejoras. Todos erramos, pero esto se repite demasiado y no podemos ignorarlo».

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